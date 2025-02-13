Подписки на журналы
Удалить рекламу за 3 фунта стерлингов в месяц
Вход

Австралийский тур Ocean Film Festival 2025 стартует в марте

Следите за нами в Google Новостях
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
Австралийский тур Ocean Film Festival 2025 стартует в марте

В Мировой тур кинофестиваля Ocean возвращается в 2025 году, отмечая 12 невероятных лет вдохновения, обучения и защиты наших океанов. Это ежегодное мероприятие, которое коснулось жизней в 14 странах, будет гастролировать по Австралии, начиная с марта, представляя пленительную красоту подводного мира зрителям по всей стране.

На протяжении более десяти лет Ocean Film Festival был всемирным маяком для любителей океана, демонстрируя чудо и силу моря через тщательно подобранный выбор фильмов талантливых независимых режиссеров со всего мира. Австралийский тур этого года обещает заворожить зрителей трехчасовая программа захватывающих дух визуальных эффектов и захватывающих историй, предлагая глубокое погружение в самое сердце наших океанов и жизни тех, кто ими дорожит.

«В этом году мы особенно рады представить три невероятных австралийских фильма», — говорит Джемайма Робинсон, основатель Ocean Film Festival World Tour. «Это фантастическое достижение для австралийских кинематографистов, что их работы отмечаются наряду с международными историями». Потрясающий «Белая скала» подчеркивает смелые усилия по сохранению Большого Южного рифа Австралии путем преобразования экологического кризиса в устойчивые решения. Поэтический и искренний «Богиня» предлагает оду подводному миру, приглашая зрителей влюбиться в яркую жизнь моря. Между тем, «Астронавт в океане» рассказывает о бодибордере Шейне Акермане, чье бесстрашное стремление к волнам олицетворяет чистую радость страсти к океану.

Эти австралийские истории присоединяются к вдохновляющей подборке со всего мира. Зрители станут свидетелями преобразующего путешествия гавайского фотографа и серфера Майка Кутса в "Звонок", узнайте, как серфинг дает молодежи Либерии силы и надежду «Мы, серферы», проследите трогательное путешествие по Аляске, посвященное влиянию человека «Следы на Катмаи», и будьте очарованы неземным подводным балетом, запечатленным в «Аквабалет».

Ocean Film Festival World Tour — это больше, чем просто кинособытие; это празднование голубого сердца нашей планеты. Благодаря своей потрясающей кинематографии и мощным повествованиям фестиваль стремится вдохновить на более глубокую связь с океаном и побудить зрителей принять меры для защиты этой жизненно важной экосистемы.

Билеты на Австралийский тур 2025 года уже в продаже! Независимо от того, являетесь ли вы заядлым любителем океана, любителем серфинга по выходным или просто любителем загадок морских глубин, этот фестиваль обещает незабываемое кинематографическое путешествие.

Билеты, места проведения и полное расписание тура можно найти на сайте www.oceanfilmfestivalworldtour.com..

Присоединяйтесь к нам, чтобы отпраздновать 12-летие повествования об океане и вдохновиться на то, чтобы лелеять, защищать и исследовать безбрежную синеву.

Описания фильма:

ЗОВ – ГАВАЙИ США: 12 минут

Олукай 9
Австралийский тур фестиваля Ocean Film Festival 2025 стартует 5 марта

В пышном ландшафте Кауаи Майк Кутс находит свое призвание через океан. Одаренный от природы серфер и фотограф, он запечатлел захватывающий мир гавайской культуры серфинга с замечательным мастерством. Его фотографии превращают местные сцены серфинга в мощные визуальные истории, раскрывая глубокую связь между людьми и морем.

Момент, который изменит жизнь, бросит вызов всему, что знает Майк, заставив его переосмыслить свои отношения с океаном. «Зов» — это вдохновляющее путешествие трансформации, демонстрирующее, как страсть может развиваться и преодолевать, казалось бы, непреодолимые препятствия.

МЫ, СЕРФЕРЫ – ФРАНЦИЯ: 38 мин.

В прибрежных городах Либерии неожиданный культурный обмен преображает жизни людей посредством универсального языка серфинга. Группа европейских серферов приезжает не только с досками — они приносят надежду, связь и радость сообществу, жаждущему возможностей и исцеления. Создавая серф-клуб и обучая местных детей и подростков кататься на волнах, эти посетители создают больше, чем просто место для отдыха — они строят линию жизни для расширения прав и возможностей.

