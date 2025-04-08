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Новые часы Airy — самые легкие часы для дайвинга на сегодняшний день

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Экономичные часы Ulysse Nardin Diver [AIR]
Экономичные часы Ulysse Nardin Diver [AIR]

Самые легкие механические часы для дайвинга из когда-либо созданных — так заявляет независимый швейцарский производитель часов Ulysse Nardin (UN) для своей новой прозрачной модели 200m Diver [AIR].

Часы для дайвинга, как правило, более громоздкие, чем наручные часы, и мало кто из аквалангистов теряет сон из-за веса любого такого прибора, который они могут взять с собой под воду, но технологические достижения ООН действительно дают повод для разговора, пусть и по цене в 33,000 XNUMX фунтов стерлингов.

По словам компании, последнее дополнение к коллекции UN Diver «превосходит все ожидания и даже то, что считается возможным», и новые часы представляют собой сочетание «высокого часового искусства, высоких технологий и высокой производительности». 

Ulysse Nardin выпустил свой первый водонепроницаемый инструмент еще в 1893 году, свои первые часы для дайвинга в 1964 году, а в 2001 году появились Aqua Perpetual, единственные водонепроницаемые часы на глубине 200 м с вечным календарем. Двадцать лет спустя компания представила Diver X Skeleton, и именно на этой модели она создала новую версию, которая, как утверждается, прочнее, но при этом изящнее и легче в два раза.

Сбрасываем граммы

Если модель Diver 44 мм от UN 2019 года весила 120.5 г, а Diver X Skeleton — 106 г, то Diver [AIR] весит всего 52 г, как перышко, или 46 г без ремешка.

Он оснащен новым калибром UN-374, который использует меньше материала, чем Diver X Skeleton. Его конструкция основана на тонких полых мостах, используемых для формирования треугольников, которые устойчивы к изгибу и деформации, но, как говорят, уменьшение массы сделало структуру более устойчивой. Новый калибр имеет солидный запас хода 90 часов.

Сверхлегкие часы для дайвинга Ulysse Nardin Diver [AIR] с оранжевым и белым ремешками
Сверхлегкие часы Ulysse Nardin Diver [AIR] с оранжевыми и белыми ремешками

Восемьдесят процентов пространства внутри часов теперь состоит из воздуха, окружающего механизм, который, как утверждается, способен выдерживать удар в 5 кг. Пожертвовав механизмом автоматического завода, можно было бы сбросить еще больше веса, но сохранение этой функции было требованием официальных стандартов часов для дайвинга.

Механизмы часов обычно изготавливаются из тяжелой латуни, поскольку алюминий слишком мягкий, а титан, хотя и легкий и прочный, обычно считается слишком сложным в обращении, а также легковоспламеняющимся при обработке. ООН все равно нашла способ использовать титан.

Он также оснащен антимагнитным кремниевым спусковым механизмом — компонентом, который контролирует точность отсчета времени и в данном случае весит вдвое меньше стандартного баланса. 

Upcycling

Новый модульный 44-миллиметровый корпус сочетает титан с углеродным волокном для дальнейшего снижения веса. Поскольку углеродное волокно не является особенно водонепроницаемым, механизм заключен в титановый средний корпус. Этот титан на 90% переработан, а боковые части корпуса изготовлены из другого легкого композита из углеродного волокна, Nylo-Foil, полученного из восстановленных рыболовных сетей.

Светящаяся вставка безеля изготовлена ​​из CarbonFoil — переработанных углеродных волокон, а спусковой механизм — из переработанной кремниевой пластины. 

Часы Diver [AIR] имеют куполообразное сапфировое стекло и минималистичный скелетонированный циферблат с черными индексами и стрелками, покрытыми белым составом Superluminova.

Дополняют часы два сменных ремешка оранжевого и белого цвета, изготовленные из эластичной ткани с системой застежки-царапки. Стоимость часов составляет £33,420 — узнайте больше о них на Ulysse Nardin сайт.

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
Как работают клапаны Twinset в подводном плавании с аквалангом | Объяснение учений по отключению и советов по использованию изоляторов #scubadiving #askmark #twinset Не знаете, как использовать клапаны Twinset или как правильно выполнить тренировку по отключению клапанов? Ты не одинок. В этом эпизоде ​​AskMark Марк объясняет, как работают клапаны на двухбаллонных баллонах, в том числе как их безопасно открывать и закрывать, как функционируют изолирующие клапаны и почему отработки клапанов (также известные как отработки отключения или V-образные отработки) имеют решающее значение для диагностики утечек во время технических и любительских погружений. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ Марк также делится советами о мышечной памяти, помогающей дотянуться до левого и правого штырей, логикой «изолятор первым» и «изолятор последним», а также о том, как избежать чрезмерного затягивания или небезопасного расположения клапана. Это руководство идеально подойдет дайверам, переходящим на сдвоенные баллоны, дайверам с сайдмаунтом, интересующимся установками манифольдов, а также всем, кто хочет улучшить свои навыки управления газовой смесью. Расскажите нам в комментариях, как ваш инструктор обучал отработке навыков работы с клапанами, и не забудьте оставить свои вопросы, используя хэштег #AskMark, чтобы попасть в будущее видео. @mostafametwally1 ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международную eSIM-карту! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join НАШИ САЙТЫ - Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания - Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве - Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. 🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook (журнал Scuba Diver): https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram (журнал Scuba Diver): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ Twitter (X) (журнал Scuba Diver): https://twitter.com/scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 =================================== Отказ от ответственности: информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Содержание этого видео, включая текст, графику, изображения и информацию, предназначено исключительно для общих ознакомительных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark
@mostafametwally1
#askmark привет Марк. Можешь снять видео о том, как обращаться с клапанами и коллектором на двухцилиндровых двигателях? Трудно запомнить, в какую сторону открывать клапаны, и легко ошибиться, особенно в экстренных ситуациях. Спасибо
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как работают двухсекционные клапаны при подводном плавании с аквалангом | Объяснение отработки выключения и советов по использованию изоляторов

