Неделя технологий All Star в Красном море

Все звезды Дайвингборды проводит специализированную Техническую неделю на борту своего роскошного судна Scuba Scene в Красном море в марте 2025 года, в рамках которой большинство погружений будут проходить на глубине от 45 до 60 метров.

Места погружений на маршруте включают затонувшие суда Aida и Numidia у островов Бразер, каньон Томаса в проливе Тиран, каньон Ил-Гарден в Рас-Мохаммеде и затонувшее судно Rosalie Moller у острова Губал.

Помимо погружений на глубину от 45 до 55 м (для дайверов с расширенным диапазоном воздуха) и до 60 м (для нормоксических дайверов), будут также некоторые длительные погружения до 30 м (на некоторых классических затонувших кораблях Красного моря, таких как Thistlegorm и Sha'ab Abu Nuhas), а также два или три ночных погружения (в зависимости от движения судна и мест ночной стоянки). Примечание: маршрут зависит от погодных условий, и точные места могут меняться.

Ахмед Фадель возглавит Техническую неделю на All Star Scuba Scene

Рекомендуемая конфигурация на неделю — сдвоенный комплект с одной или двумя ступенями с воздухом для резервного газа или нормоксическим тримиксом, а также ступенями с 50% и 60% или 80% O2. Дайверы с ребризером также приветствуются на борту. Стоимость извести составляет 30 долл./кг.

Руководителем Tech Week станет директор курса SDI и инструктор TDI Advanced Trimix Ахмед Фадель. Ахмед занимается дайвингом с 1993 года и работает на сафари с 2000 года. Он является автором книги The Southern Red Sea Dive Guide и обладает обширными знаниями о дайвинге в Египте в целом и о техническом дайвинге.

All Star Scuba Scene — это роскошная дайвинг-лодка, которая работает в Красном море с 2023 года и широко известна своими удобствами, экипажем и едой. Просторная дайвинг-палуба может с комфортом разместить до 22 технических дайверов со всем оборудованием или 28 дайверов-любителей.

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Есть два мощных и просторных RIB, и каждый из них может с комфортом взять на борт до восьми технических дайверов со своими ступенями. Scuba Scene также оснащен всеми инструментами для смешивания, включая бустерный насос и анализаторы тримикса.

Стоимость этой специальной недели технологий North and Brothers, которая пройдет с 17 по 24 марта 2025 года, составляет 1,232 долл. США на человека, и в эту сумму входят проживание, питание, дайвинг и местные трансферы в день прибытия и высадки. Она не включает НДС (125 долл. США), пиво/вино, обучение дайвингу, чаевые и страховку дайвера (обязательно).

Контактное лицо: info@allstarliveaboards.com для получения дополнительной информации или посетите . чтобы подтвердить свое место в этой поездке.