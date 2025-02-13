Австралийский тур Ocean Film Festival 2025 стартует в марте

В Мировой тур кинофестиваля Ocean возвращается в 2025 году, отмечая 12 невероятных лет вдохновения, обучения и защиты наших океанов. Это ежегодное мероприятие, которое коснулось жизней в 14 странах, будет гастролировать по Австралии, начиная с марта, представляя пленительную красоту подводного мира зрителям по всей стране.
На протяжении более десяти лет Ocean Film Festival был всемирным маяком для любителей океана, демонстрируя чудо и силу моря через тщательно подобранный выбор фильмов талантливых независимых режиссеров со всего мира. Австралийский тур этого года обещает заворожить зрителей трехчасовая программа захватывающих дух визуальных эффектов и захватывающих историй, предлагая глубокое погружение в самое сердце наших океанов и жизни тех, кто ими дорожит.
«В этом году мы особенно рады представить три невероятных австралийских фильма», — говорит Джемайма Робинсон, основатель Ocean Film Festival World Tour. «Это фантастическое достижение для австралийских кинематографистов, что их работы отмечаются наряду с международными историями». Потрясающий «Белая скала» подчеркивает смелые усилия по сохранению Большого Южного рифа Австралии путем преобразования экологического кризиса в устойчивые решения. Поэтический и искренний «Богиня» предлагает оду подводному миру, приглашая зрителей влюбиться в яркую жизнь моря. Между тем, «Астронавт в океане» рассказывает о бодибордере Шейне Акермане, чье бесстрашное стремление к волнам олицетворяет чистую радость страсти к океану.
Эти австралийские истории присоединяются к вдохновляющей подборке со всего мира. Зрители станут свидетелями преобразующего путешествия гавайского фотографа и серфера Майка Кутса в "Звонок", узнайте, как серфинг дает молодежи Либерии силы и надежду «Мы, серферы», проследите трогательное путешествие по Аляске, посвященное влиянию человека «Следы на Катмаи», и будьте очарованы неземным подводным балетом, запечатленным в «Аквабалет».
Ocean Film Festival World Tour — это больше, чем просто кинособытие; это празднование голубого сердца нашей планеты. Благодаря своей потрясающей кинематографии и мощным повествованиям фестиваль стремится вдохновить на более глубокую связь с океаном и побудить зрителей принять меры для защиты этой жизненно важной экосистемы.
Билеты на Австралийский тур 2025 года уже в продаже! Независимо от того, являетесь ли вы заядлым любителем океана, любителем серфинга по выходным или просто любителем загадок морских глубин, этот фестиваль обещает незабываемое кинематографическое путешествие.
Билеты, места проведения и полное расписание тура можно найти на сайте www.oceanfilmfestivalworldtour.com..
Присоединяйтесь к нам, чтобы отпраздновать 12-летие повествования об океане и вдохновиться на то, чтобы лелеять, защищать и исследовать безбрежную синеву.
Описания фильма:
ЗОВ – ГАВАЙИ США: 12 минут
В пышном ландшафте Кауаи Майк Кутс находит свое призвание через океан. Одаренный от природы серфер и фотограф, он запечатлел захватывающий мир гавайской культуры серфинга с замечательным мастерством. Его фотографии превращают местные сцены серфинга в мощные визуальные истории, раскрывая глубокую связь между людьми и морем.
Момент, который изменит жизнь, бросит вызов всему, что знает Майк, заставив его переосмыслить свои отношения с океаном. «Зов» — это вдохновляющее путешествие трансформации, демонстрирующее, как страсть может развиваться и преодолевать, казалось бы, непреодолимые препятствия.
МЫ, СЕРФЕРЫ – ФРАНЦИЯ: 38 мин.
В прибрежных городах Либерии неожиданный культурный обмен преображает жизни людей посредством универсального языка серфинга. Группа европейских серферов приезжает не только с досками — они приносят надежду, связь и радость сообществу, жаждущему возможностей и исцеления. Создавая серф-клуб и обучая местных детей и подростков кататься на волнах, эти посетители создают больше, чем просто место для отдыха — они строят линию жизни для расширения прав и возможностей.
Документальный фильм рассказывает замечательные истории либерийской молодежи, чья жизнь кардинально изменилась, когда она открыла для себя серфинг. То, что начинается как простое спортивное занятие, становится глубоким путешествием самопознания, умственной устойчивости и построения сообщества. Благодаря ритму волн эти молодые люди находят цель, уверенность и путь к переосмыслению своего будущего, доказывая, что иногда самая мощная гуманитарная помощь заключается не только в выживании, но и в создании моментов чистой, преобразующей радости.
УАЙТ-РОК – АВСТРАЛИЯ: 35 мин.
