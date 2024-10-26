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3 Rolex с звеньями Giddings/Cousteau на продажу

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Эл Гиддингс с ценными часами Rolex, Шон Коннери и Ким Бейсингер на съемках фильма «Никогда не говори никогда», 1983 год (Sotheby's)
Эл Гиддингс с ценными часами Rolex, Шон Коннери и Ким Бейсингер на съемках фильма «Никогда не говори никогда», 1983 год (Sotheby's)

Двое часов Rolex Submariner, которые в настоящее время принадлежат подводному оператору и продюсеру Элу Гиддингсу и сопровождали его в 12 из 17 спусков к Титанический, уйдет с молотка в ближайшие недели, как и еще один Submariner, принадлежавший семье Кусто.  

Аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке собирается продать часы Submariners от Giddings в начале декабря, и, учитывая их исключительную «историю пребывания под водой», аукционный дом считает, что эта пара часов, «возможно, является наиболее аутентичными инструментальными часами, когда-либо появлявшимися на аукционе». 

За 40 лет карьеры Гиддингс, которому сейчас 87 лет, стал четырехкратным обладателем премии «Эмми» и сделал множество знаковых подводных снимков, включая незабываемый снимок Титаническийлук.

Его 1680 'Red' Submariner, выпущенный примерно в 1976 году, — это 40-миллиметровые автоматические часы из нержавеющей стали калибра 1570 с черным циферблатом и завинчивающейся задней крышкой с гравировкой 'Al Giddings'. Они рассчитаны на глубину до 200 м.

«Красный подводник» Эла Гиддингса (Sotheby's)
«Красный подводник» Эла Гиддингса (Sotheby's)

Американский дайвер был известен разработкой собственных инновационных камер, осветительных и оптических систем, сотрудничеством с National Geographic, BBC и исследователями океана, такими как Титанический первооткрыватель Роберт Баллард. Спрос со стороны крупных голливудских студий означал, что он также стал ассоциироваться с фильмами о Джеймсе Бонде, включая Только для ваших глаз и Никогда не говори никогда и классические фильмы Джеймса Кэмерона, такие как Глубина, Бездна и Титанический

Стоя на батискафе «Элвин», который погрузился к «Титанику» в 1986 году (Sotheby's)
Стоя на батискафе «Элвин», который погрузился к «Титанику» в 1986 году (Sotheby's)
Гиддингс во время миссии на Титанике, с часами Rolex Red Submariner (Sotheby's)
Гиддингс во время миссии на Титанике, с часами Rolex Red Submariner (Sotheby's)
Съемка с вертолета с часами на руке (Sotheby's)
Съемка с вертолета (Sotheby's)

Sotheby's утверждает, что фотографии Гиддингса показывают, как он носит часы «на съемочной площадке с Шоном Коннери и Ким Бэссинджер, обучая Джеймса Кэмерона общению под водой, вылезая из подводной лодки «Элвин», использовавшейся для обнаружения Титаническийи высовываться из вертолетов с камерой в руках».

Он также был на его запястье во время съемок документального фильма IMAX. Титаник: Сокровище глубин в 1992 году, что привело к его работе с Кэмероном. 

«Нужно было иметь соответствующие часы для дайвинга, и эти часы отлично справились безотказно «Все эти годы», — сказал Гиддингс, — «как под водой, в условиях разного давления, так и в разных подводных аппаратах: на Титанический, На Андреа Дориа, кораблекрушения лагуны Трук, атолл Бикини, Северный полюс, Антарктида. На самом деле не было конкуренции; это было просто лучшее.”

Золотой Ролекс

Золотые часы Rolex Submariner Эла Гиддингса, около 1984 года (Sotheby's)
Золотые часы Rolex Submariner Эла Гиддингса, около 1984 года (Sotheby's)

Другие часы Giddings, выставленные на продажу, — это Submariner 1680/8 «Nipple Dial», часы Rolex из 18-каратного желтого золота с соответствующим браслетом, выпущенные примерно в 1984 году и показанные на экране. Титанический.

