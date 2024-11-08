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Aggressor Adventures добавляет новый маршрут на лодке по Красному морю и рифу Эльба

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Приключения агрессора

Глубокий юг Египта — это первозданный, нетронутый и отдаленный регион, а теперь Приключения агрессора добавила в свой флот новое судно, которое с марта 2025 года получит доступ к этим нетронутым местам дикой природы, включая знаменитый риф Эльба.

Red Sea Aggressor V отправится из порта Беренис, базы ВМС Египта, расположенной примерно в 220 км к югу от порта Галиб, откуда большинство сафари-лодок отправляются на юг Красного моря. Эта новая отправная точка, расположенная гораздо южнее, означает, что горячие точки острова Роки и Забаргада находятся гораздо ближе, а более отдаленные места, такие как риф Эльба, находятся в пределах легкой досягаемости для круиза.

Приключения агрессора
Красноморский агрессор V

Red Sea Aggressor V — это судно со стальным корпусом длиной 40 метров, с не менее чем пятью палубами. Оно может принять 26 гостей в 13 кондиционированных каютах, имеет два внутренних салона, два открытых лаунджа, открытую солнечную палубу, большой ресторан и джакузи. Его обслуживают два просторных RIB с двигателями мощностью 85 л. с.

Приключения агрессора
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Лодка будет ходить по двум разным маршрутам — один из них будет проходить через Абу-Галаву, Рас-Банас, Забаргад и Роки-Айленд, заходя в Хабили Гаффар и Опасный риф по пути обратно в порт, а другой — дальше на юг, прямо к границе с Суданом, к рифу Эльба, затонувшему судну Леванцо, а затем к Абу-Фандире на обратном пути. Эти маршруты будут чередоваться еженедельно, то есть гости смогут оставаться на лодке в течение двухнедельного путешествия и следовать по двум разным маршрутам.

На маршруте Elba Reef в течение сезона 2025 года один из дней, когда судно будет возвращаться на север, будет посвящен четырем исследовательским погружениям. Гости могут оставить свои отзывы об этих удаленных рифовых погружениях, а четыре лучших места для погружения, за которые проголосовали, будут названы и добавлены в маршрут 2026 года.

Приключения агрессора
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@adefrutos63
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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