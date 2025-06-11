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Доказательства кораблекрушения решают «проблему олова»

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Доказательства кораблекрушения: Древний Иктис — теперь считается горой Святого Михаила (Ченсиюань)
Древний оловянный терминал Иктиса — сейчас считается горой Святого Михаила (Ченсиюань)

Новые доказательства, полученные при анализе ряда древних затонувших кораблей, указывают на то, что олово было первым британским товаром, который экспортировался в больших количествах по всей Европе тысячи лет назад, что доказывает, что Британия играла решающую роль в европейском бронзовом веке.

Недавно опубликованное международное исследование, проведенное археологами из Даремского университета, показало, что олово, добываемое на юго-западе Британии еще 3,300 лет назад, было ключевым ресурсом для крупных цивилизаций, расположенных на расстоянии до 4,000 км в Восточном Средиземноморье.

Под руководством докторов Алана Уильямса и Бенджамина Робертса исследователи использовали химический и изотопный анализ, чтобы проследить геологическое происхождение слитков олова, найденных морскими археологами в ряде затонувших кораблей, датируемых примерно 1300 годом до нашей эры, в том числе в трех у берегов Израиля. 

Суда происходили из юго-западной Британии, южной Франции и самого Израиля, и их грузы, как утверждается, являются первым прямым доказательством того, что территории современных Корнуолла и Девона были основными поставщиками олова для производства бронзы в древнем мире. 

Жизненно важные 10%

Бронза обычно содержит 90% меди и 10% олова, что было редким элементом в Европе того времени. Однако многие эксперты долгое время утверждали, что торговля из столь отдаленного места, как Британия, была бы непрактичной для осуществления в любом масштабе для южноевропейских цивилизаций, стремящихся производить оружие, инструменты и ювелирные изделия.

Однако торговля оловом была описана в классических текстах греческого исследователя Пифея, который путешествовал по Британии около 320 г. до н. э., чтобы написать первый известный рассказ об острове и его народе.

Он записал, что металл продавался с приливного острова на юго-западе Британии, который он назвал Иктис – теперь считается горой Святого Михаила в Корнуолле. Затем его перевозили через море и вниз по рекам Франции к устью Роны в Средиземном море – в течение месяца. 

Исследование кораблекрушений показало, что ежегодно десятки тонн перевозились поэтапно через торговцев во Франции, на Сардинии и Кипре.

В отчете также указано, что олово с затонувшего корабля «Рошелонг» 600 г. до н. э., найденного у юга Франции, было добыто на юго-западе Британии. опубликовала В журнале древность.

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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Как установить цилиндр Sidemount?

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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