Как долго хранится воздух в баллоне для подводного плавания? Важные советы по безопасности, которые вам следует знать #подводноеплавание #askmark #scubatank Вы когда-нибудь задумывались, как долго можно хранить воздух в баллоне для подводного плавания, прежде чем он испортится? Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ Это один из наиболее распространенных вопросов, которые задают дайверы, особенно если вы не занимаетесь дайвингом регулярно. В этом видео я отвечаю на вопрос, как долго можно дышать воздухом внутри баллона для подводного плавания, прежде чем его придется слить или заменить. Я также объясняю, почему качество воздуха может ухудшаться со временем, какую роль играют влажность и загрязняющие вещества и почему важно правильное хранение (например, хранение баллонов в вертикальном положении). Мы также поговорим о заправке найтроксом и о том, как дайвинг-центры спускают воздух перед заправкой газовой смесью. Независимо от того, сохраняете ли вы полный бак после гидроиспытаний или просто готовитесь к следующей поездке, это видео даст вам реальные советы по обеспечению безопасности и максимально эффективному использованию заправок воздухом. Задавайте свои вопросы о погружениях с хэштегом #AskMark в комментариях, чтобы получить шанс попасть в будущее видео. ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔗 Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. 🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook (журнал Scuba Diver): https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram (журнал Scuba Diver): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ Twitter (X) (журнал Scuba Diver): https://twitter.com/scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ================================= Отказ от ответственности: информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, представленные в этом видео, предназначен исключительно для общих ознакомительных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как долго воздух хранится в баллоне для подводного плавания? Важные советы по безопасности, которые вы должны знать

Лучшие дайвинг-шоу в 2025 году, которые нельзя пропустить | Всемирный календарь мероприятий по подводному плаванию #scubadiving #diveshow #scubatravel Ищете лучшие дайвинг-шоу, которые стоит посетить в 2025 году? Вот ваше полное глобальное руководство. В этом видео Марк делится помесячной разбивкой основных выставок и мероприятий в сфере подводного плавания по всему миру, включая DEMA, GO Diving, ADEX, Scuba Show, MIDE и другие. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ Планируете ли вы встретиться с производителями снаряжения, протестировать новейшие технологии для подводного плавания, забронировать дайвинг-тур или пообщаться с профессиональными дайверами и подводными фотографами, в этом видео рассказывается о том, что предлагает каждое мероприятие. Это ваш календарь выставок для дайвинга: от крупных международных выставок, таких как Boot Düsseldorf и EUDI, до региональных фаворитов в Великобритании, Австралии и Юго-Восточной Азии. Полный список и ссылки на официальные сайты смотрите в описании. Расскажите нам в комментариях, на какое дайвинг-шоу вы собираетесь и что вам больше всего хочется увидеть в этом году ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международную eSIM-карту! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear Полный список дайв-шоу со ссылками: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18–26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок) 1–2 ФЕВРАЛЯ: Duikvaker 21–23 ФЕВРАЛЯ: European Dive Show (EUDI) 21–23 ФЕВРАЛЯ: Diving Resort Travel (DRT) Show, Малайзия 1–2 МАРТА: GO Diving Show (Британская выставка дайвинга) 15–16 МАРТА: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia 28–30 МАРТА: Mediterranean Diving Show АПРЕЛЬ 4-6: Asia Dive Expo (ADEX) 22-25 МАЯ: Thailand Dive Expo (TDEX) 31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Scuba Show 13-15 ИЮНЯ: Malaysia International Dive Expo (MIDE) 6-7 СЕНТЯБРЯ: GO Diving ANZ Show 17-19 ОКТЯБРЯ: Diving Talks 11-14 НОЯБРЯ: DEMA Show Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join НАШИ ВЕБ-САЙТЫ - Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания - Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве - Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Временные метки 00:00 Введение 01:35 Реклама Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 Шоу дайвинга GO UK 06:24 ADEX OZTek 07:06 Mediterranean 07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 Шоу дайвинга 09:36 MIDE 10:06 GO Diving ANZ 11:09 Разговоры о дайвинге 11:58 DEMA 🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 Я ОЧЕНЬ ... https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook (журнал Scuba Diver): https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram (журнал Scuba Diver): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ Twitter (X) (журнал Scuba Diver): https://twitter.com/scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ================================== Отказ от ответственности: информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Содержание этого видео, включая текст, графику, изображения и информацию, предназначено исключительно для общих ознакомительных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

Лучшие дайвинг-шоу в 2025 году, которые вы не должны пропустить | Всемирный календарь мероприятий по подводному плаванию

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