Уэйн Б. Браун из Aggressor Adventures выпускает первую книгу

Весьма успешный предприниматель Уэйн Б. Браун объявил о выходе своей первой книги От тряпок к обогащению: как я определяю успех в бизнесе и жизни. В книге приводятся практические советы по ведению бизнеса и личные истории из карьеры автора как бывшего врача ВВС и владельца многопрофильной франшизы Taco Bell, а также его нынешнего предприятия в качестве владельца/генерального директора Приключения агрессора, один из ведущих мировых поставщиков услуг по аренде пятизвездочных яхт класса люкс для подводного плавания, речных круизов, плавучих курортов и фирменных домиков.

Уэйн Б. Браун по-прежнему заядлый дайвер и подводный фотограф.

О книге

Выдержка из предисловия: «Эта книга — очень личный рассказ о том, как я определяю успех, что мотивирует меня на успех и почему. Как бы мне ни хотелось, чтобы это было пошаговое руководство к верному успеху, это не так. Вместо этого это сборник эссе, которые, как я надеюсь, дадут представление о том, как решения, принятые мной как в личной жизни, так и в деловой жизни, привели к тому, что я называю обогащением. Я не представляю, что вы прочтете эту книгу за один присест. Я надеюсь, что вы будете держать ее на своем столе и тянуться за ней, когда у вас появится несколько свободных минут, и вам понадобится свежий взгляд или, может быть, некоторая поддержка».

От тряпок к обогащению: как я определяю успех в бизнесе и жизни

Книга объемом 210 страниц, От тряпок к обогащению: как я определяю успех в бизнесе и жизни, содержит ссылку в виде QR-кода на бонусный раздел, содержащий фотографии, видео и интервью с автором Уэйном Б. Брауном.

Книги в твердом переплете с подписью и номером, выпущенные ограниченным тиражом, будут доступны непосредственно у автора. Часть выручки от продажи копий в твердом переплете с ограниченным тиражом пойдет в пользу Sea of ​​Change, некоммерческой организации, основанной Уэйном Б. Брауном для поддержки всемирных инициатив по сохранению и исследованию. Мягкая версия доступна в избранных книжных магазинах. Мягкая и цифровая версии доступны на Amazon.com

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