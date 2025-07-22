10 лучших дайв-компьютеров до 500 фунтов стерлингов/650 долларов США в 2025 году

Подводные компьютеры Из громоздких и дорогих устройств они превратились в элегантных и умных спутников, которые меняют представление о безопасности и удобстве под водой. Появившись в 1980-х годах, ранние модели часто были ненадёжными и неточными, а также, к тому же, довольно громоздкими. Перенесёмся в 2025 год, и сегодня… компьютеры для дайвинга Как минимум, предоставляйте информацию о глубине в режиме реального времени, состоянии декомпрессии, скорости всплытия и составе газовой смеси! Дальше всё становится ещё сложнее и интереснее, и всё это отображается на компактных экранах, крепящихся на запястье… иногда в полном цветном великолепии.

Стоит подчеркнуть, что этот список лучших компьютеры для дайвинга Цена до 500 фунтов стерлингов позволяет нам занимать лидирующие позиции на рынке любительского дайвинга. Большинство производителей предлагают несколько моделей по этой цене, поэтому мы постарались охватить весь ассортимент и выбрать лучшее из их специализаций. Все компьютеры для дайвинга В этом списке цены ниже 500 фунтов стерлингов/650 долларов США, так что вам не придётся тратить кучу денег ради душевного спокойствия. И хотя вы, безусловно, получите душевное спокойствие, сколько вы получите за эти деньги?

Suunto Zoop Novo — 235 фунтов стерлингов / 300 долларов США.

Suunto Zoop Novo — классический вариант начального уровня подводный компьютер Он продолжает заслуживать похвалы за свою надёжность и простоту использования. Благодаря яркому дисплею с подсветкой и однокнопочному интерфейсу он идеально подходит для новичков или в качестве резервного решения для более опытных дайверов. Устройство поддерживает смеси Nitrox с содержанием нитрокса до 50%, включает в себя сменную батарею и может хранить в памяти до 140 погружений.

Suunto Zoop Ново Подводный компьютер

Несмотря на отсутствие интеграции с системой подачи воздуха и Bluetooth-подключения, Zoop Novo отличается исключительной надёжностью и продуманным подходом к отслеживанию декомпрессии. Кроме того, он оснащён чётким визуальным и звуковым индикатором скорости всплытия, что помогает минимизировать риск возникновения декомпрессионной болезни. Одна из функций, которую часто игнорируют дайверы-любители, — это режим Gauge. Благодаря этому Zoop Novo отлично подходит в качестве донного таймера для технических дайверов.

Если вы ищете простое и надежное устройство, не требующее больших затрат, то Zoop Novo остается главным претендентом на покупку в 2025 году.

Плюсы:

Удобный и надежный

Отличная начальная цена

Режимы Nitrox и Gauge

Минусы:

Нет интеграции Bluetooth или Air

Громоздкий по сравнению с часами компьютеры!

Буревестник-сапсан – 500 фунтов стерлингов / 575 долларов США

Итак, это как раз в верхней части ценового диапазона, но Peregrine — это высокопроизводительный, полноцветный подводный компьютер Разработанный в первую очередь для дайверов-любителей, которым важны чёткость изображения, мощность и возможность прикоснуться к технологиям. Благодаря яркому 2.2-дюймовому полноцветному ЖК-экрану, виброоповещению, беспроводной зарядке и нескольким настраиваемым режимам отображения, он интуитивно понятен и при этом обладает профессиональными функциями, характерными для Shearwater.

Буревестник сапсан Подводный компьютер

Он использует алгоритм Бюльмана ZHL-16C с градиентными коэффициентами, что позволяет настраивать расширенный режим консерватизма, что редкость для этой цены. Поддерживаются воздух и найтрокс до 100%, а также режим трёх газов найтрокса. Это не для новичков. подводный компьютер, но он идеально подходит для тех, кто хочет освоить технические навыки начального уровня, не переплачивая. Погружения регистрируются через Bluetooth с помощью Shearwater Cloud. Компас и воздушная синхронизация отсутствуют, но для большинства нетехнических дайверов это приемлемый вариант.

Плюсы:

Великолепный экран и интуитивно понятный интерфейс

Перезаряжаемый и с поддержкой Bluetooth

Технический алгоритм для рекреационного использования

Минусы:

Нет компаса или интеграции с воздухом

Довольно громоздкий для любительского использования.

