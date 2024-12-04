Bonaire TeK 2024 — огромный успех

Bonaire TeK стремительно становится одним из самых значимых событий в сфере технического дайвинга в Карибском регионе, и мероприятие 2024 года, которое, как всегда, проводилось на популярном курорте Buddy Dive Resort, имело огромный успех.

Координатор технических погружений Анук оглянулся на это удивительное событие и сказал: «Было здорово приветствовать много знакомых лиц, а также новых технических дайверов. К нам присоединилось около 50 дайверов со всего мира на этом полностью забронированном Bonaire TeK!»

Кен Хед из Extreme Scuba открыл мероприятие своей презентацией о создании команды технических дайверов и использовании возможностей индустрии подводного плавания.

Вечерами старший научный сотрудник DAN доктор Эммануэль Дюгрено и Джастин Джадд из Dive Rite, а также доктор Люсия Родригес из барокамеры острова Бонэйр читали интересные лекции в зоне для завтраков Buddy Dive, приветствуя гостей Buddy Dive и многих жителей Бонэйра.

Конечно, самая большая и лучшая часть мероприятия прошла под водой. Анук и команда отвезли технических дайверов на первоклассные технические дайв-сайты, такие как Тейлор-Мейд, Кэндилэнд и затонувший корабль Windjammer.

Помимо погружений с гидом, на рифе Бадди проводились пробные погружения, давая дайверам возможность протестировать такие ребризеры замкнутого цикла, как Choptima от Dive Rite, Inspiration от Silent Diving и GBM от Scubatron.

Занятый день на причале Buddy Dive

Во время технических погружений технические дайверы Buddy Dive вступили в борьбу с инвазивными крылатками на глубоких рифах острова Бонайре, а за поимку самой большой крылатки был вручен приз.

Участникам мероприятия было не только интересно узнать много нового — Анук, Ларс и Гильермо из Buddy Dive прошли курс обучения по сервису Dive Rite Choptima!

Хотите присоединиться к Bonaire TeK? Отметьте в календаре Bonaire TeK 2025 с 27 сентября – 3 октября 2025.

Bonaire Tek спонсировался DAN, Дайв Райти Тихое погружение.