В лазурных водах Большого Южного рифа Австралии разворачивается разрушительный экологический кризис, когда морские ежи уничтожают жизненно важные леса водорослей. Этот захватывающий документальный фильм рассказывает о страстных защитниках морской среды и дайверах, которые борются с инвазивными видами, превращая экологическую угрозу в устойчивое решение.
Благодаря потрясающей подводной кинематографии фильм показывает, как изменение климата разрушает морские экосистемы. Дайверы не только документируют разрушение, но и дарят надежду, собирая морских ежей и продвигая их как вкусный кулинарный вариант, создавая инновационный подход к сохранению морской среды.
АСТРОНАВТ В ОКЕАНЕ – АВСТРАЛИЯ: 8 мин.
Бодибординг требует новаторского духа и бесстрашного сердца. Там, где серфинг купается в славе и богатстве, Шейн Акерман находит чистую свободу, катаясь на волнах. Днем крановщик в шахтах, настоящая жизнь Шейна разворачивается в те моменты, когда он прорывается сквозь океанские волны, доказывая, что страсть превосходит финансовое вознаграждение. Для него работа — всего лишь средство достижения цели — способ финансировать моменты абсолютного освобождения, которые он находит на своем бодиборде.
СЛЕДЫ НА КАТМАИ – АЛЯСКА, США: 22 мин.
В трогательном путешествии открытий художник и режиссер Макс Ромей следует по выцветшим следам альбомов своей бабушки к диким, отдаленным пляжам Катмая, Аляска. Присоединившись к команде экспертов по морскому мусору, Ромей раскрывает неожиданную историю о воздействии человека — показывая, как люди оставляют глубокие следы на этом нетронутом ландшафте, даже не ступая на его берега.
АКВАБАЛЕТ – ФРАНЦИЯ: 5 мин.
Aquaballet — это завораживающее подводное представление, в котором танцовщица Марианна Авентюрье смешивает свои самые глубокие страсти в захватывающем художественном путешествии. Снятый в кристально чистых водах Французской Полинезии вместе со своим партнером, фотографом Алексом Войером, фильм представляет собой поэтический танец с морской жизнью, превращающий океан в живую сцену. В сопровождении завораживающей музыкальной композиции Стефана Лопеса Авентюрье создает воздушное представление, которое прославляет красоту и грацию подводных существ, превращая мечту всей ее жизни в потрясающую визуальную поэму.
БОГИНЯ – АВСТРАЛИЯ: 8 мин.
В этом воздушном короткометражном фильме поэтическое любовное письмо разворачивается, когда ныряльщик погружается глубоко под волны. Его голос, полный удивления и нежности, повествует оду своей «любви», сплетая яркий гобелен подводной жизни.
Торжество красоты природы и приглашение влюбиться в мир, скрытый под волнами, Богиня — это поэтическое исследование связи, почтения и глубокой связи между человечеством и морем.
Даты и места проведения тура:
ТЕРРИТОРИЯ СТОЛИЦЫ АВСТРАЛИИ
Канберра
место встречи: Национальный архив кино и звука, McCoy Circuit, Актон
- Вторник, 4 марта 2025: 7:00 – 10:00
- Среда, 5 марта 2025: 7:00 – 10:00
- Четверг, 6 марта 2025: 7:00 – 10:00
НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС
Пляж Авалон
место встречи: United Cinemas, 39 Old Barrenjoey Rd, Avalon Beach
- Пятница, 14 марта 2025: 6:30 – 9:30
Пляж авока
место встречи: Кинотеатр Avoca Beach, 69 Avoca Drive, Avoca Beach
- Четверг, 13 марта 2025: 7:00 – 10:00
Брансуик Хедс
место встречи: Brunswick Picture House, 30 Fingal St, Brunswick Heads
- Четверг, 6 марта 2025: 7:00 – 10:00
- Пятница, 7 марта 2025: 7:00 – 10:00
Кофс
место встречи: Театр Jetty Memorial, 337 Harbour Drive, Кофс-Харбор
- Суббота, 1 марта 2025: 7:00 – 10:00
Форстер/Тункарри
место встречи: Great Lakes Cinema 3, 108 Manning Street, Tuncurry
- Пятница, 14 марта 2025: 7:00 – 10:00
Ньюкасл Котара
место встречи: Event Cinemas, Westfield Kotara Rooftop, Cnr Northcott Dr & Park Ave, Kotara
- Среда, 5 марта 2025: 7:00 – 10:00
Сидней Сити
место встречи: Event Cinemas, 505/525 George St, Сидней, Новый Южный Уэльс, 2000
- Среда, 19 марта 2025: 6:15 – 9:30 (Распределенные места для сидения)
Сидней Ист
место встречи: Randwick Ritz, 43 St Pauls St, Randwick
- Среда, 12 марта 2025: 7:00 – 10:00
Сидней Северный
место встречи: Hayden Orpheum, 380 Military Rd, Креморн
- Четверг, 6 марта 2025: 7:00 – 10:00
- Пятница, 7 марта 2025: 7:00 – 10:00
Вуллонгонга
место встречи: Uni Movies UOW, University Hall, Northfields Ave, Wollongong
- Четверг, 20 марта 2025: 7:00 – 10:00
СЕВЕРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Дарвин
место встречи: Кинотеатр «Шезлонг», Джервуа Роуд, Дарвин.
