Австралийский тур Ocean Film Festival 2025 стартует в марте

В Мировой тур кинофестиваля Ocean возвращается в 2025 году, отмечая 12 невероятных лет вдохновения, обучения и защиты наших океанов. Это ежегодное мероприятие, которое коснулось жизней в 14 странах, будет гастролировать по Австралии, начиная с марта, представляя пленительную красоту подводного мира зрителям по всей стране.

На протяжении более десяти лет Ocean Film Festival был всемирным маяком для любителей океана, демонстрируя чудо и силу моря через тщательно подобранный выбор фильмов талантливых независимых режиссеров со всего мира. Австралийский тур этого года обещает заворожить зрителей трехчасовая программа захватывающих дух визуальных эффектов и захватывающих историй, предлагая глубокое погружение в самое сердце наших океанов и жизни тех, кто ими дорожит.

«В этом году мы особенно рады представить три невероятных австралийских фильма», — говорит Джемайма Робинсон, основатель Ocean Film Festival World Tour. «Это фантастическое достижение для австралийских кинематографистов, что их работы отмечаются наряду с международными историями». Потрясающий «Белая скала» подчеркивает смелые усилия по сохранению Большого Южного рифа Австралии путем преобразования экологического кризиса в устойчивые решения. Поэтический и искренний «Богиня» предлагает оду подводному миру, приглашая зрителей влюбиться в яркую жизнь моря. Между тем, «Астронавт в океане» рассказывает о бодибордере Шейне Акермане, чье бесстрашное стремление к волнам олицетворяет чистую радость страсти к океану.

Эти австралийские истории присоединяются к вдохновляющей подборке со всего мира. Зрители станут свидетелями преобразующего путешествия гавайского фотографа и серфера Майка Кутса в "Звонок", узнайте, как серфинг дает молодежи Либерии силы и надежду «Мы, серферы», проследите трогательное путешествие по Аляске, посвященное влиянию человека «Следы на Катмаи», и будьте очарованы неземным подводным балетом, запечатленным в «Аквабалет».

Ocean Film Festival World Tour — это больше, чем просто кинособытие; это празднование голубого сердца нашей планеты. Благодаря своей потрясающей кинематографии и мощным повествованиям фестиваль стремится вдохновить на более глубокую связь с океаном и побудить зрителей принять меры для защиты этой жизненно важной экосистемы.

Билеты на Австралийский тур 2025 года уже в продаже! Независимо от того, являетесь ли вы заядлым любителем океана, любителем серфинга по выходным или просто любителем загадок морских глубин, этот фестиваль обещает незабываемое кинематографическое путешествие.

Билеты, места проведения и полное расписание тура можно найти на сайте www.oceanfilmfestivalworldtour.com..

Присоединяйтесь к нам, чтобы отпраздновать 12-летие повествования об океане и вдохновиться на то, чтобы лелеять, защищать и исследовать безбрежную синеву.

Описания фильма:

ЗОВ – ГАВАЙИ США: 12 минут

Австралийский тур фестиваля Ocean Film Festival 2025 стартует 5 марта

В пышном ландшафте Кауаи Майк Кутс находит свое призвание через океан. Одаренный от природы серфер и фотограф, он запечатлел захватывающий мир гавайской культуры серфинга с замечательным мастерством. Его фотографии превращают местные сцены серфинга в мощные визуальные истории, раскрывая глубокую связь между людьми и морем.

Момент, который изменит жизнь, бросит вызов всему, что знает Майк, заставив его переосмыслить свои отношения с океаном. «Зов» — это вдохновляющее путешествие трансформации, демонстрирующее, как страсть может развиваться и преодолевать, казалось бы, непреодолимые препятствия.

МЫ, СЕРФЕРЫ – ФРАНЦИЯ: 38 мин.

В прибрежных городах Либерии неожиданный культурный обмен преображает жизни людей посредством универсального языка серфинга. Группа европейских серферов приезжает не только с досками — они приносят надежду, связь и радость сообществу, жаждущему возможностей и исцеления. Создавая серф-клуб и обучая местных детей и подростков кататься на волнах, эти посетители создают больше, чем просто место для отдыха — они строят линию жизни для расширения прав и возможностей.

Документальный фильм рассказывает замечательные истории либерийской молодежи, чья жизнь кардинально изменилась, когда она открыла для себя серфинг. То, что начинается как простое спортивное занятие, становится глубоким путешествием самопознания, умственной устойчивости и построения сообщества. Благодаря ритму волн эти молодые люди находят цель, уверенность и путь к переосмыслению своего будущего, доказывая, что иногда самая мощная гуманитарная помощь заключается не только в выживании, но и в создании моментов чистой, преобразующей радости.

УАЙТ-РОК – АВСТРАЛИЯ: 35 мин.

Австралийский тур фестиваля Ocean Film Festival 2025 стартует 6 марта

В лазурных водах Большого Южного рифа Австралии разворачивается разрушительный экологический кризис, когда морские ежи уничтожают жизненно важные леса водорослей. Этот захватывающий документальный фильм рассказывает о страстных защитниках морской среды и дайверах, которые борются с инвазивными видами, превращая экологическую угрозу в устойчивое решение.