Garmin Descent G1/G1 Solar – 399 фунтов стерлингов / 549 долларов США или 499 фунтов стерлингов / 649 долларов США

Умные часы, которые также могут работать как подводный компьютер, или наоборот? Опции Descent G1 объединяют GPS, журнал погружений и функции для разных видов спорта в одном прочном корпусе. Созданный для активного отдыха, Garmin Descent G1 отслеживает глубину, время, состояние декомпрессии и интервалы на поверхности, а дополнительным бонусом является то, что он также может служить вашим ежедневным фитнес-трекером.

Garmin Достойный G1 Подводный компьютер

Обе модели поддерживают режимы Air, Nitrox, Gauge, Apnea и CCR. Время работы аккумулятора в режиме погружения у стандартного G25 составляет более 1 часов, а при переходе на модель Solar это время можно значительно увеличить. Экран простой монохромный и не всем придётся по вкусу, но если вы достаточно взрослый, чтобы оценить «ретро-стиль Casio», то получите бонус в виде «режима крупных цифр» во время погружения. Хотя Descent G1 не всегда прост в управлении, его универсальность непревзойдённа для модели стоимостью менее 500 фунтов стерлингов.

Плюсы:

Комбинация фитнеса + дайвинга + смарт-часов

GPS и Bluetooth-подключение

Отлично подходит для путешествий и отслеживания поверхности

Минусы:

Маленький монохромный экран

Нет интеграции с воздухом

Suunto D5 – 455 фунтов стерлингов / 649 долларов США

Еще одни наручные часы подводный компьютерSuunto D5 стирает грань между аксессуаром для повседневной жизни и серьёзным инструментом для дайвинга. Полноцветный экран чёткий, отлично читается даже при солнечном свете и настраивается. Под водой D5 поддерживает режимы «Воздух», «Найтрокс», «Глубиномер» и «Фридайвинг», а также переключение между газовыми смесями во время погружения. После погружения он синхронизируется с телефоном по беспроводной сети через приложение Suunto и записывает местоположение (хотя следует отметить, что приложение записывает местоположение телефона, а не самого D5).

Suunto G5 Подводный компьютер

Хотя интеграция с системой подачи воздуха опциональна через трансмиттер (продаётся отдельно), без него устройство вполне бюджетно. Заряда аккумулятора хватает на 12–XNUMX погружений. Благодаря элегантному дизайну его можно носить даже за ужином после погружения.

Плюсы:

Полноцветный, форм-фактор наручных часов

Синхронизация с приложением и возможность перезарядки

Стильный и удобный для путешествий

Минусы:

Передатчик увеличивает стоимость интеграции с воздушными системами почти вдвое

Меньшее время автономной работы по сравнению с более простыми моделями

Oceanic Veo 4.0 — 360 фунтов стерлингов / 380 долларов США

Veo 4.0 сочетает в себе элегантный дизайн и серьёзную начинку. Благодаря высококонтрастному дисплею и синхронизации по Bluetooth, он также поддерживает два алгоритма — DSAT и Pelagic Z+, — что позволяет согласовывать профили с вашим напарником или инструктором. Поддержка двух газовых смесей с содержанием кислорода до 100% делает его идеальным для дайверов, использующих нитрокс, и даже для тех, кто предпочитает лёгкие технические погружения.

Океанический VEO 4

Вы можете регистрировать данные и обновлять прошивку через приложение DiverLog+, а сменная батарея рассчитана на 200–300 погружений. Хотя это подводный компьютер не имеет функции интеграции с воздухом или компаса, но невероятно универсален для дайверов разного уровня сложности.

Плюсы:

Гибкость двойного алгоритма

Поддержка приложений и переключение на другой газ

Тонкий для специального ношения на запястье компьютер

Минусы:

Нет интеграции с воздухом или компаса

Интерфейс требует времени на освоение

Кресси Леонардо 2.0 – 210 фунтов стерлингов / 260 долларов США

Простой, доступный и эффективный. Cressi Leonardo — идеальный вариант. подводный компьютер Для дайверов, которые ценят практичность выше излишеств. ЖК-дисплей с сегментами, занимающий всю площадь экрана, чёткий и легко читаемый, а также имеет подсветку. Под водой Leonardo поддерживает режимы воздуха, нитрокса (до 50%) и глубиномера, а также позволяет совершать глубокую остановку для большей экономии времени.

