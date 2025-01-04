Выключение: Light & Motion закрывается

Американский производитель фонарей для подводного плавания Light & Motion закрывает бизнес после 35 лет работы, ссылаясь на политику среди «многих факторов», повлиявших на это решение.

«Мы выпустили несколько потрясающих продуктов и наслаждались инновациями, чтобы решать проблемы клиентов, одновременно производя продукцию в США», — заявил генеральный директор Дэниел Эмерсон, объявляя о закрытии. «Проблемы американского производителя значительны, и политические ветры, независимо от разговоров, были против американского производства, которое продолжает снижаться».

Компания производила велосипедные, фото- и видеофонари, а также фонари для дайвинга. «Мы разработали наши фонари для многолетнего непрерывного использования», — сказал Эмерсон. «Мы не можем предоставлять услуги, но некоторые из наших дилеров могут ремонтировать фонари, включая обратное рассеяние".

" Компания базировалась в Марине на побережье Калифорнии, занимаясь проектированием, разработкой, маркетингом и поддержкой своей продукции на территории бывшего центра по ремонту и обслуживанию вертолетов.

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