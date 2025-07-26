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Тайны глубин всплывают в Нью-Йорке

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Выставка «Тайны глубин» будет проходить в музее Intrepid в Нью-Йорке до января 2026 года.
Выставка «Тайны глубин» будет проходить в музее Intrepid в Нью-Йорке до января 2026 года.

В музее Intrepid в Нью-Йорке открылась захватывающая выставка, посвященная подводной археологии. Тайны глубин: изучение подводной археологии экспонируется в павильоне «Космические челноки» музея в качестве первой остановки многолетнего международного тура.

Музей «Интрепид» был основан в 1982 году после приобретения авианосца времен Второй мировой войны. Бесстрашный Музей является центральным экспонатом его разнообразной коллекции. По утверждениям музея, ежегодно сюда приезжает более миллиона иностранных туристов.

Новая выставка, организованная совместно с Flying Fish и приглашенным куратором которой является подводный археолог Меган Ликлитер-Мандон, исследует «затонувшие самолеты, кораблекрушения, затопленные города и потерянные ландшафты», с текстом, видео и образовательные материалы на английском и испанском языках.

Тайны из глубин: часть раздела выставки, посвященного рабовладельческому кораблю «Клотильда»
Часть раздела выставки, посвященного рабовладельческому кораблю «Клотильда»

Пятнадцать интерактивных экскурсий знакомят посетителей с аспектами подводной археологии, такими как гидролокационное картирование, управление дистанционно управляемым подводным аппаратом (ROV), реконструкция Интернет места погружений и изучение подлинных артефактов с затонувших исторических кораблей.

В статье объясняются технологии дистанционного зондирования, такие как LiDAR, а также то, что, как утверждается, находится на стыке подводной археологии и изменения климата, инноваций и глобальных усилий по сохранению наследия.

Подводные впечатления включают Павлопетри в Греции, старейший известный затонувший город в мире, и затонувший корабль Клотильда в Мобил-Бей, штат Алабама, последний известный корабль, перевозивший рабов, прибывший в США.

Тайны из глубин «Это яркий пример того, как захватывающее повествование и новаторские технологии оживляют прошлое и вдохновляют будущее», — говорит президент музея Intrepid Сьюзен Маренофф-Зауснер. 

«Тайны глубин» находятся в павильоне космического челнока.
«Тайны глубин» находятся в павильоне космического челнока.

«Наука, лежащая в основе подводной археологии, не только интригует и захватывает, но и напоминает открытие фрагментов самолета Corsair, улетевшего с БесстрашныйСобственная кабина пилотов, экспонат музея, также раскрывает глубоко человеческие истории тех, кто погиб, с помощью артефактов и эмоциональных связей, которые сохраняются до сих пор». 

Тайны из глубин останется в музее Intrepid (пирс 86 в парке реки Гудзон, 12-я авеню) до 11 января следующего года, вход бесплатный.

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