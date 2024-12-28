Дайверы планировали продать 448 древних артефактов

Сообщается, что двое аквалангистов, предположительно граждане Египта, незаконно собрали большое количество греческих и римских сокровищ в заливе Абукир на средиземноморском побережье Египта, после чего были задержаны, а их находки изъяты.

По данным Министерства внутренних дел страны, добыча водолазов включала не менее 448 артефактов, в том числе 305 монет, 53 целых статуи и три головы, 20 бронзовых «фигур» и 14 бронзовых чаш, 41 топор и 12 копий. Все предметы датируются эпохой античности, между 500 г. до н. э. и 400 г. н. э.

Фотографии предметов, извлеченных из морской воды, показали, что они сильно окислены.

Одна из статуэток (Министерство внутренних дел)

Министерство внутренних дел описало одного из дайверов как имеющего судимость, заявив, что пара призналась в намерении переправить предметы. «Были предприняты юридические действия», — говорится в сообщении, не содержащем никаких подробностей, хотя комментарии на его страницах в социальных сетях, по-видимому, отражают высокий уровень симпатии в Египте к двум дайверам за то, что они расценили как инициативу.

Статуи, топоры, ножи и прямоугольные монеты (Министерство внутренних дел)

Залив Абукир находится недалеко от города Александрия и на протяжении десятилетий является объектом обширных археологических раскопок под руководством французского водолаза Франка Годдио из Европейского института подводной археологии (ИЕАСМ) в сотрудничестве с Египтом Высший совет древностей.

Первоначально Годдио поставил перед собой задачу обнаружить все возможные археологические памятники в западной части дельты Нила, на территории площадью около 110 кв. км, где нет никаких ориентиров, на которые можно было бы сослаться, а большие объемы ила скрывают останки и уменьшают видимость под водой.

Его команда успешно обнаружила город Тонис-Гераклион в 7 км от берега в 2000 году и продолжила работу над затонувшими городами Канопус и Менутис и гаванью Александрии. Археологические водолазы продолжают раскопки недавно обнаруженных мест кораблекрушений, храмов и гаваней в заливе Абукир.

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