Кресси Леонардо 2 Подводный компьютер

Cressi использует модифицированный алгоритм RGBM, который можно настроить для обеспечения «запаса прочности». Он также оснащен чёткими визуальными и звуковыми сигналами. Как и большинство моделей начального уровня. компьютеры для дайвинга В наши дни Leonardo оснащён однокнопочным интерфейсом и простым журналом погружений. Bluetooth, GPS и компаса нет, но этого и не стоит ожидать от этой модели такого ценового диапазона. компьютер просто превосходно выполняет функции прочной и простой в использовании рабочей лошадки для начинающих дайверов или в качестве резервного устройства.

Плюсы:

Невероятно простой интерфейс

Отличная четкость экрана

Отличная цена

Минусы:

Нет беспроводных функций

Ограниченный набор функций

Aqualung i330R – 308 фунтов стерлингов / 399 долларов США

i330R оснащён одним из лучших экранов в этой ценовой категории: ярким полноцветным TFT-дисплеем, который отлично виден в любых условиях. Под водой он поддерживает четыре режима: «Воздух», «Найтрокс», «Глубиномер» и «Фридайвинг». Кроме того, во время погружения можно переключаться между тремя газовыми смесями. i330R заряжается через USB и поддерживает синхронизацию по Bluetooth с приложением DiverLog+ от Aqualung.

Акваланг i330R Подводный компьютер

Благодаря прочной и практичной конструкции этот костюм пользуется популярностью у любителей дайвинга в холодной воде и ночных погружений, которые ценят чёткую картинку. В нём нет системы подачи воздуха или Интернет Компас, но он обладает большим количеством функций, чем многие конкуренты. Кроме того, у него, на наш взгляд, лучший в списке встроенный ремешок, о котором часто говорят!

Плюсы:

Четкий, полноцветный экран

Перезаряжаемый и с поддержкой Bluetooth

Возможность использования нескольких газов

Минусы:

Нет компаса или интеграции с воздухом

Менее элегантный, чем дизайн часов

Mares Puck 4 – 240 фунтов стерлингов / 350 долларов США

Mares Puck 4 — это новейшая версия любимой серии Puck, сохранившая простоту управления одной кнопкой, но дополненная элегантным высококонтрастным матричным дисплеем и модернизированными внутренними технологиями. Puck 4 поддерживает режимы «Воздух», «Найтрокс» (до 99%) и «Глубинный датчик», а также функции глубоких остановок и переключения между газовыми смесями.

Марес Пак 4 Подводный компьютер

Новинкой Puck 4 является Bluetooth-подключение, позволяющее синхронизировать погружения через приложение Mares, избавляя от необходимости возиться с кабелями. Интерфейс понятен, легко читается даже при плохой видимости и долговечен. Сменный аккумулятор также рассчитан на 100 погружений. И хотя это не дань моде, это прочный, функциональный и надёжный инструмент для дайвинга, которому сложно найти конкурентов в этом ценовом диапазоне.

Плюсы:

Синхронизация журнала погружений по Bluetooth

Длительный срок службы батареи (возможность замены пользователем)

Простой, прочный и эффективный

Минусы:

Нет интеграции с воздухом или компаса

Не самый красивый из всех

Экран SEAC – 265 фунтов стерлингов / 335 долларов США

Экран SEAC — это современный и простой в использовании подводный компьютер Разработанный с учётом удобства чтения и простоты. Широкий прямоугольный ЖК-дисплей отличается высокой контрастностью, что позволяет легко воспринимать данные о погружении. Он также имеет подсветку, что удобно при погружениях в условиях плохой видимости или ночных погружениях. Кроме того, это устройство выглядит свежо и современно. компьютер. После погружения в воду экран поддерживает режимы воздуха, нитрокса (до 99%) и измерителя, а также включает визуальные и звуковые сигналы глубины, скорости всплытия и декомпрессионных остановок.

Экран SEAC Подводный компьютер

Здесь нет интеграции с системой контроля воздуха и Bluetooth, но сменная батарея — приятный бонус, обещающий до трёх лет работы для среднего дайвера. Управление осуществляется двумя кнопками на передней панели, что обеспечивает удобство использования даже в толстых перчатках в холодной воде.

Плюсы:

Большой, сверхчеткий дисплей

Отлично подходит для дайверов в холодной воде.

Простой в использовании интерфейс

Минусы:

Нет приложения или беспроводного подключения

Специальный USB-кабель в комплект не входит.

Scubapro Aladin A2 — 400 фунтов стерлингов / 480 долларов США.

