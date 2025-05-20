AMTECS запускает глобальную программу членства, направленную на стимулирование участия сообщества

AMTECS запустила глобальная программа членства в дайвинге целью которого является поддержка экологических инициатив и усилий по переработке отходов, а также содействие вовлечению общественности.

Шантель Ньюман из AMTECS пояснила: «Создание всемирного членства в дайвинг-клубе — это больше, чем просто предложение услуги, это создание сообщества и укрепление более глубокой связи с океаном».

Членство стоит 6.99 долл. США в месяц (или 75 долл. США в год), и за ваши расходы вы будете получать последние новости из ежемесячных информационных бюллетеней, специальные скидки на мероприятия и продукцию партнеров, ранний доступ к проектам по охране природы и возможностям волонтерства, доступ к обучению и вебинарам, сетевые и образовательные возможности и многое, многое другое.

Шантель продолжила: «Присоединяясь к нашему премиум-членству, вы не просто подписываетесь на эксклюзивные привилегии; вы оказываете ощутимое влияние на нашу окружающую среду и поддерживаете следующее поколение дайверов.

«Это членство помогает экологическим инициативам, таким как посадка деревьев и восстановление морской среды (кораллов, морской травы и водорослей), а также переработке гидрокостюмов и вовлечению общественности посредством уборки пляжей, стипендий для начинающих дайверов и программ по переработке снаряжения».