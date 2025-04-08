Новые часы Airy — самые легкие часы для дайвинга на сегодняшний день

Самые легкие механические часы для дайвинга из когда-либо созданных — так заявляет независимый швейцарский производитель часов Ulysse Nardin (UN) для своей новой прозрачной модели 200m Diver [AIR].

Часы для дайвинга, как правило, более громоздкие, чем наручные часы, и мало кто из аквалангистов теряет сон из-за веса любого такого прибора, который они могут взять с собой под воду, но технологические достижения ООН действительно дают повод для разговора, пусть и по цене в 33,000 XNUMX фунтов стерлингов.

По словам компании, последнее дополнение к коллекции UN Diver «превосходит все ожидания и даже то, что считается возможным», и новые часы представляют собой сочетание «высокого часового искусства, высоких технологий и высокой производительности».

Ulysse Nardin выпустил свой первый водонепроницаемый инструмент еще в 1893 году, свои первые часы для дайвинга в 1964 году, а в 2001 году появились Aqua Perpetual, единственные водонепроницаемые часы на глубине 200 м с вечным календарем. Двадцать лет спустя компания представила Diver X Skeleton, и именно на этой модели она создала новую версию, которая, как утверждается, прочнее, но при этом изящнее и легче в два раза.

Сбрасываем граммы

Если модель Diver 44 мм от UN 2019 года весила 120.5 г, а Diver X Skeleton — 106 г, то Diver [AIR] весит всего 52 г, как перышко, или 46 г без ремешка.

Он оснащен новым калибром UN-374, который использует меньше материала, чем Diver X Skeleton. Его конструкция основана на тонких полых мостах, используемых для формирования треугольников, которые устойчивы к изгибу и деформации, но, как говорят, уменьшение массы сделало структуру более устойчивой. Новый калибр имеет солидный запас хода 90 часов.

Сверхлегкие часы Ulysse Nardin Diver [AIR] с оранжевыми и белыми ремешками

Восемьдесят процентов пространства внутри часов теперь состоит из воздуха, окружающего механизм, который, как утверждается, способен выдерживать удар в 5 кг. Пожертвовав механизмом автоматического завода, можно было бы сбросить еще больше веса, но сохранение этой функции было требованием официальных стандартов часов для дайвинга.

Механизмы часов обычно изготавливаются из тяжелой латуни, поскольку алюминий слишком мягкий, а титан, хотя и легкий и прочный, обычно считается слишком сложным в обращении, а также легковоспламеняющимся при обработке. ООН все равно нашла способ использовать титан.

Он также оснащен антимагнитным кремниевым спусковым механизмом — компонентом, который контролирует точность отсчета времени и в данном случае весит вдвое меньше стандартного баланса.

Upcycling

Новый модульный 44-миллиметровый корпус сочетает титан с углеродным волокном для дальнейшего снижения веса. Поскольку углеродное волокно не является особенно водонепроницаемым, механизм заключен в титановый средний корпус. Этот титан на 90% переработан, а боковые части корпуса изготовлены из другого легкого композита из углеродного волокна, Nylo-Foil, полученного из восстановленных рыболовных сетей.

Светящаяся вставка безеля изготовлена ​​из CarbonFoil — переработанных углеродных волокон, а спусковой механизм — из переработанной кремниевой пластины.

Часы Diver [AIR] имеют куполообразное сапфировое стекло и минималистичный скелетонированный циферблат с черными индексами и стрелками, покрытыми белым составом Superluminova.

Дополняют часы два сменных ремешка оранжевого и белого цвета, изготовленные из эластичной ткани с системой застежки-царапки. Стоимость часов составляет £33,420 — узнайте больше о них на Ulysse Nardin сайт.

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