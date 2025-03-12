Aggressor Signature Lodges расширяется в Таиланде

Погрузитесь в чудеса Таиланда и сэкономьте 25% при бронировании проживания в Aggressor Signature Lodges – Чиангмай, Таиланд; Новейший роскошный фирменный коттедж Aggressor Adventures.

Гости смогут насладиться спокойствием, природной красотой и очаровательной культурой провинции Чиангмай в роскошном отеле Thailand Signature Lodge компании Aggressor, открытие которого запланировано на 1 ноября 2025 года.

Визиты в Таиланд ожидается значительный рост в этом году это отчасти объясняется популярностью драматического сериала HBO «Белый лотос», третий сезон которого снимался в этой стране юго-восточной Азии.

Забронировав приключение Aggressor, до 16 гостей смогут познакомиться с культурой Таиланда и насладиться пятизвездочными удобствами и обслуживанием. Спокойный участок площадью пять акров Включает в себя главный зал для приемов, обеденную палатку, зону развлечений, восемь кондиционированных номеров Luxury Hill Tribe Шале, бассейн и красивая территория. В каждом полуоткрытом шале есть кровать размера «king-size» или две односпальные кровати, две ванные комнаты, две спа-кровати на балконе и красивая тайская мебель.

Вилла в Чиангмае

Маршруты на семь ночей, с субботы по субботу, начинаются каждый день с восхитительного завтрака, который подготовит вас к множеству мероприятий. Среди них вы посетите местный заповедник слонов, где вы сможете гулять, кормить, купать и играть с этими чудесными созданиями в их естественной среде обитания. В естественно созданном парке и музее неподалеку вы узнаете, как местные жители делают всемирно известные бумажные изделия из волокон слоновьего помета. Сайт Aggressor теперь предлагает новая страница маршрута с подробным описанием и видеозаписью мероприятий каждого дня.

Любители птиц смогут исследовать природную тропу Ангка, чья возвышенная набережная вьется через тропический лес, где обитают такие виды птиц, как зеленохвостая нектарница, рыжегорлая куропатка, белобровая мухоловка и многие другие.

Вы посетите Ват Умонг — тихий 700-летний лесной храмовый комплекс, расположенный на фоне гор и известный своей серией украшенных произведениями искусства туннелей и башнями в форме колокола, называемыми «чеди».

Клубный дом — идеальное место для отдыха после дня приключений.

Другие остановки включают ворота Та Пхае — древний вход в Чиангмай, который датируется 13 веком до н. э. города-крепости.th века основания; деревня Дой Пуй Монг, расположенная на вершине холма в пышном национальном парке и являющаяся домом для членов племени хмонг; и Пха Чор, чьи возвышающиеся скалы были выточены рекой, ветром и дождем на протяжении тысяч лет, и иногда называемые уменьшенной версией Большого каньона.

Специальное ознакомительное предложение со скидкой 25%, действительное с 30 января 2025 года по 31 марта 2025 года, распространяется на недельное пребывание в период с 1 ноября 2025 года по 3 января 2026 года.