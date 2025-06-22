Дайвер всех континентов побил рекорд на неделю

Рекорд Гиннесса, связанный с подводным плаванием, только что побил дайвер Корхонда «Худа Браун» Доусон, эрготерапевт из Мемфиса, штат Теннесси.

Подтверждено, что она совершила погружения на всех семи континентах мира менее чем за 12 дней (если быть точным, за 11 дней, 19 часов и 23 минуты), побив предыдущий рекорд более чем на неделю.

Этот рекорд, установленный в декабре прошлого года как сообщается на Диверне, занял у американца Баррингтона Скотта то, что сейчас кажется неспешными 19 днями, 19 часами, 40 минутами. Однако чередование дальних путешествий с подводным плаванием неизбежно влечет за собой время, потраченное на ожидание завершения бесполетных интервалов, а также на стыковочные рейсы, помимо длительности самих полетов.

Доусон начала на самом юге в заливе Уэйлерс, Антарктида, когда совершила там свое последнее погружение 1 апреля. Вода могла только теплеть, но, направляясь на север в Южную Америку как можно скорее, ей пришлось бороться с проливными дождями в Бразилии – хотя ее погружение у берегов Рио-де-Жанейро оказалось самым длинным – 42 минуты.

«Твердость характера, изящество и преданность делу» – Корхонда Доусон

Отсюда ее стремительное путешествие протяженностью 44,500 XNUMX км привело ее через Атлантику к краю Европы для быстрого подводного исследования у берегов Португалии, а затем последовал короткий перелет в Северную Африку, в марокканский Танжер.

Времени на то, чтобы попробовать лучшие образцы азиатского дайвинга, не было, поскольку этот континент должен был быть представлен туристическим центром Дубаем, и ее самое короткое погружение там длилось всего 27 минут.

Затем она пересекла Индийский океан до Сиднея, чтобы представить Океанию, и оказалась на другой стороне Тихого океана для праздничного получасового погружения в Северной Америке на острове Каталина у побережья Калифорнии вместе со своими двумя дочерьми 13 апреля.

Воздействие природы

Рекорд был ратифицирован Книга рекордов Гиннеса, в котором говорилось, что «подводное путешествие Корхонды — это не просто личное достижение, это призыв познакомить с исследованием океана людей из городских сообществ, имеющих ограниченный доступ к природе».

Доусон занимается дайвингом уже более 10 лет, и до поездки она заявляла, что стала первой афроамериканкой, совершившей погружение во всех пяти океанах мира.

«Ограниченные средства, никакой свиты, никаких частных самолетов — только упорство, изящество и непоколебимая решимость закончить то, что я начала», — сказала Доусон о своем достижении в кругосветном путешествии. «Я отправилась в путь одна, таща за собой снаряжение для подводного плавания по непредсказуемым ландшафтам...

«Сообществу дайверов, которое приветствовало, направляло и поддерживало меня на всех континентах, спасибо вам за то, что вы были якорями и путеводителями».

Предыдущий рекордсмен Баррингтон Скотт, также афроамериканец, выразил надежду вдохновить других «особенно в черном сообществе, чтобы они занялись водными видами спорта и приключениями». Он сказал, что он посвятил себя увеличению разнообразия в индустрии подводного плавания, в которой афроамериканцы составляли всего 5-8% рабочей силы.

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