- Вторник, 17 июня 2025: 7:00 – 10:00
- Среда, 18 июня 2025: 7:00 – 10:00
Квинсленд
Брисбен
место встречи: Brisbane Powerhouse, 119 Lamington St, New Farm
- Среда, 2 апреля 2025: 7:00 – 10:00
- Четверг, 3 апреля 2025: 7:00 – 10:00 ● Пятница, 4 апреля 2025: 7:00 – 10:00 ● Суббота, 5 апреля 2025:
○ 2: 00pm - 5: 00pm
○ 7: 00pm - 10: 00pm
Кэрнс
место встречи: Центр исполнительских искусств Кэрнса, 9-11 Florence St, Кэрнс Сити
- Суббота, 8 марта 2025: 7:00 – 10:00
Золотое побережье
место встречи: Дом искусств, 135 Bundall Rd, Surfers Paradise
- Вторник, 18 марта 2025: 7:00 – 10:00
Noosa
место встречи: The J, 60 Noosa Drive, Нуса Хедс
- Среда, 12 марта 2025: 7:00 – 10:00
- Четверг, 13 марта 2025: 7:00 – 10:00
Таунсвилл
место встречи: Городской театр Таунсвилла, 41 Boundary St, Южный Таунсвилл
- Четверг, 13 марта 2025: 7:00 – 10:00
Южная Австралия
Аделаида
место встречи: Театр Капри, 141 Goodwood Rd, Гудвуд
- Суббота, 22 марта 2025: 7:00 – 10:00
Виктор Харбор
место встречи: Кинотеатр «Викта», Оушен-стрит, 37-41, Виктор-Харбор.
- Суббота, 21 июня 2025: 7:00 – 10:00
ТАСМАНИЯ
Хобарт
место встречи: Wrest Point Casino, 410 Sandy Bay Rd, Sandy Bay
- Четверг, 27 марта 2025: 7:00 – 10:00
Лонсестона
место встречи: Театр «Звезда», 217b Invermay Rd, Инвермей
- Пятница, 28 марта 2025: 7:00 – 10:00
VICTORIA
Джилонг
место встречи: Village Cinemas, 194-200 Ryrie St, Джилонг, Виктория, 3220
- Среда, 5 марта 2025: 6:30 – 9:30
Мельбурн Астор
место встречи: Театр Астор, 1 Chapel St, Сент-Килда
- Пятница, 7 марта 2025: 7:00 – 10:00
Мельбурнский RMIT Капитолий
место встречи: RMIT Capitol, 113 Swanston St, Мельбурн
- Четверг, 6 марта 2025: 7:00 – 10:00
Бутон розы
место встречи: Кинотеатры «Пенинсула», «Парад 30 бутонов роз», «Бутон розы».
- Среда, 19 марта 2025: 7:00 – 10:00
Phillip Island
место встречи: Театр Берниннейт, 91-97 Томпсон Авеню, Коус
- Пятница-воскресенье, 11–13 июля 2025 г.: 6:30 – 9:30
Варнамбул
место встречи: Capitol Cinema, 54 Kepler St, Warrnambool
- Четверг, 27 марта 2025: 7:00 – 10:00
ЗАПАДНАЯ АВСТРАЛИЯ
Олбани
место встречи: Albany Entertainment Centre, 2 Toll Pl, Albany
- Пятница, 21 марта 2025: 7:00 – 10:00
Брум
место встречи: Sun Pictures, Carnarvon St, Брум
- Суббота, 15 марта 2025: 7:00 – 10:00
Bunbury
место встречи: Региональный развлекательный центр Банбери, 2 Blair St, Банбери
- Среда, 19 марта 2025: 7:00 – 10:00
Геральдтон
место встречи: Театр Куинс-Парк, Кафедральная авеню, Джералдтон, Вашингтон, 6531.
- Суббота, 8 марта 2025: 7:00 – 10:00
Река Маргарет
место встречи: СЕРДЦЕ Маргарет-Ривер, 47 Wallcliffe Road, Маргарет-Ривер
- Четверг, 20 марта 2025: 7:00 – 10:00
Перт
место встречи: Государственный театральный центр Западной Австралии, 174-176 William St, Перт
- Среда, 2 апреля 2025: 7:00 – 10:00
- Четверг, 3 апреля 2025: 7:00 – 10:00 ● Пятница, 4 апреля 2025: 7:00 – 10:00 ● Суббота, 5 апреля 2025:
○ 2: 00pm - 5: 00pm
○ 7: 00pm - 10: 00pm