Благодаря потрясающей подводной кинематографии фильм показывает, как изменение климата разрушает морские экосистемы. Дайверы не только документируют разрушение, но и дарят надежду, собирая морских ежей и продвигая их как вкусный кулинарный вариант, создавая инновационный подход к сохранению морской среды.

АСТРОНАВТ В ОКЕАНЕ – АВСТРАЛИЯ: 8 мин.

Бодибординг требует новаторского духа и бесстрашного сердца. Там, где серфинг купается в славе и богатстве, Шейн Акерман находит чистую свободу, катаясь на волнах. Днем крановщик в шахтах, настоящая жизнь Шейна разворачивается в те моменты, когда он прорывается сквозь океанские волны, доказывая, что страсть превосходит финансовое вознаграждение. Для него работа — всего лишь средство достижения цели — способ финансировать моменты абсолютного освобождения, которые он находит на своем бодиборде.

СЛЕДЫ НА КАТМАИ – АЛЯСКА, США: 22 мин.

Австралийский тур фестиваля Ocean Film Festival 2025 стартует 7 марта

В трогательном путешествии открытий художник и режиссер Макс Ромей следует по выцветшим следам альбомов своей бабушки к диким, отдаленным пляжам Катмая, Аляска. Присоединившись к команде экспертов по морскому мусору, Ромей раскрывает неожиданную историю о воздействии человека — показывая, как люди оставляют глубокие следы на этом нетронутом ландшафте, даже не ступая на его берега.

АКВАБАЛЕТ – ФРАНЦИЯ: 5 мин.

Aquaballet — это завораживающее подводное представление, в котором танцовщица Марианна Авентюрье смешивает свои самые глубокие страсти в захватывающем художественном путешествии. Снятый в кристально чистых водах Французской Полинезии вместе со своим партнером, фотографом Алексом Войером, фильм представляет собой поэтический танец с морской жизнью, превращающий океан в живую сцену. В сопровождении завораживающей музыкальной композиции Стефана Лопеса Авентюрье создает воздушное представление, которое прославляет красоту и грацию подводных существ, превращая мечту всей ее жизни в потрясающую визуальную поэму.

БОГИНЯ – АВСТРАЛИЯ: 8 мин.

Австралийский тур фестиваля Ocean Film Festival 2025 стартует 8 марта

В этом воздушном короткометражном фильме поэтическое любовное письмо разворачивается, когда ныряльщик погружается глубоко под волны. Его голос, полный удивления и нежности, повествует оду своей «любви», сплетая яркий гобелен подводной жизни.

Торжество красоты природы и приглашение влюбиться в мир, скрытый под волнами, Богиня — это поэтическое исследование связи, почтения и глубокой связи между человечеством и морем.

Даты и места проведения тура:

ТЕРРИТОРИЯ СТОЛИЦЫ АВСТРАЛИИ

Канберра

место встречи: Национальный архив кино и звука, McCoy Circuit, Актон

Вторник, 4 марта 2025 : 7:00 – 10:00

: 7:00 – 10:00 Среда, 5 марта 2025 : 7:00 – 10:00

: 7:00 – 10:00 Четверг, 6 марта 2025: 7:00 – 10:00

НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС

Пляж Авалон

место встречи: United Cinemas, 39 Old Barrenjoey Rd, Avalon Beach

Пятница, 14 марта 2025: 6:30 – 9:30

Пляж авока

место встречи: Кинотеатр Avoca Beach, 69 Avoca Drive, Avoca Beach

Четверг, 13 марта 2025: 7:00 – 10:00

Брансуик Хедс

место встречи: Brunswick Picture House, 30 Fingal St, Brunswick Heads

Четверг, 6 марта 2025 : 7:00 – 10:00

: 7:00 – 10:00 Пятница, 7 марта 2025: 7:00 – 10:00

Кофс

место встречи: Театр Jetty Memorial, 337 Harbour Drive, Кофс-Харбор

Суббота, 1 марта 2025: 7:00 – 10:00

Форстер/Тункарри

место встречи: Great Lakes Cinema 3, 108 Manning Street, Tuncurry

Пятница, 14 марта 2025: 7:00 – 10:00

Ньюкасл Котара

место встречи: Event Cinemas, Westfield Kotara Rooftop, Cnr Northcott Dr & Park Ave, Kotara

Среда, 5 марта 2025: 7:00 – 10:00

Сидней Сити

место встречи: Event Cinemas, 505/525 George St, Сидней, Новый Южный Уэльс, 2000

Среда, 19 марта 2025: 6:15 – 9:30 (Распределенные места для сидения)

Сидней Ист

место встречи: Randwick Ritz, 43 St Pauls St, Randwick

Среда, 12 марта 2025: 7:00 – 10:00

Сидней Северный

место встречи: Hayden Orpheum, 380 Military Rd, Креморн

Четверг, 6 марта 2025 : 7:00 – 10:00

: 7:00 – 10:00 Пятница, 7 марта 2025: 7:00 – 10:00

Вуллонгонга

место встречи: Uni Movies UOW, University Hall, Northfields Ave, Wollongong

Четверг, 20 марта 2025: 7:00 – 10:00

СЕВЕРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Дарвин

место встречи: Кинотеатр «Шезлонг», Джервуа Роуд, Дарвин.