T Walker Lloyd, дайвер, работавший на Rolex, был другом Гиддингса и спросил его, может ли бренд использовать некоторые из его фотографий доктора Сильвии Эрл для рекламной кампании, когда она станет послом Rolex. Гиддингс документировал работу морского биолога и океанографа в течение нескольких лет.

Когда Ллойд позже спросил Гиддингса, сколько Rolex должен ему за изображения, тот ответил, что он рад поддержать Эрл и ее работу. «Прошел примерно месяц, и по почте пришла коробка, в которой было написано: «Наслаждайтесь, Т. Уокер Ллойд», — сказал Гиддингс. «И это были золотые Rolex. Я был в шоке. Думаю, тогда они стоили 10,000 XNUMX долларов!»

Гиддингс носил часы редко, но в 1997 году, работая сопродюсером и режиссером подводной съемки на Титанический, он согласился, когда Кэмерон посчитал, что золотые часы Rolex будут уместно смотреться на запястье актера Билла Пэкстона, исполняющего роль директора дайвинг-клуба Брока Ловетта.

Несколько месяцев спустя Гиддингс начал задаваться вопросом, что случилось с его часами, и позвонил в офис Кэмерона. «И через неделю или две они пришли по почте с благодарственной запиской от Fox», — сказал он.

Двое часов продаются с набором подписанных памятных вещей, включая постеры к фильмам, фотопринты Титанический, DVD и книга. Эстимейт для Red Submariner составляет 20,000 40,000–15,400 30,800 долларов США (30,000 60,000–23,000 45,900 фунтов стерлингов), а для золотых Rolex — 6 XNUMX–XNUMX XNUMX долларов США (XNUMX XNUMX–XNUMX XNUMX фунтов стерлингов). Оба уйдут с молотка XNUMX декабря на аукционе Sotheby's «Важные часы" распродажа.

Подводная лодка Кусто

Эти часы Rolex Submariner когда-то принадлежали Филиппу Кусто (Dallas Auction Gallery)
Эти часы Rolex Submariner когда-то принадлежали Филиппу Кусто (Dallas Auction Gallery)

Прежде чем часы Giddings поступят в продажу, на другом конце США, в Техасе, часы Rolex Sea-Dweller Submariner 1665 года выпуска 1969 года, принадлежавшие покойному сыну Жака Кусто Филиппу Кусто, также, похоже, вызовут интерес. И не только потому, что владелец был знаменитым дайвером, но и потому, что его отец приложил руку к разработке Submariner.

Филипп Кусто был, как и Гиддингс, кинематографистом среди многих других своих достижений и специализировался на проблемах окружающей среды. Он погиб в 1979 году в возрасте 38 лет, когда его летающая лодка упала в реку Тежу в Португалии. 

Филипп Кусто (Earth Echo International)
Филипп Кусто (Earth Echo International)

Часы, рассчитанные на глубину 610 м, изначально принадлежали Кусто, а с 1973 года находятся во владении нынешнего владельца, который получил их в подарок в честь глубоководного погружения в Средиземном море.

Она известна как модель «двойной красной линии» из-за розового оттенка, который появляется из-за того, что ранние модели не печатались на белом фоне. Только позже они стали дважды печатать, чтобы выделить красный цвет. Также, отражая раннюю модель, часы имеют небольшой клапан выпуска гелия.

Галерея аукционов в Далласе установил оценку в 50,000 75,000–38,500 57,400 долларов США (12 2014–183,750 XNUMX фунтов стерлингов) на часы, когда они поступят в продажу XNUMX ноября. В XNUMX году часы Rolex Sea-Dweller, принадлежавшие Филиппу Кусто, были проданы в Нью-Йорке за XNUMX XNUMX долларов США.

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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