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Аукцион по сбору средств для фонда Sea of ​​Change

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Фонд «Море перемен»

Команда Фонд «Море перемен» снова запускает невероятную приключенческую игру, онлайн, аукцион-сбор средств, который продлится целый месяц, с сегодняшнего дня (1 ноября 2024 г.) по 30 ноября 2024 г.

Этот важный сбор средств стал возможен благодаря щедрости официальных спонсоров 2024 года: SSI – Международная школа подводного плавания, DAN (Сеть оповещения дайверов), Шоу подводного плавания, LiveAboard.com , так и Классифицированный дайвинг. Все собранные средства поддерживают миссию Фонда по созданию позитивных изменений в природном мире, которым мы все любим наслаждаться и исследовать. Фонд является официальным партнером по охране природы Приключения агрессора.

Предметы аукциона предлагаются по невероятной цене, причем большинство начальных цен значительно ниже розничной стоимости, включая удивительные путешествия, приключения, водные виды спорта и т. д. снаряжение для дайвинга, уникальный и престижный произведение искусства, камера передач, и многое другое!,

Начиная с Aggressor Adventures, можно сделать ставки на четыре «поездки всей жизни»:

· Bahamas Aggressor – дайвинг-тур для двух гостей (пожертвовано Liveaboard.com)

· Turks & Caicos Aggressor II – дайвинг-тур для двух гостей

· Red Sea Aggressor IV – дайвинг-тур для двух гостей

· Raja Ampat Aggressor – дайвинг-тур для одного гостя

Дополнительные морские приключения, доступные для ставок, варьируются от наблюдение за серыми китами в Бахе в Путешествие по островам на Филиппинах! И фантастические приключения на суше, на которые можно сделать ставку, варьируются от глэмпинг в Гранд-Каньоне к Курорт Four Diamond Luxury в Мексике недельное пребывание для двух гостей. Чтобы завершить планирование вашего приключения, аукцион также включает в себя оборудование для занятий спортом на открытом воздухе, от доска для серфинга с веслом к спортивные часыи специальные ножи.

«Мы глубоко признательны за поддержку официальных спонсоров этого года — SSI, SCUBA Show, DAN, Liveaboard.com и Classified Diving — и всем, кто любезно пожертвовал на наш аукцион 2024 года. Без преданности сообщества любителей дайвинга и приключенческого туризма делу сохранения природы и их щедрости этот удивительный аукцион и важнейшая природоохранная деятельность, которую он будет финансировать, были бы невозможны», — сказал он. Саманта Уиткрафт, исполнительный директор Фонда.

«Мы очень рады снова работать с Дагом МакНизом, президентом SSI по развитию международного бизнеса, и многими специалистами по охране природы, которые работают над сохранением наших коралловых рифов, наземных экосистем и находящихся под угрозой исчезновения видов», — говорит Уэйн Браун, генеральный директор Aggressor Adventures и председатель совета директоров Фонда.

«Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и нашим официальным спонсорам 2024 года в сборе средств, приняв участие в аукционе или пожертвование чтобы поддержать превосходную работу Фонда по поддержке инновационных проектов по сохранению природы на уровне местных сообществ по всему миру».

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@adefrutos63 #askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@adefrutos63
#askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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