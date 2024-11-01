Аукцион по сбору средств для фонда Sea of ​​Change

Команда Фонд «Море перемен» снова запускает невероятную приключенческую игру, онлайн, аукцион-сбор средств, который продлится целый месяц, с сегодняшнего дня (1 ноября 2024 г.) по 30 ноября 2024 г.

Этот важный сбор средств стал возможен благодаря щедрости официальных спонсоров 2024 года: SSI – Международная школа подводного плавания , DAN (Сеть оповещения дайверов), Шоу подводного плавания , LiveAboard.com , так и Классифицированный дайвинг . Все собранные средства поддерживают миссию Фонда по созданию позитивных изменений в природном мире, которым мы все любим наслаждаться и исследовать. Фонд является официальным партнером по охране природы Приключения агрессора.

Предметы аукциона предлагаются по невероятной цене, причем большинство начальных цен значительно ниже розничной стоимости, включая удивительные путешествия, приключения, водные виды спорта и т. д. снаряжение для дайвинга, уникальный и престижный произведение искусства, камера передач, и многое другое!,

Начиная с Aggressor Adventures, можно сделать ставки на четыре «поездки всей жизни»:

· Bahamas Aggressor – дайвинг-тур для двух гостей (пожертвовано Liveaboard.com)

· Turks & Caicos Aggressor II – дайвинг-тур для двух гостей

· Red Sea Aggressor IV – дайвинг-тур для двух гостей

· Raja Ampat Aggressor – дайвинг-тур для одного гостя

Дополнительные морские приключения, доступные для ставок, варьируются от наблюдение за серыми китами в Бахе в Путешествие по островам на Филиппинах! И фантастические приключения на суше, на которые можно сделать ставку, варьируются от глэмпинг в Гранд-Каньоне к Курорт Four Diamond Luxury в Мексике недельное пребывание для двух гостей. Чтобы завершить планирование вашего приключения, аукцион также включает в себя оборудование для занятий спортом на открытом воздухе, от доска для серфинга с веслом к спортивные часыи специальные ножи.

«Мы глубоко признательны за поддержку официальных спонсоров этого года — SSI, SCUBA Show, DAN, Liveaboard.com и Classified Diving — и всем, кто любезно пожертвовал на наш аукцион 2024 года. Без преданности сообщества любителей дайвинга и приключенческого туризма делу сохранения природы и их щедрости этот удивительный аукцион и важнейшая природоохранная деятельность, которую он будет финансировать, были бы невозможны», — сказал он. Саманта Уиткрафт, исполнительный директор Фонда.

«Мы очень рады снова работать с Дагом МакНизом, президентом SSI по развитию международного бизнеса, и многими специалистами по охране природы, которые работают над сохранением наших коралловых рифов, наземных экосистем и находящихся под угрозой исчезновения видов», — говорит Уэйн Браун, генеральный директор Aggressor Adventures и председатель совета директоров Фонда.

«Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и нашим официальным спонсорам 2024 года в сборе средств, приняв участие в аукционе или пожертвование чтобы поддержать превосходную работу Фонда по поддержке инновационных проектов по сохранению природы на уровне местных сообществ по всему миру».