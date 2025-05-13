Новейший курс Boat Diving для профессионалов дайвинга от DAN

Сеть оповещения дайверов (DAN) запустила новый курс в своей Непрерывное образование для специалистов по дайвингу программа. Это бесплатно Курс фокусируется на снижении рисков на дайвинг-ботах и ​​теперь доступен всем дайв-профессионалам через DAN e-learning. DAN ожидает, что эта программа не только повысит безопасность дайверов, но и поможет снизить риск ответственности дайв-операторов.

Чтобы поощрить участие, DAN предлагает сниженные страховые взносы по индивидуальному страхованию профессиональной ответственности и групповому страхованию профессиональной ответственности всем членам DAN, которые завершат электронное обучение, которое можно пройти примерно за час.

Любой член DAN, завершивший электронное обучение, сможет получить скидку примерно в 5% на годовой полис страхования ответственности. Это в дополнение к 5%-ной скидке, которую уже получают члены DAN. Если у вас групповой полис страхования профессиональной ответственности, завершение электронного обучения может быть засчитано в счет скидки на премию за групповую профессиональную ответственность.

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Чтобы получить скидку, необходимо завершить электронное обучение до продления полиса страхования профессиональной ответственности. Возврат средств не производится, если полис приобретен до начала курса.

Мы надеемся, что вы найдете эту программу познавательной и полезной. Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь с DAN.