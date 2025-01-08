Aggressor Adventures добавляет второе судно для дайвинга на Багамах

Багамские острова получат новое судно мирового класса для дайвинга 2 мая 2025 года, когда 20-местное роскошное судно Багамские острова Агрессор II круизы в Нассау.

Bahamas Aggressor II (ранее BVI Aggressor) продолжит курсировать из Тортолы, BVI, ее последний рейс состоится 15-22 марта 2025 года, после чего она отправится на Багамы. Для тех, кто хочет заняться дайвингом на BVI, еще не поздно забронировать до ее отплытия.

Эта 33-метровая четырехпалубная яхта представляет собой плавучий курорт, специально спроектированный для сноркелинга, подводного плавания и круизов по нетронутым рифам юго-западной части острова Эльютера, острова Литл-Сан-Саль и островов Эксума.

Майк Месглески преподает Фото группа в просторном салоне

Помимо чартеров на островах Эксума, Bahamas Aggressor II предлагает приключения с акулами на пляже Тайгер-Бич с апреля по июль (Примечание: маршрут на пляже Тайгер-Бич стартует в 2026 году) с отправлением из Фрипорта, Гранд-Багама.

«Как любитель акул, Багамы — одно из моих любимых направлений. Tiger Beach — одно из немногих мест в мире, где можно совершить первоклассное погружение на мелководье вместе с тигровыми акулами», — говорит Уэйн Браун, председатель и генеральный директор Aggressor Adventures.

«В Exuma Cays вы можете увидеть множество акул, включая бычьих акул и акул-молотов, а также великолепные затонувшие корабли и великолепные рифы. Мы рады предложить нашим гостям уникальный опыт погружений в небольшой группе на двух сафари на Багамах — 20-местном Bahamas Aggressor II и давно зарекомендовавшем себя 14-местном Багамские острова Агрессор

Одна из комфортабельных кают на борту Bahamas Aggressor II

В связи с высоким спросом со стороны путешественников, путешествующих на сафари, Bahamas Aggressor продолжит курсировать вместе с Bahamas Aggressor II.

Семидневные чартеры Bahamas Aggressor II проводятся с субботы по субботу и включают блюда и закуски, приготовленные шеф-поваром, круглосуточное внимание со стороны профессионального персонала и до 27 возможностей в неделю для потрясающего сноркелинга и подводного плавания с аквалангом. С роскошными удобствами на борту гости могут насладиться джакузи, просторной солнечной террасой, рестораном, открытым лаунджем, утренним кофе в номере и десятью частными каютами с ванной комнатой. Два люкса Balcony Suite на верхней палубе Bahamas Aggressor II предлагают панорамный вид на восходы и закаты Карибского моря.