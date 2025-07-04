Энди Торбет совершает прыжок с парашютом на фестиваль дайвинга

Авантюрист, исследователь и GO Дайвинг ШоуНеукротимый ведущий Энди Торбет из . готовится совершить «высотный прыжок», прыгнув с парашютом с высоты около 1,500 метров в Спринг-Лейкс на фестивале дайвинга BSAC 12 июля.

Он будет прыгать в воду в полном снаряжении для подводного плавания и совершать, как полагают, первый любительский (т.е. невоенный) прыжок с парашютом в воду с аквалангом в Великобритании.

После того, как Энди прыгнет в воду и погрузится под воду, он выплывет на берег рядом с толпой.

Энди — опытный парашютист.

Энди — каскадер на полную ставку, подводный исследователь, инструктор по прыжкам с парашютом и телеведущий. Он также является послом BSAC.

К нему в воздухе, а затем и под водой присоединится Элли Милн — относительный новичок в прыжках в воду, но парашютист мирового класса, имеющий квалификацию британского экзаменатора инструктора по прыжкам с парашютом, а также множество мировых, европейских и национальных рекордов по прыжкам с парашютом и организующий проекты для таких компаний, как Red Bull.

На земле координировать прыжок будет Дэн «Барсук» Гриффитс, инструктор по прыжкам с парашютом и каскадер.

Энди часто ныряет с CCR во время экспедиции

Scoob & Snork Fest пройдет на озере West Lake of Spring Lakes в Лонг-Итоне, Ноттингемшир, и станет насыщенным днем ​​мероприятий, как в воде, так и на суше. Мероприятие, организованное региональной тренерской командой BSAC East Midlands и Diverstime, предложит пробные погружения и сеансы сноркелинга, а также возможность опробовать ребризеры.

Вход обойдется в 20 фунтов стерлингов с человека или всего в 5 фунтов стерлингов для посетителей, пришедших без предварительной записи (за бронирование билетов на мероприятия по тридайвингу и сноркелингу взимается отдельная плата).

Входные билеты доступны здесь.

Фото кредит: Энди Торбет