Разработанный для дайверов, которым нужна компактная мощность, Scubapro Aladin A2 сочетает в себе серьёзные функции в компактном формате наручных часов. Он поддерживает режимы Scuba, Gauge, Apnea, Trimix, Sidemount и CCR, что делает его невероятно универсальным. Матричный дисплей с полной точечно-матричной матрицей обеспечивает чёткость и ясность изображения, а пользовательский интерфейс интуитивно понятен после ознакомления с его компоновкой.

Акваланг Аладин А2 Подводный компьютер

Включает в себя 3D-компенсацию наклона Интернет Компас, что редкость в этой ценовой категории, и хотя интеграция с датчиками воздуха возможна, для неё требуется дополнительный передатчик. Кстати об интеграции: он также совместим с кардиопередатчиком Scubapro для измерения частоты сердечных сокращений и температуры кожи. A2 также поддерживает Bluetooth для лёгкой синхронизации с приложением Scubapro LogTRAK. Техническим дайверам может потребоваться больше настроек, но для серьёзных любителей и любителей спортивного дайвинга Aladin A2 — идеальный выбор.

Плюсы:

Встроенный компас и возможность подключения по Bluetooth

Несколько режимов погружения и фридайвинга

Элегантная и компактная форма наручных часов

Минусы:

Для дополнительной интеграции требуется несколько передатчиков

Более крутая кривая обучения для новых пользователей

Резюме – Выдающиеся выборы

Лучший в целом Подводный компьютер: Scubapro Aladin A2 – оснащен функциями для дайвинга по доступной цене

Лучшее значение Подводный компьютер: Mares Puck Pro – прочный, простой и готовый к использованию учениками

Лучшее Подводный компьютер для опытного дайвера: Shearwater Peregrine — полноцветный, хорошо продуманный экран и техническая четкость

Лучший кроссовер Подводный компьютер: Garmin Descent G1/G1 Solar – умные часы встречают подводный компьютер, настоящая повседневная одежда с надежной дайверской функциональностью

Заключительное слово о подводных компьютерах

Ваша подводный компьютер Они должны отражать ваш стиль дайвинга, а не только ваш бюджет. Независимо от того, ищете ли вы надёжный вариант без лишних хлопот, современные технологии со всеми необходимыми функциями или универсальное устройство, которое можно носить каждый день, десять моделей, представленных выше, обеспечивают надёжную безопасность и функциональность, не переплачивая 500 фунтов стерлингов.

Конечно, компьютеры для дайвинга Они не контролируют погружение за вас, а просто предоставляют вам факты. Даже для дайверов-любителей они являются инструментом, поэтому вы должны уже понимать основы давления, плавучести и декомпрессии, чтобы получить от них максимум. Освоив базовые инструкции, вы сможете уверенно настраивать смесь найтрокс, погружаться к рифам или плавать вокруг затонувших объектов. подводный компьютер выполнит отслеживание за вас.

И помните… если вы не научились им пользоваться, ваш подводный компьютер На самом деле, это совершенно бесполезно, особенно когда в дело вступают эти информативные сигналы тревоги и мигающие цифры. Всегда читайте инструкцию и быстро освежите её в памяти, если вы давно не пользовались устройством.

Часто задаваемые вопросы: покупка подводного компьютера стоимостью менее 500 фунтов стерлингов

1. Нужен ли мне Bluetooth на моем устройстве? подводный компьютер или USB подойдет?

Bluetooth обеспечивает беспроводную синхронизацию с телефонами, что очень удобно. Но синхронизация по USB тоже работает отлично и почти всегда экономит деньги.

2. Стоит ли интеграция с воздухом того?

Подключение к баллону позволяет контролировать давление газа в режиме реального времени, что особенно важно для технических погружений. Однако для дайверов-любителей, как правило, более чем достаточно консольного SPG.

3. Насколько важен тип алгоритма (например, Бюльманн или DSAT)?

Вопрос на миллион долларов. Консервативные модели (например, DSAT) склоняются к безопасности, то есть к более коротким NDL и меньшей глубине при повторных погружениях. Алгоритмы, основанные на методе Бюльмана и настраиваемые алгоритмы (Buhlmann GF), как правило, предлагают более длинные NDL в качестве основы и позволяют вам настроить консервативность на основе этих алгоритмов. Выбор действительно зависит от того, насколько либерально или осторожно вы предпочитаете погружаться, и какой именно уровень контроля вы хотите получить от своего подводный компьютер.