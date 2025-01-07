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Станьте водолазным медицинским техником в 2025 году

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Водолазный медицинский техник

В преддверии Нового года почему бы не начать 2025 год с пополнения своего багажа навыков и не стать медицинским техником-дайвером DAN?

Эта всемирно признанная сертификация снабжает дайверов, инструкторов и медицинских работников критически важными знаниями и навыками, необходимыми для управления травмами и чрезвычайными ситуациями, связанными с дайвингом. Если вы думаете о продвижении в области дайвинг-медицины, вот почему этот курс 2025 года нельзя пропустить.

Содержание
Содержание

Основные преимущества

Освойте принципы подводной медицины – Получите полное представление о том, как человеческое тело реагирует на подводную среду, и изучите эффективные процедуры экстренной помощи. От декомпрессионной болезни до баротравмы, этот курс подготовит вас ко всему.

Специализированные навыки оказания первой помощи и расширенные навыки поддержания жизнедеятельности – Повысьте свою способность оказывать первую помощь при широком спектре травм, полученных во время подводного плавания. Практические занятия и экспертное руководство научат вас передовым методам жизнеобеспечения, разработанным специально для дайверов.

Глобальное признание и возможности карьерного роста – Благодаря сертификации, одобренной Divers Alert Network (DAN) Europe — одним из самых авторитетных в мире органов по безопасности погружений, — эта квалификация открывает двери как в сферу здравоохранения, так и в сферу профессионального дайвинга.

Присоединяйтесь к глобальной сети экспертов – Присоединяясь к этому курсу, вы становитесь частью уважаемой сети медицинских экспертов и обученных специалистов, стремящихся повысить безопасность в подводном мире.

Повышенная личная безопасность при погружениях – Для тех, кто увлечен подводным плаванием и активно им занимается, это обучение бесценно для обеспечения вашей собственной безопасности и безопасности ваших коллег-дайверов в чрезвычайных ситуациях.

Уникальные особенности курса

Что отличает курс DAN Diver Medical Technician? Этот курс официально признан DAN Europe, ведущим авторитетом в области безопасности и здравоохранения дайверов, а учебная программа отражает последние исследования в области дайвинг-медицины и постоянно обновляемые протоколы оказания экстренной помощи, гарантируя получение вами самой актуальной подготовки.

Вы получите практическую практику в смоделированной подводной среде, что сделает переход к реальным чрезвычайным ситуациям плавным и подготовленным. Во время и после курса у вас будет доступ к обширной библиотеке актуальных ресурсов, тематических исследований и экспертных мнений для дальнейшего расширения ваших знаний.

Специальное предложение на январь 2025 г.

Только в январе 2025 года курс DAN Diver Medical Technician доступен по сниженной цене 475 фунтов стерлингов (ограничено для первых 40 участников). Воспользуйтесь этим предложением, чтобы забронировать себе место, пока есть места. Курсы проводятся исключительно в Великобритании. Выберите сессии, которые подходят вашему графику — выходные или вечера, с вариантами, которые проводятся с января по март.

Этот курс идеально подходит для дайверов, стремящихся углубить свои знания о безопасности под водой, инструкторов по дайвингу, стремящихся обеспечить более высокий уровень обслуживания своих учеников, медицинских работников, углубляющихся в специализированную область подводной медицины, спасателей-дайверов, стремящихся приобрести опыт управления чрезвычайными ситуациями с высоким риском, а также любителей дайвинга, желающих расширить свои знания и навыки.

Для получения более подробной информации или регистрации отправьте электронное письмо: Cnewman@daneurope.org. В качестве дополнительного бонуса все участники, успешно завершившие этот курс, получат бесплатный онлайн-курс для своего следующего приключения и подарок от The Diver Medic.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@stevenwood1468 #ASKMARK методы, которые помогут вам научиться лучше использовать 5-миллиметровые перчатки и сухие перчатки? #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@stevenwood1468
#ASKMARK методы, которые помогут вам научиться лучше использовать 5-миллиметровые перчатки и сухие перчатки?

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Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как мне работать с толстыми неопреновыми перчатками? #askmark #scuba

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https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
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Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:00 Плавники без помощи рук
02:10 Оставьте Кольца
03:34 Руки и ноги
04:56 Scuba.com
05:56 Маска и Регламент
06:55 Посмотрите на BP/W
07:56 Дополнительные суставы
09:20 Холодные тюлени
10:05 Тестовое погружение
11:19 Метки передач
12:22 Восковые молнии
13:41 Простые уплотнительные кольца
14:34 Удобный болтснап
15:21 Наденьте носки
16:07 Цепочка из ромашек

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Полезные советы и хитрости для подводного плавания #подводное плавание #хитрости

@HelgiRu #askmark все ли регуляторы DIN одинаковы? Владелец одного магазина подводного плавания сказал мне, что европейские и американские регуляторы DIN отличаются. #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@HelgiRu #askmark все ли регуляторы DIN одинаковы? Владелец одного магазина подводного плавания сказал мне, что европейские и американские регуляторы DIN отличаются.

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Отличается ли DIN в Европе и Америке? #AskMark #scubadiving

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