Редкая запечатанная амфора раскроет секреты

Подводные раскопки недалеко от популярного среди дайверов города Каш на юго-западном средиземноморском побережье Турции выявили затонувшее 1,100 лет назад судно и запечатанную амфору, содержимое которой пока не установлено.

Амфоры, сохранившиеся более тысячелетия с нетронутым содержимым, встречаются крайне редко, и эта, как говорят, является первой для Турции. Сосуд уже извлечен и открыт, но результаты анализа его глиноподобного содержимого все еще ожидаются.

Археологическая группа из 20 человек из Университета Акдениз под руководством доцента доктора Хакана Ониза проводила раскопки затонувшего судна по поручению Музей Анталиив рамках инициативы Министерства культуры и туризма под названием «Проект «Наследие для будущего».

Торговое судно, по-видимому, отплыло из Газы в Палестине, прежде чем попасть в шторм у Каша. Судя по дизайну амфоры, предполагается, что оно перевозило груз, состоящий в основном из оливкового масла. В марте было объявлено, что внутри одной амфоры на месте крушения были найдены семена оливы.

Останки судна лежат недалеко от острова Бесми на глубине около 45–50 м, и команда использовала дистанционно управляемый подводный аппарат и акваланг, чтобы максимально увеличить время нахождения на дне.

Амфора на дне моря (Министерство культуры и туризма)

Сложный процесс

Амфору доставили в лабораторию подводной археологии университета, где потребовался час, чтобы открыть ее и взять пробу содержимого. Однако, как говорят, анализ — сложный процесс из-за того, что сосуд долгое время находился под водой.

По словам профессора Ониса, его могли использовать для перевозки оливкового масла, оливок, вина, рыбного соуса. Garum или что-то совсем другое. «Открытие было захватывающим, но ожидание результата еще более захватывающее», — сказал он.

Оливковое масло было основным экспортным товаром Газы в то время, и палестинцы, как считалось, не пили вино в IX и X веках, но корабль в любом случае, вероятно, останавливался в нескольких портах между этим местом и Кашем. Если перевозилось вино, то, скорее всего, оно было произведено в Турции.

Артефакты, найденные на месте крушения судна «Каш», скорее всего, будут экспонироваться в проектируемом Музее подводной археологии Средиземноморья в Кемере.

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