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Сицилийские водолазы исследуют затонувшее 2,500 лет судно

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Археолог, работающий на месте крушения (SopMare)
Археолог, работающий на месте крушения (SopMare)

Неподалеку от Сицилии были обнаружены останки корабля, затонувшего в V или VI веке до нашей эры, а также четыре каменных и два железных якоря. 

Археологи, участвующие в проекте, полагают, что изучение торгового судна может помочь пролить свет на столетия, когда Сицилия принадлежала Древней Греции до того, как остров захватили Рим около 200 г. до н. э., а также на то, как формировалось торговое соперничество между греками и карфагенянами в ходе их борьбы за господство на море. 

О крушении первыми сообщили в Сицилийское управление по морю (СопМаре) в 2022 году ассоциацией BCsicilia, которая провела первоначальное картирование места. Древний обломок был погребен под песком и камнями на глубине около 6 м в Санта-Мария-дель-Фокалло, недалеко от Испики на южной оконечности острова.

Сохранившаяся обшивка с места кораблекрушения в Сицилии (SopMare)
Сохранившаяся обшивка с места кораблекрушения (SopMare)
Развертывание DPV (SopMare)
Развертывание DPV (SopMare)

Предварительное подводное обследование было проведено в июне 2023 года компанией SopMare и подводным археологом профессором Массимо Капулли из Университет Удине, и в сентябре этого года были проведены трехнедельные раскопки, хотя отчет был опубликован только недавно.

Раскопки проводились водолазными группами Департамента гуманитарных наук и культурного наследия Удине и Подразделения подводной археологии Университета Фриули под руководством SopMare. Позднее к работам присоединились водолазы Береговой охраны Мессины, а Управление порта Поццалло оказывало техническую и логистическую поддержку. 

Врезно-шиповый

Обломки судна представляют собой корпус, построенный по технологии «на обшивке», при которой доски соединяются с помощью шипово-пазовых соединений.

Предполагается, что каменные якоря являются либо доисторическими, либо византийскими, но два Т-образных железных якоря, вероятно, датируются не ранее 7 века н. э. Один из каменных якорей разломан, но, по-видимому, соответствует типу с тремя отверстиями, который изначально держал два деревянных лапы.

Один из более поздних железных якорей (SopMare)
Один из более поздних железных якорей (SopMare)
Дайвер с одним из четырех каменных якорей (SopMare)
Дайвер с одним из четырех каменных якорей (SopMare)

С помощью подводной фотограмметрии была создана новая трехмерная модель затонувшего судна, а также были собраны образцы материалов для анализа.

Проект представляет собой пятую фазу подводной археологии сицилийского «Проекта Каукана», начатого в 2017 году для картирования подводной береговой линии между Испикой, Кауканой и Камариной. Непредсказуемые погодные условия в сентябре потребовали от дайверов проявлять осторожность, чтобы сохранить мелководное место защищенным, сказал координатор проекта профессор Капулли.

Анализ судовых стропил (SopMare)
Проверка судовых стропил (SopMare)
Часть команды, участвующей в операциях второй недели (SopMare)
Часть команды, задействованная во вторую неделю операций (SopMare)

«Общее состояние корпуса, долгое время подвергавшегося атакам моллюсков, питающихся древесиной, крайне хрупкое и требует не только экспертных знаний, но и большой осторожности», — сказал он.

«Эти обломки принадлежат к странице истории, на которой произошел переход от архаической к классической Греции, и в которой колонии Сицилии также сыграли большую роль. 

«Мы сталкиваемся с материальными доказательствами движения и торговли очень древней эпохи, когда греки и карфагеняне боролись за контроль над морями, за столетия до того, как Рим силой вторгся в Средиземноморье».

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