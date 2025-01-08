Дайвинг-депутат проверяет результаты исследования кораблекрушений

Депутат парламента от Лейбористской партии в округе Борнмут-Уэст Джессика Тоул в свободное время увлекается подводным плаванием, и недавно она посетила Морской археологический фонд (МАСТ) в Пуле, чтобы узнать больше об организации и работе археологов из Борнмутского университета.

MAST была основана в 2011 году для «устранения вопиющего неравенства в том, как охраняется наше подводное культурное наследие, по сравнению с тем, как уважается культурное наследие на суше» посредством проводимых ею археологических проектов.

MAST и Университет Борнмута подписали меморандум о взаимопонимании и работают вместе над различными проектами. Исследователи уже давно занимаются раскопками и консервацией находок с исторических затонувших кораблей, таких как HMS непобедимый, которые они смогли проиллюстрировать депутату с помощью подборки найденных артефактов.

В их число также входили могильные плиты и каменные растворы из Пурбека. 1250 обломки, затонувшего у берегов Дорсета почти 800 лет назад во время правления Генриха III, и резные фигурки с голландского судна XVII века, известного как затонувшее судно в Свош-Чэннел.

Ныряльщик с надгробной плитой в виде креста с колесом (Борнмутский университет)

Многие из этих артефактов будут выставлены на всеобщее обозрение в Музей Пула когда он вновь откроется этой весной после масштабной реконструкции, включающей добавление трех новых морских галерей.

«В Великобритании находится самое богатое подводное культурное наследие в мире, но в Великобритании оно недостаточно финансируется и находится под угрозой естественной эрозии и распада», — сказал Борнмут университета Профессор морской археолог Дэйв Пархэм, который возглавлял визит депутата, сказал: «Мы спасаем этот материал, чтобы сохранить его и выставить на всеобщее обозрение, а также использовать для просвещения людей о нашем прошлом».

Также присутствовали генеральный директор MAST Джессика Берри, сотрудник по дайвингу и морской археологии в Борнмуте Том Казинс, вице-канцлер профессор Элисон Хонор и сотрудники и студенты университета. Группа обсудила важность образования в области морской археологии и продолжение финансирования проектов раскопок.

Джессика Тоул занималась дайвингом в Дорсете прошлым летом

«Было невероятно приятно приехать сегодня в MAST и увидеть работу, которую команда Университета Борнмута проделывает для повышения осведомленности о наследии этого региона и привлечения технических навыков, в которых мы являемся мировыми лидерами, — воплощая в жизнь некоторые из вещей, которые мы находим, даже здесь, в гавани Пул», — сказала Тоул после своего визита.

Прошлым летом Тоул нырял с подводным фотографом и преподавателем Борнмутского университета Саидом Рашидом в Суонидже.

Тоул активно выступал против сброса сточных вод в прибрежные воды, обеспокоенный как последствиями для здоровья человека, так и воздействием на естественное биоразнообразие.

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