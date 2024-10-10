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Черный дайвер Тюдоров в центре внимания на исторических беседах

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Спасательный дайвер Жак Фрэнсис выступает с докладом на ежегодной конференции HDS (HDS)
Спасательный дайвер Жак Фрэнсис выступает с докладом на ежегодной конференции HDS (HDS)

Малоизвестная история о чернокожем спасателе XVI века, который, как известно, нырял на флагманском корабле Генриха VIII. Мэри Роуз и крушение 1546 года Санкта Мария и Санктус Эдвардус представлен в одной из презентаций на ежегодной конференции Общества исторического дайвинга (HDS) в этом году.

Мероприятие состоится 16 ноября в штаб-квартире компании Subsea7, занимающейся морскими проектами, в Саттоне, графство Суррей. Оно открыто не только для членов HDS, но и для всех, кто интересуется дайвингом.

В этом году программа мероприятия, посвященная роли водолазов в истории, охватывает период от Средних веков до XX века и включает военные водолазные и спасательные операции.

Спасение оружия в Кабо-Верде (HDS)
Спасение оружия в Кабо-Верде (HDS)

Вступительная речь Имона «Джинджа» Фуллена представит взгляд на Королевский флот по очистке водолазного отделения через выдающиеся достижения некоторых из его водолазов, говорит HDS. Его первые инструкторы, первые рекордсмены, экспериментальные водолазы, водолазы-аквалангисты и водолазы по очистке портов Второй мировой войны — все они будут представлены.

Терри Пауэлл, бывший водолаз-разведчик Королевской морской пехоты и боевой пловец сил специального назначения, продолжит рассказ о своей жизни и карьере на флоте, до Мартина Вудворда, кавалера ордена Британской империи, водолаза и основателя острова Уайт. Центр кораблекрушений, представляет свой доклад «Сокровища из глубин».

Терри Пауэлл расскажет о своем подводном опыте в Военно-морском флоте (HDS)
Терри Пауэлл вспоминает свой опыт подводной службы в ВМС (HDS)

Дневные презентации возвращают нас к средневековому дайвингу: доктор Миранда Кауфманн, эксперт по истории и рабству чернокожих британцев, рассказывает об африканском дайвере Жаке Фрэнсисе, который возглавлял экспедицию по спасению Мэри Роузсреди прочих подвигов.

Кевин Кейси — директор Музей дайвинга в Госпорте, который принадлежит и управляется HDS. Он дает представление о текущей реконструкции заведения и его планах на устойчивое будущее.

Музей расположен на батарее № 2 в Госпорте (HDS).
Музей дайвинга, Госпорт (HDS)

Основатель, член и редактор журнала HDS Питер Дик завершает день статьей «Застегни свое пальто» — «слегка забавным» взглядом на водолазный костюм в средневековье. 

Благотворительная организация HDS была основана в Великобритании в 1990 году с целью сохранения, защиты и популяризации наследия дайвинга, и сегодня она имеет аффилированные национальные общества за рубежом.

Конференция проходит с 9:4.30 до 40:XNUMX, а билеты стоимостью XNUMX фунтов стерлингов включают обед, прохладительные напитки и парковку (по запросу и при наличии возможности). Полную информацию можно найти и забронировать на сайте HDS.

Также в Дивернете: Музею подводного плавания «Высыхание» нужна поддержка, Опасения расставания из-за коллекции сокровищ после кораблекрушения, Целью поиска JIM 19 является воссоединение культовых водолазных костюмов, «Национальное достояние» покажут в Госпорте, Умер пионер дайвинга в Великобритании Рег Валлинтайн

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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