Станьте водолазным медицинским техником в 2025 году

В преддверии Нового года почему бы не начать 2025 год с пополнения своего багажа навыков и не стать медицинским техником-дайвером DAN?

Эта всемирно признанная сертификация снабжает дайверов, инструкторов и медицинских работников критически важными знаниями и навыками, необходимыми для управления травмами и чрезвычайными ситуациями, связанными с дайвингом. Если вы думаете о продвижении в области дайвинг-медицины, вот почему этот курс 2025 года нельзя пропустить.

Основные преимущества

Освойте принципы подводной медицины – Получите полное представление о том, как человеческое тело реагирует на подводную среду, и изучите эффективные процедуры экстренной помощи. От декомпрессионной болезни до баротравмы, этот курс подготовит вас ко всему.

Специализированные навыки оказания первой помощи и расширенные навыки поддержания жизнедеятельности – Повысьте свою способность оказывать первую помощь при широком спектре травм, полученных во время подводного плавания. Практические занятия и экспертное руководство научат вас передовым методам жизнеобеспечения, разработанным специально для дайверов.

Глобальное признание и возможности карьерного роста – Благодаря сертификации, одобренной Divers Alert Network (DAN) Europe — одним из самых авторитетных в мире органов по безопасности погружений, — эта квалификация открывает двери как в сферу здравоохранения, так и в сферу профессионального дайвинга.

Присоединяйтесь к глобальной сети экспертов – Присоединяясь к этому курсу, вы становитесь частью уважаемой сети медицинских экспертов и обученных специалистов, стремящихся повысить безопасность в подводном мире.

Повышенная личная безопасность при погружениях – Для тех, кто увлечен подводным плаванием и активно им занимается, это обучение бесценно для обеспечения вашей собственной безопасности и безопасности ваших коллег-дайверов в чрезвычайных ситуациях.

Уникальные особенности курса

Что отличает курс DAN Diver Medical Technician? Этот курс официально признан DAN Europe, ведущим авторитетом в области безопасности и здравоохранения дайверов, а учебная программа отражает последние исследования в области дайвинг-медицины и постоянно обновляемые протоколы оказания экстренной помощи, гарантируя получение вами самой актуальной подготовки.

Вы получите практическую практику в смоделированной подводной среде, что сделает переход к реальным чрезвычайным ситуациям плавным и подготовленным. Во время и после курса у вас будет доступ к обширной библиотеке актуальных ресурсов, тематических исследований и экспертных мнений для дальнейшего расширения ваших знаний.

Специальное предложение на январь 2025 г.

Только в январе 2025 года курс DAN Diver Medical Technician доступен по сниженной цене 475 фунтов стерлингов (ограничено для первых 40 участников). Воспользуйтесь этим предложением, чтобы забронировать себе место, пока есть места. Курсы проводятся исключительно в Великобритании. Выберите сессии, которые подходят вашему графику — выходные или вечера, с вариантами, которые проводятся с января по март.

Этот курс идеально подходит для дайверов, стремящихся углубить свои знания о безопасности под водой, инструкторов по дайвингу, стремящихся обеспечить более высокий уровень обслуживания своих учеников, медицинских работников, углубляющихся в специализированную область подводной медицины, спасателей-дайверов, стремящихся приобрести опыт управления чрезвычайными ситуациями с высоким риском, а также любителей дайвинга, желающих расширить свои знания и навыки.

Для получения более подробной информации или регистрации отправьте электронное письмо: Cnewman@daneurope.org. В качестве дополнительного бонуса все участники, успешно завершившие этот курс, получат бесплатный онлайн-курс для своего следующего приключения и подарок от The Diver Medic.