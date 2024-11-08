Aggressor Adventures добавляет новый маршрут на лодке по Красному морю и рифу Эльба

Глубокий юг Египта — это первозданный, нетронутый и отдаленный регион, а теперь Приключения агрессора добавила в свой флот новое судно, которое с марта 2025 года получит доступ к этим нетронутым местам дикой природы, включая знаменитый риф Эльба.

Red Sea Aggressor V отправится из порта Беренис, базы ВМС Египта, расположенной примерно в 220 км к югу от порта Галиб, откуда большинство сафари-лодок отправляются на юг Красного моря. Эта новая отправная точка, расположенная гораздо южнее, означает, что горячие точки острова Роки и Забаргада находятся гораздо ближе, а более отдаленные места, такие как риф Эльба, находятся в пределах легкой досягаемости для круиза.

Красноморский агрессор V

Red Sea Aggressor V — это судно со стальным корпусом длиной 40 метров, с не менее чем пятью палубами. Оно может принять 26 гостей в 13 кондиционированных каютах, имеет два внутренних салона, два открытых лаунджа, открытую солнечную палубу, большой ресторан и джакузи. Его обслуживают два просторных RIB с двигателями мощностью 85 л. с.

Черепаха позирует фотографам

Лодка будет ходить по двум разным маршрутам — один из них будет проходить через Абу-Галаву, Рас-Банас, Забаргад и Роки-Айленд, заходя в Хабили Гаффар и Опасный риф по пути обратно в порт, а другой — дальше на юг, прямо к границе с Суданом, к рифу Эльба, затонувшему судну Леванцо, а затем к Абу-Фандире на обратном пути. Эти маршруты будут чередоваться еженедельно, то есть гости смогут оставаться на лодке в течение двухнедельного путешествия и следовать по двум разным маршрутам.

На маршруте Elba Reef в течение сезона 2025 года один из дней, когда судно будет возвращаться на север, будет посвящен четырем исследовательским погружениям. Гости могут оставить свои отзывы об этих удаленных рифовых погружениях, а четыре лучших места для погружения, за которые проголосовали, будут названы и добавлены в маршрут 2026 года.