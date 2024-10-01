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Часы Fourth Element Pelagic «доходят до крайностей»

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Новые часы Pelagic от Fourth Element
Новые часы Pelagic от Fourth Element

Ранее компания Fourth Element использовала слово «пелагический» для обозначения линейки ботинок для дайвинга, но теперь она переняла эту отсылку к открытому океану, назвав свои первые часы для дайвинга.

По словам британского производителя, автоматические часы Fourth Element Pelagic не только «отражают суть классических часов для подводного плавания», но и «подходят для самых экстремальных условий на планете Земля».

500-метровый глубинный агрегат был разработан в Великобритании и собран вручную в Швейцарии. Он оснащен швейцарским автоматическим механизмом Sellita SW26 на 200 камнях с функцией хака (возможностью установки секундной стрелки), и это можно увидеть через заднюю крышку из сапфирового стекла, устойчивого к царапинам и ударам.

Прозрачная задняя часть часов Pelagic
Прозрачная задняя часть часов Pelagic

Pelagic имеет корпус из нержавеющей стали 44 x 14 мм с матовым покрытием и однонаправленным черным керамическим безелем на 120 щелчков, что помогает планировать максимальное время погружения. На 9 часах имеется гелиевый выпускной клапан.

На стрелках и маркерах используется Swiss Super-LumiNova C3. Часы поставляются с 22-миллиметровым силиконовым/резиновым ремешком или браслетом из матовой нержавеющей стали.

Детали дизайна включают гравировку «Четвертый элемент» на роторе и на пряжке ремешка или застежке браслета. Завинчивающаяся заводная головка также имеет значок, представляющий четыре стихии: землю, воздух, огонь и воду.

Вид сбоку на пелагическую часть
Вид сбоку на пелагическую часть

Часы Pelagic упакованы только с использованием переработанных материалов (переработанного ПЭТ) и сертифицированной FSC бумаги и картона, в соответствии с обязательством производителя OceanPositive.

Часы Fourth Element Pelagic стоят 1,475 фунтов стерлингов и доступны с сегодняшнего дня (1 октября). Более подробную информацию можно найти на сайте четвёртый элемент.com.

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@adefrutos63
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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