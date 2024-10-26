3 Rolex с звеньями Giddings/Cousteau на продажу

Двое часов Rolex Submariner, которые в настоящее время принадлежат подводному оператору и продюсеру Элу Гиддингсу и сопровождали его в 12 из 17 спусков к Титанический, уйдет с молотка в ближайшие недели, как и еще один Submariner, принадлежавший семье Кусто.

Аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке собирается продать часы Submariners от Giddings в начале декабря, и, учитывая их исключительную «историю пребывания под водой», аукционный дом считает, что эта пара часов, «возможно, является наиболее аутентичными инструментальными часами, когда-либо появлявшимися на аукционе».

За 40 лет карьеры Гиддингс, которому сейчас 87 лет, стал четырехкратным обладателем премии «Эмми» и сделал множество знаковых подводных снимков, включая незабываемый снимок Титаническийлук.

Его 1680 'Red' Submariner, выпущенный примерно в 1976 году, — это 40-миллиметровые автоматические часы из нержавеющей стали калибра 1570 с черным циферблатом и завинчивающейся задней крышкой с гравировкой 'Al Giddings'. Они рассчитаны на глубину до 200 м.

«Красный подводник» Эла Гиддингса (Sotheby's)

Американский дайвер был известен разработкой собственных инновационных камер, осветительных и оптических систем, сотрудничеством с National Geographic, BBC и исследователями океана, такими как Титанический первооткрыватель Роберт Баллард. Спрос со стороны крупных голливудских студий означал, что он также стал ассоциироваться с фильмами о Джеймсе Бонде, включая Только для ваших глаз и Никогда не говори никогда и классические фильмы Джеймса Кэмерона, такие как Глубина, Бездна и Титанический.

Стоя на батискафе «Элвин», который погрузился к «Титанику» в 1986 году (Sotheby's)

Гиддингс во время миссии на Титанике, с часами Rolex Red Submariner (Sotheby's) Съемка с вертолета (Sotheby's)

Sotheby's утверждает, что фотографии Гиддингса показывают, как он носит часы «на съемочной площадке с Шоном Коннери и Ким Бэссинджер, обучая Джеймса Кэмерона общению под водой, вылезая из подводной лодки «Элвин», использовавшейся для обнаружения Титаническийи высовываться из вертолетов с камерой в руках».

Он также был на его запястье во время съемок документального фильма IMAX. Титаник: Сокровище глубин в 1992 году, что привело к его работе с Кэмероном.

«Нужно было иметь соответствующие часы для дайвинга, и эти часы отлично справились безотказно «Все эти годы», — сказал Гиддингс, — «как под водой, в условиях разного давления, так и в разных подводных аппаратах: на Титанический, На Андреа Дориа, кораблекрушения лагуны Трук, атолл Бикини, Северный полюс, Антарктида. На самом деле не было конкуренции; это было просто лучшее.”

Золотой Ролекс

Золотые часы Rolex Submariner Эла Гиддингса, около 1984 года (Sotheby's)

Другие часы Giddings, выставленные на продажу, — это Submariner 1680/8 «Nipple Dial», часы Rolex из 18-каратного желтого золота с соответствующим браслетом, выпущенные примерно в 1984 году и показанные на экране. Титанический.

T Walker Lloyd, дайвер, работавший на Rolex, был другом Гиддингса и спросил его, может ли бренд использовать некоторые из его фотографий доктора Сильвии Эрл для рекламной кампании, когда она станет послом Rolex. Гиддингс документировал работу морского биолога и океанографа в течение нескольких лет.

Когда Ллойд позже спросил Гиддингса, сколько Rolex должен ему за изображения, тот ответил, что он рад поддержать Эрл и ее работу. «Прошел примерно месяц, и по почте пришла коробка, в которой было написано: «Наслаждайтесь, Т. Уокер Ллойд», — сказал Гиддингс. «И это были золотые Rolex. Я был в шоке. Думаю, тогда они стоили 10,000 XNUMX долларов!»

Гиддингс носил часы редко, но в 1997 году, работая сопродюсером и режиссером подводной съемки на Титанический, он согласился, когда Кэмерон посчитал, что золотые часы Rolex будут уместно смотреться на запястье актера Билла Пэкстона, исполняющего роль директора дайвинг-клуба Брока Ловетта.

Несколько месяцев спустя Гиддингс начал задаваться вопросом, что случилось с его часами, и позвонил в офис Кэмерона. «И через неделю или две они пришли по почте с благодарственной запиской от Fox», — сказал он.

Двое часов продаются с набором подписанных памятных вещей, включая постеры к фильмам, фотопринты Титанический, DVD и книга. Эстимейт для Red Submariner составляет 20,000 40,000–15,400 30,800 долларов США (30,000 60,000–23,000 45,900 фунтов стерлингов), а для золотых Rolex — 6 XNUMX–XNUMX XNUMX долларов США (XNUMX XNUMX–XNUMX XNUMX фунтов стерлингов). Оба уйдут с молотка XNUMX декабря на аукционе Sotheby's «Важные часы" распродажа.

Подводная лодка Кусто

Эти часы Rolex Submariner когда-то принадлежали Филиппу Кусто (Dallas Auction Gallery)

Прежде чем часы Giddings поступят в продажу, на другом конце США, в Техасе, часы Rolex Sea-Dweller Submariner 1665 года выпуска 1969 года, принадлежавшие покойному сыну Жака Кусто Филиппу Кусто, также, похоже, вызовут интерес. И не только потому, что владелец был знаменитым дайвером, но и потому, что его отец приложил руку к разработке Submariner.

Филипп Кусто был, как и Гиддингс, кинематографистом среди многих других своих достижений и специализировался на проблемах окружающей среды. Он погиб в 1979 году в возрасте 38 лет, когда его летающая лодка упала в реку Тежу в Португалии.

Филипп Кусто (Earth Echo International)

Часы, рассчитанные на глубину 610 м, изначально принадлежали Кусто, а с 1973 года находятся во владении нынешнего владельца, который получил их в подарок в честь глубоководного погружения в Средиземном море.

Она известна как модель «двойной красной линии» из-за розового оттенка, который появляется из-за того, что ранние модели не печатались на белом фоне. Только позже они стали дважды печатать, чтобы выделить красный цвет. Также, отражая раннюю модель, часы имеют небольшой клапан выпуска гелия.

Галерея аукционов в Далласе установил оценку в 50,000 75,000–38,500 57,400 долларов США (12 2014–183,750 XNUMX фунтов стерлингов) на часы, когда они поступят в продажу XNUMX ноября. В XNUMX году часы Rolex Sea-Dweller, принадлежавшие Филиппу Кусто, были проданы в Нью-Йорке за XNUMX XNUMX долларов США.

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