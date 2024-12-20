Сицилийские водолазы исследуют затонувшее 2,500 лет судно

Неподалеку от Сицилии были обнаружены останки корабля, затонувшего в V или VI веке до нашей эры, а также четыре каменных и два железных якоря.

Археологи, участвующие в проекте, полагают, что изучение торгового судна может помочь пролить свет на столетия, когда Сицилия принадлежала Древней Греции до того, как остров захватили Рим около 200 г. до н. э., а также на то, как формировалось торговое соперничество между греками и карфагенянами в ходе их борьбы за господство на море.

О крушении первыми сообщили в Сицилийское управление по морю (СопМаре) в 2022 году ассоциацией BCsicilia, которая провела первоначальное картирование места. Древний обломок был погребен под песком и камнями на глубине около 6 м в Санта-Мария-дель-Фокалло, недалеко от Испики на южной оконечности острова.

Сохранившаяся обшивка с места кораблекрушения (SopMare)

Развертывание DPV (SopMare)

Предварительное подводное обследование было проведено в июне 2023 года компанией SopMare и подводным археологом профессором Массимо Капулли из Университет Удине, и в сентябре этого года были проведены трехнедельные раскопки, хотя отчет был опубликован только недавно.

Раскопки проводились водолазными группами Департамента гуманитарных наук и культурного наследия Удине и Подразделения подводной археологии Университета Фриули под руководством SopMare. Позднее к работам присоединились водолазы Береговой охраны Мессины, а Управление порта Поццалло оказывало техническую и логистическую поддержку.

Врезно-шиповый

Обломки судна представляют собой корпус, построенный по технологии «на обшивке», при которой доски соединяются с помощью шипово-пазовых соединений.

Предполагается, что каменные якоря являются либо доисторическими, либо византийскими, но два Т-образных железных якоря, вероятно, датируются не ранее 7 века н. э. Один из каменных якорей разломан, но, по-видимому, соответствует типу с тремя отверстиями, который изначально держал два деревянных лапы.

Один из более поздних железных якорей (SopMare)

Дайвер с одним из четырех каменных якорей (SopMare)

С помощью подводной фотограмметрии была создана новая трехмерная модель затонувшего судна, а также были собраны образцы материалов для анализа.

Проект представляет собой пятую фазу подводной археологии сицилийского «Проекта Каукана», начатого в 2017 году для картирования подводной береговой линии между Испикой, Кауканой и Камариной. Непредсказуемые погодные условия в сентябре потребовали от дайверов проявлять осторожность, чтобы сохранить мелководное место защищенным, сказал координатор проекта профессор Капулли.

Проверка судовых стропил (SopMare)

Часть команды, задействованная во вторую неделю операций (SopMare)

«Общее состояние корпуса, долгое время подвергавшегося атакам моллюсков, питающихся древесиной, крайне хрупкое и требует не только экспертных знаний, но и большой осторожности», — сказал он.

«Эти обломки принадлежат к странице истории, на которой произошел переход от архаической к классической Греции, и в которой колонии Сицилии также сыграли большую роль.

«Мы сталкиваемся с материальными доказательствами движения и торговли очень древней эпохи, когда греки и карфагеняне боролись за контроль над морями, за столетия до того, как Рим силой вторгся в Средиземноморье».

Также в Дивернете: ДАЙВЕРЫ ПОДНЯЛИ ОБЛОМКИ КОРАБЛЯ «ЗОЛОТО АТЛАНТИДЫ» НА СИЦИЛИИ, ЯКОРЬ «ДЕЛФИН» ПОДНЯТ НА СИЦИЛИИ, ПОДВОДНАЯ «ВАННА» ОКАЗЫВАЕТСЯ ДРЕВНЕЙ ЛОШАДЬЮ, ПОГРУЖЕНИЯ РАСКРЫВАЮТ ДРЕВНИХ ТОРГОВЦЕВ ВИНА