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Bonaire TeK 2024 — огромный успех

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Бонайре Тек

Bonaire TeK стремительно становится одним из самых значимых событий в сфере технического дайвинга в Карибском регионе, и мероприятие 2024 года, которое, как всегда, проводилось на популярном курорте Buddy Dive Resort, имело огромный успех.

Координатор технических погружений Анук оглянулся на это удивительное событие и сказал: «Было здорово приветствовать много знакомых лиц, а также новых технических дайверов. К нам присоединилось около 50 дайверов со всего мира на этом полностью забронированном Bonaire TeK!»

Кен Хед из Extreme Scuba открыл мероприятие своей презентацией о создании команды технических дайверов и использовании возможностей индустрии подводного плавания.

YouTube видео

Вечерами старший научный сотрудник DAN доктор Эммануэль Дюгрено и Джастин Джадд из Dive Rite, а также доктор Люсия Родригес из барокамеры острова Бонэйр читали интересные лекции в зоне для завтраков Buddy Dive, приветствуя гостей Buddy Dive и многих жителей Бонэйра.

Конечно, самая большая и лучшая часть мероприятия прошла под водой. Анук и команда отвезли технических дайверов на первоклассные технические дайв-сайты, такие как Тейлор-Мейд, Кэндилэнд и затонувший корабль Windjammer.

Помимо погружений с гидом, на рифе Бадди проводились пробные погружения, давая дайверам возможность протестировать такие ребризеры замкнутого цикла, как Choptima от Dive Rite, Inspiration от Silent Diving и GBM от Scubatron.

Бонайре Тек
Занятый день на причале Buddy Dive

Во время технических погружений технические дайверы Buddy Dive вступили в борьбу с инвазивными крылатками на глубоких рифах острова Бонайре, а за поимку самой большой крылатки был вручен приз.

Участникам мероприятия было не только интересно узнать много нового — Анук, Ларс и Гильермо из Buddy Dive прошли курс обучения по сервису Dive Rite Choptima!

Хотите присоединиться к Bonaire TeK? Отметьте в календаре Bonaire TeK 2025 с 27 сентября3 октября 2025.

Bonaire Tek спонсировался DANДайв Райти Тихое погружение.

Бонайре Тек
Риф Buddy Dive's House Reef был идеальным местом для технических погружений

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:20 Scuba.com
02:20 Продевание кулачкового ремня
04:15 БоуЛайн
06:42 Снятие ремней с плавников
08:19 Скользящий свинец
10:16 Молнии на спине
12:56 Складывание Регламентов
14:26 Мокрая шея

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