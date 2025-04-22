Новая глава для HMAS Brisbane

Новая глава для HMAS Brisbane после трансформации циклоном «Альфред».



Знаменитое место для дайвинга в Австралии, HMAS Brisbane, преобразилось из-за мощной волны от циклона Альфред, которая оторвала переднюю надстройку от затонувшего судна. Примечательно, что теперь эта секция лежит совершенно вертикально рядом с основным корпусом. Это удачное расположение создало две отдельные структуры для исследования дайверами, а также естественный желоб, который создает привлекательное убежище для морской жизни.



Эта драматическая реконфигурация не только сохраняет легендарное прошлое бывшего военного корабля, но и добавляет новую главу к его наследию. Теперь дайверы испытают острые ощущения от навигации между основным затонувшим судном и его оторванным компаньоном, открывая скрытые уголки и цветущие места обитания, которые быстро стали убежищем для морского биоразнообразия. Недавно сформированный желоб уже привлекает яркие стаи рыб и других морских существ, предлагая живую экспозицию устойчивости и красоты природы.

Новая глава для HMAS Brisbane 2



«Циклон Альфред добавил к уже захватывающему и любопытному повествованию о HMAS Brisbane», — сказал Джонни из Sunreef. «Мы просто поражены мощью океана и тем, как много обломков было перемещено, это действительно невероятно, и теперь это погодное явление увековечено в истории этого уже известного крушения».



Стив Хосек, главный рейнджер Южных морских парков, Службы парков и дикой природы Квинсленда, сообщил, что на выходных рейнджеры провели первоначальную проверку популярного места для дайвинга, расположенного у берегов Мулулабы, после циклона.



«Хотя большая часть обломков остается в отличном состоянии и, судя по всему, не пострадала от «Альфреда», большая передняя часть корабля претерпела существенные изменения», — сказал г-н Хосек.



«Целая секция под передней дымовой трубой была отделена и перемещена на левый борт корабля — это потрясающая демонстрация силы волн и водных течений, действовавших во время циклона».



Г-н Хосек сообщил, что рейнджеры в первую очередь заботятся об обеспечении безопасности изолированных районов, чтобы погружения можно было возобновить как можно скорее.



«После завершения этих работ мы откроем объект только для внешних погружений под руководством двух местных дайв-операторов.



«Следующим приоритетом является полный внутренний осмотр затонувшего судна, чтобы оценить, требуются ли дополнительные работы, прежде чем вход водолазов в затонувшее судно будет признан безопасным.



«Эта внутренняя оценка — сложная работа, которая требует хороших морских условий и может занять несколько месяцев. Доступ в это время будет ограничен только погружениями с гидом в целях безопасности.



«Многолучевое обследование в апреле даст нам представление о повреждениях внешних поверхностей и будет сопоставлено с предыдущими обследованиями, чтобы определить, произошло ли какое-либо дальнейшее скручивание или деформация.



«Мы осознаем, насколько важен бывшийHMAS Брисбен объект предназначен для местного сообщества дайверов и туристической индустрии, и мы стремимся сделать его безопасным и вновь открытым, чтобы посетители могли как можно скорее оценить его новые творческие проявления.



«Мы просим людей держаться подальше от этого места, пока оно не будет признано безопасным».



«После того, как это считалось безопасным, бывшийHMAS Брисбен «Это будет потрясающее погружение с новыми поворотами и уникальными перспективами благодаря тропическому циклону Альфред».



Более подробная информация о Ex-HMAS Брисбен а заповедник доступен по адресу: бывший HMAS Brisbane Conservation Park.