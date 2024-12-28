Дайверы планировали продать 448 древних артефактов

Сообщается, что двое аквалангистов, предположительно граждане Египта, незаконно собрали большое количество греческих и римских сокровищ в заливе Абукир на средиземноморском побережье Египта, после чего были задержаны, а их находки изъяты.
По данным Министерства внутренних дел страны, добыча водолазов включала не менее 448 артефактов, в том числе 305 монет, 53 целых статуи и три головы, 20 бронзовых «фигур» и 14 бронзовых чаш, 41 топор и 12 копий. Все предметы датируются эпохой античности, между 500 г. до н. э. и 400 г. н. э.
Фотографии предметов, извлеченных из морской воды, показали, что они сильно окислены.
Министерство внутренних дел описало одного из дайверов как имеющего судимость, заявив, что пара призналась в намерении переправить предметы. «Были предприняты юридические действия», — говорится в сообщении, не содержащем никаких подробностей, хотя комментарии на его страницах в социальных сетях, по-видимому, отражают высокий уровень симпатии в Египте к двум дайверам за то, что они расценили как инициативу.
Залив Абукир находится недалеко от города Александрия и на протяжении десятилетий является объектом обширных археологических раскопок под руководством французского водолаза Франка Годдио из Европейского института подводной археологии (ИЕАСМ) в сотрудничестве с Египтом Высший совет древностей.
Первоначально Годдио поставил перед собой задачу обнаружить все возможные археологические памятники в западной части дельты Нила, на территории площадью около 110 кв. км, где нет никаких ориентиров, на которые можно было бы сослаться, а большие объемы ила скрывают останки и уменьшают видимость под водой.
Его команда успешно обнаружила город Тонис-Гераклион в 7 км от берега в 2000 году и продолжила работу над затонувшими городами Канопус и Менутис и гаванью Александрии. Археологические водолазы продолжают раскопки недавно обнаруженных мест кораблекрушений, храмов и гаваней в заливе Абукир.
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