Документальный фильм рассказывает замечательные истории либерийской молодежи, чья жизнь кардинально изменилась, когда она открыла для себя серфинг. То, что начинается как простое спортивное занятие, становится глубоким путешествием самопознания, умственной устойчивости и построения сообщества. Благодаря ритму волн эти молодые люди находят цель, уверенность и путь к переосмыслению своего будущего, доказывая, что иногда самая мощная гуманитарная помощь заключается не только в выживании, но и в создании моментов чистой, преобразующей радости.

УАЙТ-РОК – АВСТРАЛИЯ: 35 мин.

Urchin Diver Culling 2 Маллакута Виктория Стефан Эндрюс
Австралийский тур фестиваля Ocean Film Festival 2025 стартует 6 марта

В лазурных водах Большого Южного рифа Австралии разворачивается разрушительный экологический кризис, когда морские ежи уничтожают жизненно важные леса водорослей. Этот захватывающий документальный фильм рассказывает о страстных защитниках морской среды и дайверах, которые борются с инвазивными видами, превращая экологическую угрозу в устойчивое решение.

Благодаря потрясающей подводной кинематографии фильм показывает, как изменение климата разрушает морские экосистемы. Дайверы не только документируют разрушение, но и дарят надежду, собирая морских ежей и продвигая их как вкусный кулинарный вариант, создавая инновационный подход к сохранению морской среды.

АСТРОНАВТ В ОКЕАНЕ – АВСТРАЛИЯ: 8 мин.

Бодибординг требует новаторского духа и бесстрашного сердца. Там, где серфинг купается в славе и богатстве, Шейн Акерман находит чистую свободу, катаясь на волнах. Днем крановщик в шахтах, настоящая жизнь Шейна разворачивается в те моменты, когда он прорывается сквозь океанские волны, доказывая, что страсть превосходит финансовое вознаграждение. Для него работа — всего лишь средство достижения цели — способ финансировать моменты абсолютного освобождения, которые он находит на своем бодиборде.

СЛЕДЫ НА КАТМАИ – АЛЯСКА, США: 22 мин.

Пресс-фото FOK 26
Австралийский тур фестиваля Ocean Film Festival 2025 стартует 7 марта

В трогательном путешествии открытий художник и режиссер Макс Ромей следует по выцветшим следам альбомов своей бабушки к диким, отдаленным пляжам Катмая, Аляска. Присоединившись к команде экспертов по морскому мусору, Ромей раскрывает неожиданную историю о воздействии человека — показывая, как люди оставляют глубокие следы на этом нетронутом ландшафте, даже не ступая на его берега.

АКВАБАЛЕТ – ФРАНЦИЯ: 5 мин.

Aquaballet — это завораживающее подводное представление, в котором танцовщица Марианна Авентюрье смешивает свои самые глубокие страсти в захватывающем художественном путешествии. Снятый в кристально чистых водах Французской Полинезии вместе со своим партнером, фотографом Алексом Войером, фильм представляет собой поэтический танец с морской жизнью, превращающий океан в живую сцену. В сопровождении завораживающей музыкальной композиции Стефана Лопеса Авентюрье создает воздушное представление, которое прославляет красоту и грацию подводных существ, превращая мечту всей ее жизни в потрясающую визуальную поэму.

БОГИНЯ – АВСТРАЛИЯ: 8 мин.

G101 C009 0901XQ 003.R3D.12 19 34 04.Still001
Австралийский тур фестиваля Ocean Film Festival 2025 стартует 8 марта

В этом воздушном короткометражном фильме поэтическое любовное письмо разворачивается, когда ныряльщик погружается глубоко под волны. Его голос, полный удивления и нежности, повествует оду своей «любви», сплетая яркий гобелен подводной жизни. 

Торжество красоты природы и приглашение влюбиться в мир, скрытый под волнами, Богиня — это поэтическое исследование связи, почтения и глубокой связи между человечеством и морем.

Даты и места проведения тура:

ТЕРРИТОРИЯ СТОЛИЦЫ АВСТРАЛИИ

Канберра

место встречи: Национальный архив кино и звука, McCoy Circuit, Актон

  • Вторник, 4 марта 2025: 7:00 – 10:00
  • Среда, 5 марта 2025: 7:00 – 10:00
  • Четверг, 6 марта 2025: 7:00 – 10:00

НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС

Пляж Авалон

место встречи: United Cinemas, 39 Old Barrenjoey Rd, Avalon Beach

  • Пятница, 14 марта 2025: 6:30 – 9:30

Пляж авока

место встречи: Кинотеатр Avoca Beach, 69 Avoca Drive, Avoca Beach

  • Четверг, 13 марта 2025: 7:00 – 10:00

Брансуик Хедс

место встречи: Brunswick Picture House, 30 Fingal St, Brunswick Heads

  • Четверг, 6 марта 2025: 7:00 – 10:00
  • Пятница, 7 марта 2025: 7:00 – 10:00

Кофс

место встречи: Театр Jetty Memorial, 337 Harbour Drive, Кофс-Харбор

  • Суббота, 1 марта 2025: 7:00 – 10:00

Форстер/Тункарри

место встречи: Great Lakes Cinema 3, 108 Manning Street, Tuncurry

  • Пятница, 14 марта 2025: 7:00 – 10:00

Ньюкасл Котара

место встречи: Event Cinemas, Westfield Kotara Rooftop, Cnr Northcott Dr & Park Ave, Kotara

  • Среда, 5 марта 2025: 7:00 – 10:00

Сидней Сити

место встречи: Event Cinemas, 505/525 George St, Сидней, Новый Южный Уэльс, 2000

  • Среда, 19 марта 2025: 6:15 – 9:30 (Распределенные места для сидения)

Сидней Ист

место встречи: Randwick Ritz, 43 St Pauls St, Randwick

  • Среда, 12 марта 2025: 7:00 – 10:00

Сидней Северный

место встречи: Hayden Orpheum, 380 Military Rd, Креморн

  • Четверг, 6 марта 2025: 7:00 – 10:00
  • Пятница, 7 марта 2025: 7:00 – 10:00

Вуллонгонга

место встречи: Uni Movies UOW, University Hall, Northfields Ave, Wollongong

  • Четверг, 20 марта 2025: 7:00 – 10:00

СЕВЕРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Дарвин

место встречи: Кинотеатр «Шезлонг», Джервуа Роуд, Дарвин.

  • Вторник, 17 июня 2025: 7:00 – 10:00
  • Среда, 18 июня 2025: 7:00 – 10:00

Квинсленд

Брисбен

место встречи: Brisbane Powerhouse, 119 Lamington St, New Farm

  • Среда, 2 апреля 2025: 7:00 – 10:00
  • Четверг, 3 апреля 2025: 7:00 – 10:00 ● Пятница, 4 апреля 2025: 7:00 – 10:00 ● Суббота, 5 апреля 2025:

2: 00pm - 5: 00pm

7: 00pm - 10: 00pm

Кэрнс

место встречи: Центр исполнительских искусств Кэрнса, 9-11 Florence St, Кэрнс Сити

  • Суббота, 8 марта 2025: 7:00 – 10:00

Золотое побережье

место встречи: Дом искусств, 135 Bundall Rd, Surfers Paradise

  • Вторник, 18 марта 2025: 7:00 – 10:00

Noosa

место встречи: The J, 60 Noosa Drive, Нуса Хедс

  • Среда, 12 марта 2025: 7:00 – 10:00
  • Четверг, 13 марта 2025: 7:00 – 10:00

Таунсвилл

место встречи: Городской театр Таунсвилла, 41 Boundary St, Южный Таунсвилл

  • Четверг, 13 марта 2025: 7:00 – 10:00

Южная Австралия

Аделаида

место встречи: Театр Капри, 141 Goodwood Rd, Гудвуд

  • Суббота, 22 марта 2025: 7:00 – 10:00

Виктор Харбор

место встречи: Кинотеатр «Викта», Оушен-стрит, 37-41, Виктор-Харбор.

  • Суббота, 21 июня 2025: 7:00 – 10:00

ТАСМАНИЯ

Хобарт

место встречи: Wrest Point Casino, 410 Sandy Bay Rd, Sandy Bay

  • Четверг, 27 марта 2025: 7:00 – 10:00

Лонсестона

место встречи: Театр «Звезда», 217b Invermay Rd, Инвермей

  • Пятница, 28 марта 2025: 7:00 – 10:00

VICTORIA

Джилонг

место встречи: Village Cinemas, 194-200 Ryrie St, Джилонг, Виктория, 3220

  • Среда, 5 марта 2025: 6:30 – 9:30

Мельбурн Астор

место встречи: Театр Астор, 1 Chapel St, Сент-Килда

  • Пятница, 7 марта 2025: 7:00 – 10:00

Мельбурнский RMIT Капитолий

место встречи: RMIT Capitol, 113 Swanston St, Мельбурн

  • Четверг, 6 марта 2025: 7:00 – 10:00

Бутон розы

место встречи: Кинотеатры «Пенинсула», «Парад 30 бутонов роз», «Бутон розы».

