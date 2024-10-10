Малоизвестная история о чернокожем спасателе XVI века, который, как известно, нырял на флагманском корабле Генриха VIII. Мэри Роуз и крушение 1546 года Санкта Мария и Санктус Эдвардус представлен в одной из презентаций на ежегодной конференции Общества исторического дайвинга (HDS) в этом году.

Мероприятие состоится 16 ноября в штаб-квартире компании Subsea7, занимающейся морскими проектами, в Саттоне, графство Суррей. Оно открыто не только для членов HDS, но и для всех, кто интересуется дайвингом.

В этом году программа мероприятия, посвященная роли водолазов в истории, охватывает период от Средних веков до XX века и включает военные водолазные и спасательные операции.

Спасение оружия в Кабо-Верде (HDS)

Вступительная речь Имона «Джинджа» Фуллена представит взгляд на Королевский флот по очистке водолазного отделения через выдающиеся достижения некоторых из его водолазов, говорит HDS. Его первые инструкторы, первые рекордсмены, экспериментальные водолазы, водолазы-аквалангисты и водолазы по очистке портов Второй мировой войны — все они будут представлены.

Терри Пауэлл, бывший водолаз-разведчик Королевской морской пехоты и боевой пловец сил специального назначения, продолжит рассказ о своей жизни и карьере на флоте, до Мартина Вудворда, кавалера ордена Британской империи, водолаза и основателя острова Уайт. Центр кораблекрушений, представляет свой доклад «Сокровища из глубин».

Терри Пауэлл вспоминает свой опыт подводной службы в ВМС (HDS)

Дневные презентации возвращают нас к средневековому дайвингу: доктор Миранда Кауфманн, эксперт по истории и рабству чернокожих британцев, рассказывает об африканском дайвере Жаке Фрэнсисе, который возглавлял экспедицию по спасению Мэри Роузсреди прочих подвигов.

Кевин Кейси — директор Музей дайвинга в Госпорте, который принадлежит и управляется HDS. Он дает представление о текущей реконструкции заведения и его планах на устойчивое будущее.

Музей дайвинга, Госпорт (HDS)

Основатель, член и редактор журнала HDS Питер Дик завершает день статьей «Застегни свое пальто» — «слегка забавным» взглядом на водолазный костюм в средневековье.

Благотворительная организация HDS была основана в Великобритании в 1990 году с целью сохранения, защиты и популяризации наследия дайвинга, и сегодня она имеет аффилированные национальные общества за рубежом.

Конференция проходит с 9:4.30 до 40:XNUMX, а билеты стоимостью XNUMX фунтов стерлингов включают обед, прохладительные напитки и парковку (по запросу и при наличии возможности). Полную информацию можно найти и забронировать на сайте HDS.

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