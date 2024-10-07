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Неделя технологий All Star в Красном море

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Неделя технологий

Все звезды Дайвингборды проводит специализированную Техническую неделю на борту своего роскошного судна Scuba Scene в Красном море в марте 2025 года, в рамках которой большинство погружений будут проходить на глубине от 45 до 60 метров.

Места погружений на маршруте включают затонувшие суда Aida и Numidia у островов Бразер, каньон Томаса в проливе Тиран, каньон Ил-Гарден в Рас-Мохаммеде и затонувшее судно Rosalie Moller у острова Губал.

Помимо погружений на глубину от 45 до 55 м (для дайверов с расширенным диапазоном воздуха) и до 60 м (для нормоксических дайверов), будут также некоторые длительные погружения до 30 м (на некоторых классических затонувших кораблях Красного моря, таких как Thistlegorm и Sha'ab Abu Nuhas), а также два или три ночных погружения (в зависимости от движения судна и мест ночной стоянки). Примечание: маршрут зависит от погодных условий, и точные места могут меняться.

Неделя технологий
Ахмед Фадель возглавит Техническую неделю на All Star Scuba Scene

Рекомендуемая конфигурация на неделю — сдвоенный комплект с одной или двумя ступенями с воздухом для резервного газа или нормоксическим тримиксом, а также ступенями с 50% и 60% или 80% O2. Дайверы с ребризером также приветствуются на борту. Стоимость извести составляет 30 долл./кг.

Руководителем Tech Week станет директор курса SDI и инструктор TDI Advanced Trimix Ахмед Фадель. Ахмед занимается дайвингом с 1993 года и работает на сафари с 2000 года. Он является автором книги The Southern Red Sea Dive Guide и обладает обширными знаниями о дайвинге в Египте в целом и о техническом дайвинге.

All Star Scuba Scene — это роскошная дайвинг-лодка, которая работает в Красном море с 2023 года и широко известна своими удобствами, экипажем и едой. Просторная дайвинг-палуба может с комфортом разместить до 22 технических дайверов со всем оборудованием или 28 дайверов-любителей.

Неделя технологий
Висит с бронзовыми акулами-молотами в Красном море

Есть два мощных и просторных RIB, и каждый из них может с комфортом взять на борт до восьми технических дайверов со своими ступенями. Scuba Scene также оснащен всеми инструментами для смешивания, включая бустерный насос и анализаторы тримикса.

Стоимость этой специальной недели технологий North and Brothers, которая пройдет с 17 по 24 марта 2025 года, составляет 1,232 долл. США на человека, и в эту сумму входят проживание, питание, дайвинг и местные трансферы в день прибытия и высадки. Она не включает НДС (125 долл. США), пиво/вино, обучение дайвингу, чаевые и страховку дайвера (обязательно).

Контактное лицо: info@allstarliveaboards.com для получения дополнительной информации или посетите . чтобы подтвердить свое место в этой поездке.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@adefrutos63 #askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@adefrutos63
#askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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