  • Среда, 19 марта 2025: 7:00 – 10:00

Phillip Island

место встречи: Театр Берниннейт, 91-97 Томпсон Авеню, Коус

  • Пятница-воскресенье, 11–13 июля 2025 г.: 6:30 – 9:30

Варнамбул

место встречи: Capitol Cinema, 54 Kepler St, Warrnambool

  • Четверг, 27 марта 2025: 7:00 – 10:00

ЗАПАДНАЯ АВСТРАЛИЯ

Олбани

место встречи: Albany Entertainment Centre, 2 Toll Pl, Albany

  • Пятница, 21 марта 2025: 7:00 – 10:00

Брум

место встречи: Sun Pictures, Carnarvon St, Брум

  • Суббота, 15 марта 2025: 7:00 – 10:00

Bunbury

место встречи: Региональный развлекательный центр Банбери, 2 Blair St, Банбери

  • Среда, 19 марта 2025: 7:00 – 10:00

Геральдтон

место встречи: Театр Куинс-Парк, Кафедральная авеню, Джералдтон, Вашингтон, 6531.

  • Суббота, 8 марта 2025: 7:00 – 10:00

Река Маргарет

место встречи: СЕРДЦЕ Маргарет-Ривер, 47 Wallcliffe Road, Маргарет-Ривер

  • Четверг, 20 марта 2025: 7:00 – 10:00

Перт

место встречи: Государственный театральный центр Западной Австралии, 174-176 William St, Перт

  • Среда, 2 апреля 2025: 7:00 – 10:00
  • Четверг, 3 апреля 2025: 7:00 – 10:00 ● Пятница, 4 апреля 2025: 7:00 – 10:00 ● Суббота, 5 апреля 2025:

2: 00pm - 5: 00pm

7: 00pm - 10: 00pm

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@timpell49 #AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом? #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41ODI2RjhGOTVBODI2NDE5

Как долго можно удерживать воздух в баллоне? #AskMark #scubadiving

Полный список дайвинг-шоу со ссылками: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18–26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок) 1–2 ФЕВРАЛЯ: Duikvaker 21–23 ФЕВРАЛЯ: European Dive Show (EUDI) 21–23 ФЕВРАЛЯ: Diving Resort Travel (DRT) Show, Малайзия 1–2 МАРТА: GO Diving Show (The UK Dive Show) 15–16 МАРТА: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia 28–30 МАРТА: Mediterranean Diving Show 4–6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX) 22–25 МАЯ: Thailand Dive Expo (TDEX) 31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Scuba Show 13–15 ИЮНЯ: Malaysia International Dive Expo (MIDE) 6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ 17-19 ОКТЯБРЯ: Разговоры о дайвинге 11-14 НОЯБРЯ: Шоу DEMA #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в наших брендах ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования. 00:00 Введение 01:35 Реклама Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 GO Diving Show UK 06:24 ADEX OZTek 07:06 Mediterranean 07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 Scuba Show 09:36 MIDE 10:06 GO Diving ANZ 11:09 Diving Talks 11:58 DEMA

Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше, чтобы поддержать канал. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yNkZBOTQyMkYxQkQyMzc2

Испанская пещера закрыта после несчастного случая #подводное плавание #подкаст #новости

Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политику конфиденциальности для дополнительной информации.
Подписаться
Уведомление о
гость

0 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Недавние комментарии
микрофон: Четверо дайверов погибли после того, как их засосало в трубу
Аль-Каталфумо: Гибель кораллов в Карибском море
Эйдан Карлей: Пещерный дайвер выжил в воздушной яме 60 часов
Даррен: Можно ли нырять с аквалангом после инсульта?
Саймон Уолш: Гибель кораллов в Карибском море
Cвежие новости
Австралийский тур Ocean Film Festival 2025 стартует в марте Австралийский тур Ocean Film Festival 2025 стартует в марте
U-352 - кораблекрушение во время Второй мировой войны в Северной Каролине U-352 - кораблекрушение во время Второй мировой войны в Северной Каролине
Различные мнения повлияют на действия по борьбе с изменением климата в первом в истории национальном опросе Различные мнения повлияют на действия по борьбе с изменением климата в первом в истории национальном опросе
Еще один горбатый кит освобожден у берегов острова Скай Еще один горбатый кит освобожден у берегов острова Скай
IPO ударило по британскому дайверу в Комодо Кристал Рок IPO ударило по британскому дайверу в Комодо Кристал Рок
Смотреть Погружение в темноту с Suunto Смотреть Погружение в темноту с Suunto
Свяжитесь с нами:
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки
Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки
Copyright 2025 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.
Подарочные подписки
Подпишитесь за 3 фунта стерлингов в месяц