Срочные новости: журнал Scuba Diver переходит на Divernet!

С момента приобретения Divernet.com В 2021 году RORK Media запустила два отдельных веб-сайта: ScubaDiverMag.com и Divernet.com – оба обслуживают одну и ту же нишевую аудиторию.

После тщательного рассмотрения мы решили объединить две платформы. Этот переход будет происходить постепенно в течение следующих двух месяцев, и мы рады поделиться преимуществами, которые это принесет нашему сообществу.

Почему мы объединяемся

Управление двумя отдельными веб-сайтами в одном пространстве растянуло наши ресурсы и разделило наше внимание. Собрав все под одной крышей, мы можем посвятить больше времени и энергии, чтобы предоставить вам еще лучший опыт.

Мы сможем сосредоточиться на создании Divernet.com «платформа для дайверов» по ​​всему миру — даже в большей степени, чем она есть сейчас.

Что меняется

• ScubaDiverMag.com будет постепенно закрыт: весь контент и ресурсы будут перемещены в Divernet.com.

• Divernet.com будет расти: мы расширяем наш контент, ресурсы и функции, чтобы предоставить вам более широкий спектр услуг.

• Более удобный пользовательский интерфейс: все усилия сосредоточены на одной платформе, поэтому можно ожидать более быстрых обновлений, более простой навигации и более релевантного контента.

Мы с нетерпением ждем будущего и с нетерпением ждем возможности предоставить улучшенную версию Divernet.com который станет домом для всего, что связано с дайвингом, включая Scuba Diver Магазины и связанные с ней бренды.

Часто задаваемые вопросы

• Буду ли я иметь доступ к тому же контенту? Да! Весь контент из ScubaDiverMag.com будет перемещен в Divernet.com.

• Мне нужно что-то сделать? Просто добавьте в закладки Divernet.com и следите за обновлениями.

• Когда будет завершено слияние? В течение следующего месяца вы заметите слияние социальных объектов, а окончательное слияние сайтов произойдет 5-6 октября, после чего мы постепенно выйдем из ScubaDiverMag.com.

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по адресу: info@divernet.com