Забронируйте поездку с Aggressor Adventures и получите БЕСПЛАТНЫЙ подводный компьютер Mares Puck 4

Компания Aggressor Adventures объединилась с Mares — официальным партнером компании по поставке снаряжения для подводного плавания — и предлагает всем гостям, которые забронируют у них поездку в период с настоящего момента по 2 апреля 2025 года (для поездок в период с 1 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года), БЕСПЛАТНЫЙ подводный компьютер Mares Puck 4 стоимостью 400 долларов США.

Puck 4 компактен, как и классические модели компьютеров Mares Puck, имеет новый дизайн и цвета снаружи, а также революционный дизайн внутри благодаря передовым технологиям.

Алгоритм Bühlmann ZH-L16C с настраиваемыми градиентными факторами обеспечит вам полную прозрачность и контроль над декомпрессией, а встроенный Bluetooth позволит вам напрямую загружать свои погружения на смарт-устройство.

Он имеет режимы воздуха, нитрокса (до трех газовых смесей) и донного таймера, а также оснащен четким сегментным дисплеем, изготовленным с использованием технологии «чип на стекле» с 800 сегментами.

Он оснащен заменяемой пользователем батареей (CR 2450) с длительным сроком службы (100 погружений), одной кнопкой для интуитивного использования и ремешками, которые при желании можно легко снять и заменить на эластичные ремни.

Puck 4 выпускается в шести привлекательных цветах: аквамариновый, черный, синий, оливковый, оранжевый и желтый.

NB: Предложение распространяется на все Aggressor Liveaboards, Aggressor River Cruises и Aggressor Signature Lodges. После внесения депозита отправьте копию счета, цветовые предпочтения и адрес доставки по электронной почте: promotions@aggressor.com. Действует для индивидуальных и групповых бронирований и может быть забронировано напрямую через Aggressor или реселлера Aggressor. Подводные компьютеры будут отправлены в конце апреля. Гости несут ответственность за оплату любых применимых пошлин на Puck 4. Акция не имеет обратной силы и может быть объединена с другими текущими специальными предложениями или скидками для экономии денег.