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Польские дайверы в восторге от 1,000-летнего лица

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Предполагается, что лицо было размещено для защиты от нападающих (Матеуш Попек)
Считается, что лицо было размещено для того, чтобы отпугивать нападающих (Матеуш Попек)

Подводные археологи обнаружили в Польше деревянную балку с вырезанным на ней человеческим лицом, предположительно, более 1,000 лет назад. Они полагают, что это может свидетельствовать о сохранении языческих верований в период перехода зарождающегося государства к христианству.

Редкое открытие было сделано в прошлом году (хотя о нём было объявлено только сейчас) дайверами из Центра подводной археологии Университета Николая Коперника (NCU). Они исследовали озеро Ледница, расположенное к северо-востоку от Познани.

Справа над лицом была бы отсечена ветка (Матеуш Попек)
Тщательно вырезанное лицо (Матеуш Попек)
Вид слева…(Матеуш Попек)
Лицо слева…(Матеуш Попек)
…и справа (Матеуш Попек)
…и справа (Матеуш Попек)

Балка длиной 1.34 м — одна из нескольких хорошо сохранившихся конструкций из дуба и вяза, которые когда-то были частью укреплений средневекового поселения, но веками были скрыты в озере. Считается, что лицо высотой 12 см и шириной 9 см изображало божество, духа-покровителя или героя, призванного охранять жителей поселения.

Говорят, что лоб, щеки, брови и борода были точно вылеплены, тогда как нос и губы имеют более простую, схематичную форму. 

«Это открытие не только вызывает восхищение мастерством, созданным более тысячи лет назад, но и открывает увлекательную дискуссию о духовной жизни славян раннего средневековья», — прокомментировал доктор Анджей Пыдынь, директор Центра подводной археологии.

Доктор Анджей Пыдынь, директор Центра подводной археологии НКУ (Анджей Романьский)
Доктор Анджей Пыдин из Центра подводной археологии НКУ (Анджей Романьский)

Анализ, проведённый университетской дендрохронологической лабораторией, показывает, что дерево, из которого была взята балка, было срублено около 967 года, во времена Мешко I, первого христианского правителя Польши. В то время ещё господствовали старые верования, о чём свидетельствуют найденные неподалёку кости диких животных, предположительно принесённые в жертву для защиты укреплений.

«В материальной культуре славян фигурные антропоморфные изображения могли быть гораздо более распространены, чем можно предположить, судя по количеству сохранившихся артефактов», — считает другой археолог NCU Конрад Левек.

«Древесина быстро разлагается, поэтому подобные предметы сохранились только в исключительных условиях, например, на водно-болотных угодьях или под водой. Балка из озера Ледница, прекрасно сохранившаяся в оползне, образовавшемся на валу, представляет собой уникальный объект, имеющий исключительную научную и культурную ценность».

Лицо в озере (Матеуш Попек)
Лицо в озере (Матеуш Попек)

Археологи не исключают возможность того, что лицо было вырезано во время более поздних восстановительных работ, хотя подобные изображения того периода были найдены и в других славянских городах. По словам Пыдына, эта находка может потребовать переосмысления современного подхода к оценке следов славянской духовности на основе монументальных статуй божеств.

Археологические открытия в озере Ледница проводились с 1950-х годов, но систематические подводные исследования начались в начале 1980-х годов, когда НКУ проведение ежегодных полевых исследований в сотрудничестве с Музей первых Пястов в Леднице

За прошедшие годы были обнаружены фрагменты моста, долбленые лодки и, как говорят, самая большая коллекция оружия раннего средневековья в Центральной Европе.

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