Дайвинг-депутат проверяет результаты исследования кораблекрушений

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Местный депутат Джессика Тоул посещает Борнмутский университет и MAST
Местный депутат Джессика Тоул посетила MAST

Депутат парламента от Лейбористской партии в округе Борнмут-Уэст Джессика Тоул в свободное время увлекается подводным плаванием, и недавно она посетила Морской археологический фонд (МАСТ) в Пуле, чтобы узнать больше об организации и работе археологов из Борнмутского университета.

MAST была основана в 2011 году для «устранения вопиющего неравенства в том, как охраняется наше подводное культурное наследие, по сравнению с тем, как уважается культурное наследие на суше» посредством проводимых ею археологических проектов.

MAST и Университет Борнмута подписали меморандум о взаимопонимании и работают вместе над различными проектами. Исследователи уже давно занимаются раскопками и консервацией находок с исторических затонувших кораблей, таких как HMS непобедимый, которые они смогли проиллюстрировать депутату с помощью подборки найденных артефактов.

В их число также входили могильные плиты и каменные растворы из Пурбека. 1250 обломки, затонувшего у берегов Дорсета почти 800 лет назад во время правления Генриха III, и резные фигурки с голландского судна XVII века, известного как затонувшее судно в Свош-Чэннел.

Дайвер с надгробием
Ныряльщик с надгробной плитой в виде креста с колесом (Борнмутский университет)

Многие из этих артефактов будут выставлены на всеобщее обозрение в Музей Пула когда он вновь откроется этой весной после масштабной реконструкции, включающей добавление трех новых морских галерей.

«В Великобритании находится самое богатое подводное культурное наследие в мире, но в Великобритании оно недостаточно финансируется и находится под угрозой естественной эрозии и распада», — сказал Борнмут университета Профессор морской археолог Дэйв Пархэм, который возглавлял визит депутата, сказал: «Мы спасаем этот материал, чтобы сохранить его и выставить на всеобщее обозрение, а также использовать для просвещения людей о нашем прошлом».

Также присутствовали генеральный директор MAST Джессика Берри, сотрудник по дайвингу и морской археологии в Борнмуте Том Казинс, вице-канцлер профессор Элисон Хонор и сотрудники и студенты университета. Группа обсудила важность образования в области морской археологии и продолжение финансирования проектов раскопок.

Увлеченная дайверша Джессика Тоул в Пуле этим летом
Джессика Тоул занималась дайвингом в Дорсете прошлым летом

«Было невероятно приятно приехать сегодня в MAST и увидеть работу, которую команда Университета Борнмута проделывает для повышения осведомленности о наследии этого региона и привлечения технических навыков, в которых мы являемся мировыми лидерами, — воплощая в жизнь некоторые из вещей, которые мы находим, даже здесь, в гавани Пул», — сказала Тоул после своего визита.

Джессика Тоул ныряет с подводным фотографом и преподавателем Борнмутского университета Саидом Рашидом под пирсом Суонидж прошлым летом.
Прошлым летом Тоул нырял с подводным фотографом и преподавателем Борнмутского университета Саидом Рашидом в Суонидже.

Тоул активно выступал против сброса сточных вод в прибрежные воды, обеспокоенный как последствиями для здоровья человека, так и воздействием на естественное биоразнообразие. 

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:00 Плавники без помощи рук
02:10 Оставьте Кольца
03:34 Руки и ноги
04:56 Scuba.com
05:56 Маска и Регламент
06:55 Посмотрите на BP/W
07:56 Дополнительные суставы
09:20 Холодные тюлени
10:05 Тестовое погружение
11:19 Метки передач
12:22 Восковые молнии
13:41 Простые уплотнительные кольца
14:34 Удобный болтснап
15:21 Наденьте носки
16:07 Цепочка из ромашек

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Полезные советы и хитрости для подводного плавания #подводное плавание #хитрости

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@HelgiRu #askmark все ли регуляторы DIN одинаковы? Владелец одного магазина подводного плавания сказал мне, что европейские и американские регуляторы DIN отличаются.

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