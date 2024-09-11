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Срочные новости: журнал Scuba Diver переходит на Divernet!

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Объединение сайтов Scuba Diver и Divernet

С момента приобретения Divernet.com В 2021 году RORK Media запустила два отдельных веб-сайта: ScubaDiverMag.com и Divernet.com – оба обслуживают одну и ту же нишевую аудиторию.

После тщательного рассмотрения мы решили объединить две платформы. Этот переход будет происходить постепенно в течение следующих двух месяцев, и мы рады поделиться преимуществами, которые это принесет нашему сообществу.

Содержание

Почему мы объединяемся

Управление двумя отдельными веб-сайтами в одном пространстве растянуло наши ресурсы и разделило наше внимание. Собрав все под одной крышей, мы можем посвятить больше времени и энергии, чтобы предоставить вам еще лучший опыт.

Мы сможем сосредоточиться на создании Divernet.com «платформа для дайверов» по ​​всему миру — даже в большей степени, чем она есть сейчас.

Что меняется

ScubaDiverMag.com будет постепенно закрыт: весь контент и ресурсы будут перемещены в Divernet.com.
Divernet.com будет расти: мы расширяем наш контент, ресурсы и функции, чтобы предоставить вам более широкий спектр услуг.
• Более удобный пользовательский интерфейс: все усилия сосредоточены на одной платформе, поэтому можно ожидать более быстрых обновлений, более простой навигации и более релевантного контента.

Мы с нетерпением ждем будущего и с нетерпением ждем возможности предоставить улучшенную версию Divernet.com который станет домом для всего, что связано с дайвингом, включая Scuba Diver Магазины и связанные с ней бренды.

Часто задаваемые вопросы

• Буду ли я иметь доступ к тому же контенту? Да! Весь контент из ScubaDiverMag.com будет перемещен в Divernet.com.
• Мне нужно что-то сделать? Просто добавьте в закладки Divernet.com и следите за обновлениями.
• Когда будет завершено слияние? В течение следующего месяца вы заметите слияние социальных объектов, а окончательное слияние сайтов произойдет 5-6 октября, после чего мы постепенно выйдем из ScubaDiverMag.com.

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по адресу: info@divernet.com

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@ValTaylor7 #askMark Привет, Марк, я недавно сертифицированный дайвер и совершил 10 погружений (все на арендованном снаряжении), и во время нескольких погружений у меня заклинило челюсть. Иногда это случается, если долго плаваешь с маской и трубкой, поэтому мне интересно, связано ли это с весом 2-й ступени или с менее удобным загубником. Если это загубник и я получаю хороший, который мне подходит (есть ли рекомендации?), будут ли дайвинг-центры вообще менять их, когда я арендую снаряжение? Спасибо за любые советы, Вэл #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу. 00:00 Введение 00:50 Вопрос 01:19 Ответ

@ValTaylor7
#askMark Привет, Марк, я недавно сертифицированный дайвер и совершил 10 погружений (все на арендованном снаряжении), и во время нескольких погружений у меня заклинило челюсть. Это также иногда случается, если долго плаваешь с маской и трубкой, поэтому мне интересно, связано ли это с весом 2-й ступени или с менее удобным загубником. Если это загубник и я получаю хороший, который мне подходит (есть ли рекомендации?), будут ли дайвинг-центры вообще менять их, когда я арендую снаряжение? Спасибо за любые советы
волна
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
ССЫЛКИ

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
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НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
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ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
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ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
00:50 Вопрос
01:19 Ответ

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4zREM4MEQ5NkI0RDExOEYy

Как предотвратить усталость челюсти? #askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark При погружении с трансмиттером AI и SPG, когда трансмиттер AI использует порт HP через левое плечо, чтобы он находился с той же стороны, что и ваш подводный компьютер, как вы прокладываете шланг для SPG? Является ли проблемой то, что шланг SPG выходит из правого порта HP, но все равно должен быть на левом бедре D-Ring? Или вы бы рекомендовали надевать подводный компьютер на правую руку? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@lyudmilbozadzhiev5169
#askmark При погружении с использованием как трансмиттера AI, так и SPG, когда трансмиттер AI использует порт HP через левое плечо, чтобы он находился с той же стороны, что и ваш подводный компьютер, как проложить шланг для SPG? Является ли проблемой то, что шланг SPG выходит из правого порта HP, но все равно должен быть на левом бедре D-Ring? Или вы бы рекомендовали надевать подводный компьютер на правую руку?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
ССЫЛКИ

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41RTFEM0JFNjc4MDNBMzA5

Могу ли я установить передатчик на дальней стороне моего подводного компьютера? #AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

На этой неделе в подкасте Джеймс Бонд подарил RNLI мотоциклы ограниченной серии, а Британский клуб подводного плавания просит дайверов подготовиться к очистке наших океанов в сентябре. И, судя по всему, все мы любители экстремального спорта, поскольку подводное плавание с аквалангом занимает первое место в рейтинге экстремальных видов спорта, которые люди хотели бы попробовать, но не думают, что когда-нибудь попробуют https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/ https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/ https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/ https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11 https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/ https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, Подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте Джеймс Бонд подарил RNLI мотоциклы ограниченной серии, Британский клуб подводной аквакультуры просит дайверов подготовиться к очистке наших океанов в сентябре. И, судя по всему, все мы экстремальные спортсмены, поскольку подводное плавание с аквалангом занимает первое место в рейтинге экстремальных видов спорта, которые люди хотели бы попробовать, но не думают, что когда-нибудь попробуют


https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/
https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/
https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/
https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/


https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11
https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/
https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black


Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
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Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5GNEUwNzhEMDZFMDNDQTM1

Подводное плавание заняло первое место в списке экстремальных видов спорта #подводное плавание #новости #подкаст

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