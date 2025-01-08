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Aggressor Adventures добавляет второе судно для дайвинга на Багамах

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Багамские острова

Багамские острова получат новое судно мирового класса для дайвинга 2 мая 2025 года, когда 20-местное роскошное судно Багамские острова Агрессор II круизы в Нассау.

Bahamas Aggressor II (ранее BVI Aggressor) продолжит курсировать из Тортолы, BVI, ее последний рейс состоится 15-22 марта 2025 года, после чего она отправится на Багамы. Для тех, кто хочет заняться дайвингом на BVI, еще не поздно забронировать до ее отплытия.

Эта 33-метровая четырехпалубная яхта представляет собой плавучий курорт, специально спроектированный для сноркелинга, подводного плавания и круизов по нетронутым рифам юго-западной части острова Эльютера, острова Литл-Сан-Саль и островов Эксума.

Багамские острова
Майк Месглески преподает Фото группа в просторном салоне

Помимо чартеров на островах Эксума, Bahamas Aggressor II предлагает приключения с акулами на пляже Тайгер-Бич с апреля по июль (Примечание: маршрут на пляже Тайгер-Бич стартует в 2026 году) с отправлением из Фрипорта, Гранд-Багама.

«Как любитель акул, Багамы — одно из моих любимых направлений. Tiger Beach — одно из немногих мест в мире, где можно совершить первоклассное погружение на мелководье вместе с тигровыми акулами», — говорит Уэйн Браун, председатель и генеральный директор Aggressor Adventures.

«В Exuma Cays вы можете увидеть множество акул, включая бычьих акул и акул-молотов, а также великолепные затонувшие корабли и великолепные рифы. Мы рады предложить нашим гостям уникальный опыт погружений в небольшой группе на двух сафари на Багамах — 20-местном Bahamas Aggressor II и давно зарекомендовавшем себя 14-местном Багамские острова Агрессор

Багамские острова
Одна из комфортабельных кают на борту Bahamas Aggressor II

В связи с высоким спросом со стороны путешественников, путешествующих на сафари, Bahamas Aggressor продолжит курсировать вместе с Bahamas Aggressor II.

Семидневные чартеры Bahamas Aggressor II проводятся с субботы по субботу и включают блюда и закуски, приготовленные шеф-поваром, круглосуточное внимание со стороны профессионального персонала и до 27 возможностей в неделю для потрясающего сноркелинга и подводного плавания с аквалангом. С роскошными удобствами на борту гости могут насладиться джакузи, просторной солнечной террасой, рестораном, открытым лаунджем, утренним кофе в номере и десятью частными каютами с ванной комнатой. Два люкса Balcony Suite на верхней палубе Bahamas Aggressor II предлагают панорамный вид на восходы и закаты Карибского моря.

Багамские острова
Крытая зона отдыха на яхте Bahamas Aggressor II
Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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@stevenwood1468
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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:00 Плавники без помощи рук
02:10 Оставьте Кольца
03:34 Руки и ноги
04:56 Scuba.com
05:56 Маска и Регламент
06:55 Посмотрите на BP/W
07:56 Дополнительные суставы
09:20 Холодные тюлени
10:05 Тестовое погружение
11:19 Метки передач
12:22 Восковые молнии
13:41 Простые уплотнительные кольца
14:34 Удобный болтснап
15:21 Наденьте носки
16:07 Цепочка из ромашек

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Полезные советы и хитрости для подводного плавания #подводное плавание #хитрости

@HelgiRu #askmark все ли регуляторы DIN одинаковы? Владелец одного магазина подводного плавания сказал мне, что европейские и американские регуляторы DIN отличаются. #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@HelgiRu #askmark все ли регуляторы DIN одинаковы? Владелец одного магазина подводного плавания сказал мне, что европейские и американские регуляторы DIN отличаются.

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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