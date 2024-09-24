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Находки дайверов в гавани Черноморской крепости

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Извлечение римской амфоры (Бургасский региональный исторический музей)
Извлечение римской амфоры (Бургасский региональный исторический музей)

Среди находок, сделанных в ходе недавней подводной археологической экспедиции в западной части залива Созополь на черноморском побережье Болгарии, были амфоры поздней античности, византийский якорь и железный боевой нож.

Экспедиция была проведена в первой половине сентября археологами-водолазами Национального исторического музея под руководством профессора Ивана Христоваса в рамках последнего этапа исследований портовой зоны крепости Хрисосотира, начатых в 2014 году.

Группа из пяти аквалангистов была направлена ​​на работу в четырех зонах, обследовав территорию площадью около 70,000 XNUMX кв. м в южных и юго-западных водах полуострова Хрисосотира. 

Созопольский залив, место древней крепости-гавани Хрисосотира (Бургасский региональный исторический музей)
Созопольский залив, место древней крепости-гавани Хрисосотира (Бургасский региональный исторический музей)

Они обнаружили целые и фрагментированные амфоры и другие керамические сосуды самых разных конструкций, датируемые V–VII вв. н. э., которые либо лежали на морском дне, либо частично зарыты в песок на глубине 5–7 м. 

Они также обнаружили византийский железный якорь, который послужил полезным указанием на место, использовавшееся для стоянки кораблей.

Также были найдены менее древние останки, в том числе амфоры X-XIII веков, керамические сосуды XVII-XVIII веков и позднесредневековый железный боевой нож. Все находки, как утверждается, указывают на активную деятельность по разгрузке грузов в том, что когда-то считалось тихой частью залива Созополь. 

Целая амфора (Бургасский региональный исторический музей)
Целая амфора (Бургасский региональный исторический музей)

Обширная крепость Хрисосотира занимает площадь 80 гектаров на полуострове и включает в себя стены, башни и более 30 зданий.

Его древняя гавань упоминается в исторических документах, и сейчас считается, что она, вероятно, находилась на защищенной юго-западной стороне полуострова.

Экспедиция финансировалась Министерством культуры и Национальный исторический музей, а наиболее ценные артефакты будут представлены на временной выставке в музее в декабре этого года.

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



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https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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