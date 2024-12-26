На месте древнего кораблекрушения в Средиземном море найдено 10,000 XNUMX керамических изделий

На глубине 1,500 м у побережья Айвалыка в Турции найдены останки торгового судна возрастом 10,000 лет, на борту которого находилось около 43 XNUMX керамических тарелок, блюд и мисок.

Открытие, являющееся частью проекта, известного как «Проект по инвентаризации затонувших кораблей Турции: Голубое наследие», было сделано в Эгейском море примерно в 4 км от провинции Балыкесир на северо-западе страны.

Считается, что судно датируется концом V века нашей эры и описывается как крупнейший «обломок тарелочного корабля», когда-либо найденный в Средиземноморье. Исследователи полагают, что оно плыло из Северной Африки или Кипра в Константинополь (позднее Стамбул), когда затонуло во время шторма, а его расположение в открытом море, как говорят, помогло ему сохраниться на протяжении веков.

Некоторые из 10,000 XNUMX керамических артефактов, найденных на месте крушения (SUDEMER)

Обломки судна длиной около 15 м и шириной 9 м были обнаружены и исследованы Центром подводного культурного наследия и морской истории Университета Докуз Эйлюль (ЗУДЕМЕР) под руководством заместителя директора, доцента доктора Нилхана Кызылдага. Сначала они использовали AUV для исследования аномалий сканирования сонара, а затем продолжили работу с командой подводного плавания.

Керамика была найдена сгруппированной, часто разделенной на наборы по 15–20 предметов. На судне также перевозилось небольшое количество амфор — сосудов для хранения, которые, по мнению морских археологов, обычно являются основным грузом на ранних средиземноморских торговых судах.

Было известно, что керамика, произведенная в Северной Африке, Египте и Сирии, вывозилась для торговли в Анатолию (азиатскую Турцию), Грецию или Италию, но говорят, что затонувшее судно представляет собой одно из первых явных подводных свидетельств такой торговли. Согласно фотограмметрическим исследованиям, количество предметов, обнаруженных на затонувшем судне, оценивается в 10,000 XNUMX.

Отслеживание робота с материнского корабля на ранних стадиях (SUDEMER)

«Среди груза есть по меньшей мере пять или шесть различных типов пластин», — сказал директор SUDEMER Харун Оздас. «За 30 лет подводных исследований в турецких водах найти такое богатство — для нас источник большого счастья.

«Этот обломок имеет огромное значение, особенно потому, что он остался нетронутым и сохранился в своем первоначальном состоянии. Разнообразие и количество артефактов здесь представляют собой значительную коллекцию», — заключил Оздас, который считает, что груз достоин создания специального музея, в котором его можно было бы выставить.

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