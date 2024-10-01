Часы Fourth Element Pelagic «доходят до крайностей»

Ранее компания Fourth Element использовала слово «пелагический» для обозначения линейки ботинок для дайвинга, но теперь она переняла эту отсылку к открытому океану, назвав свои первые часы для дайвинга.

По словам британского производителя, автоматические часы Fourth Element Pelagic не только «отражают суть классических часов для подводного плавания», но и «подходят для самых экстремальных условий на планете Земля».

500-метровый глубинный агрегат был разработан в Великобритании и собран вручную в Швейцарии. Он оснащен швейцарским автоматическим механизмом Sellita SW26 на 200 камнях с функцией хака (возможностью установки секундной стрелки), и это можно увидеть через заднюю крышку из сапфирового стекла, устойчивого к царапинам и ударам.

Прозрачная задняя часть часов Pelagic

Pelagic имеет корпус из нержавеющей стали 44 x 14 мм с матовым покрытием и однонаправленным черным керамическим безелем на 120 щелчков, что помогает планировать максимальное время погружения. На 9 часах имеется гелиевый выпускной клапан.

На стрелках и маркерах используется Swiss Super-LumiNova C3. Часы поставляются с 22-миллиметровым силиконовым/резиновым ремешком или браслетом из матовой нержавеющей стали.

Детали дизайна включают гравировку «Четвертый элемент» на роторе и на пряжке ремешка или застежке браслета. Завинчивающаяся заводная головка также имеет значок, представляющий четыре стихии: землю, воздух, огонь и воду.

Вид сбоку на пелагическую часть

Часы Pelagic упакованы только с использованием переработанных материалов (переработанного ПЭТ) и сертифицированной FSC бумаги и картона, в соответствии с обязательством производителя OceanPositive.

Часы Fourth Element Pelagic стоят 1,475 фунтов стерлингов и доступны с сегодняшнего дня (1 октября). Более подробную информацию можно найти на сайте четвёртый элемент.com.

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