Вторник, 17 июня 2025 : 7:00 – 10:00

: 7:00 – 10:00 Среда, 18 июня 2025: 7:00 – 10:00

Квинсленд

Брисбен

место встречи: Brisbane Powerhouse, 119 Lamington St, New Farm

Среда, 2 апреля 2025 : 7:00 – 10:00

: 7:00 – 10:00 Четверг, 3 апреля 2025: 7:00 – 10:00 ● Пятница, 4 апреля 2025: 7:00 – 10:00 ● Суббота, 5 апреля 2025:

○ 2: 00pm - 5: 00pm

○ 7: 00pm - 10: 00pm

Кэрнс

место встречи: Центр исполнительских искусств Кэрнса, 9-11 Florence St, Кэрнс Сити

Суббота, 8 марта 2025: 7:00 – 10:00

Золотое побережье

место встречи: Дом искусств, 135 Bundall Rd, Surfers Paradise

Вторник, 18 марта 2025: 7:00 – 10:00

Noosa

место встречи: The J, 60 Noosa Drive, Нуса Хедс

Среда, 12 марта 2025 : 7:00 – 10:00

: 7:00 – 10:00 Четверг, 13 марта 2025: 7:00 – 10:00

Таунсвилл

место встречи: Городской театр Таунсвилла, 41 Boundary St, Южный Таунсвилл

Четверг, 13 марта 2025: 7:00 – 10:00

Южная Австралия

Аделаида

место встречи: Театр Капри, 141 Goodwood Rd, Гудвуд

Суббота, 22 марта 2025: 7:00 – 10:00

Виктор Харбор

место встречи: Кинотеатр «Викта», Оушен-стрит, 37-41, Виктор-Харбор.

Суббота, 21 июня 2025: 7:00 – 10:00

ТАСМАНИЯ

Хобарт

место встречи: Wrest Point Casino, 410 Sandy Bay Rd, Sandy Bay

Четверг, 27 марта 2025: 7:00 – 10:00

Лонсестона

место встречи: Театр «Звезда», 217b Invermay Rd, Инвермей

Пятница, 28 марта 2025: 7:00 – 10:00

VICTORIA

Джилонг

место встречи: Village Cinemas, 194-200 Ryrie St, Джилонг, Виктория, 3220

Среда, 5 марта 2025: 6:30 – 9:30

Мельбурн Астор

место встречи: Театр Астор, 1 Chapel St, Сент-Килда

Пятница, 7 марта 2025: 7:00 – 10:00

Мельбурнский RMIT Капитолий

место встречи: RMIT Capitol, 113 Swanston St, Мельбурн

Четверг, 6 марта 2025: 7:00 – 10:00

Бутон розы

место встречи: Кинотеатры «Пенинсула», «Парад 30 бутонов роз», «Бутон розы».

Среда, 19 марта 2025: 7:00 – 10:00

Phillip Island

место встречи: Театр Берниннейт, 91-97 Томпсон Авеню, Коус

Пятница-воскресенье, 11–13 июля 2025 г.: 6:30 – 9:30

Варнамбул

место встречи: Capitol Cinema, 54 Kepler St, Warrnambool

Четверг, 27 марта 2025: 7:00 – 10:00

ЗАПАДНАЯ АВСТРАЛИЯ

Олбани

место встречи: Albany Entertainment Centre, 2 Toll Pl, Albany

Пятница, 21 марта 2025: 7:00 – 10:00

Брум

место встречи: Sun Pictures, Carnarvon St, Брум

Суббота, 15 марта 2025: 7:00 – 10:00

Bunbury

место встречи: Региональный развлекательный центр Банбери, 2 Blair St, Банбери

Среда, 19 марта 2025: 7:00 – 10:00

Геральдтон

место встречи: Театр Куинс-Парк, Кафедральная авеню, Джералдтон, Вашингтон, 6531.

Суббота, 8 марта 2025: 7:00 – 10:00

Река Маргарет

место встречи: СЕРДЦЕ Маргарет-Ривер, 47 Wallcliffe Road, Маргарет-Ривер

Четверг, 20 марта 2025: 7:00 – 10:00

Перт

место встречи: Государственный театральный центр Западной Австралии, 174-176 William St, Перт

Среда, 2 апреля 2025 : 7:00 – 10:00

: 7:00 – 10:00 Четверг, 3 апреля 2025: 7:00 – 10:00 ● Пятница, 4 апреля 2025: 7:00 – 10:00 ● Суббота, 5 апреля 2025:

○ 2: 00pm - 5: 00pm

○ 7: 00pm - 10: 00pm