Крупнейший онлайн-ресурс для дайверов
Крупнейший онлайн-ресурс для дайверов
Поиск
Закройте это окно поиска.

Как Майк собрал 20,000 XNUMX фунтов стерлингов для Sea-Changers

Следите за Дивернетом в Новостях Google
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
Магазин товаров для дайвинга Mike's Dive Store на западе Лондона
Магазин товаров для дайвинга Mike's Dive Store на западе Лондона

Mike's Dive Store, крупнейший в Лондоне торговый центр товаров для подводного плавания, в 2015 году стал одним из первых партнеров британской благотворительной организации по защите морской среды Sea-Changers, и его постоянные финансовые пожертвования за эти девять лет недавно достигли отметки в 20,000 XNUMX фунтов стерлингов. 

Магазин не только перечисляет часть своей прибыли Морские изменники на регулярной основе, но активно поощряет своих клиентов делать и собственные индивидуальные пожертвования. 

«Мы выбрали Sea-Changers в качестве нашей благотворительной организации исключительно из-за энтузиазма Хелен и Рэйчел», — говорит директор Mike Стив Браун, имея в виду энергичных соучредителей Sea-Changers Хелен Уэбб и Рэйчел Лопату. 

В 2010 году двое аквалангистов выступили с идеей создания благотворительной организации, которая собирала бы пожертвования дайверов и других любителей отдыха на море и направляла их на благородные цели по сохранению морской среды. Компания Mike's, расположенная в Чизике на западе Лондона, стала одним из первых отраслевых партнеров Sea-Changers и придерживалась этого курса.

Sea-Changers Хелен Уэбб (слева) и Рэйчел Лопата у нового фонтана на побережье Линкольншира.
Хелен Уэбб (слева) и Рэйчел Лопата с прибрежным фонтаном — одним из многих, созданных благодаря их работе.

«Сейчас слишком часто в благотворительных организациях большая часть денег тратится впустую и фактически не доходит до предполагаемой цели или людей», — говорит Браун. «Майк хотел выбрать тот, где мы чувствовали, что люди были искренне вовлечены, заинтересованы и были уверены, что деньги дойдут до предполагаемой цели. 

«С Хелен и Рейчел мы чувствовали, что это определенно так. Они должны гордиться тем, что сделали, особенно, сохраняя другие работы.

Всесторонняя приверженность

«Сначала это было 1% от прибыли, но на случай, если прибыли будет недостаточно, мы изменили это на годовую подписку, и теперь люди могут фактически делать пожертвования веб-сайте. Таким образом, из определенных сборов мы отчисляем процент, и люди могут решить, хотят ли они также внести пожертвование».

Компания Mike's сохраняет всестороннюю приверженность защите окружающей среды, что отражается в выборе упаковки при отправке снаряжения для дайвинга клиентам.

«Мы были одной из первых компаний в отрасли, которая начала использовать полностью экологичную упаковку», — говорит Браун. «Все наши заказы отправляются в бумажных пакетах, хотя обычно это обходится нам в два-три раза дороже, чем пластиковые пакеты. Мы перешли на этот вариант много лет назад».

Mike's был одним из первых, кто заменил пластиковую упаковку на бумажную
Mike's был одним из первых, кто заменил пластиковую упаковку на бумажную

Одной из основных целей Sea-Changers было «дать возможность компаниям, заботящимся о морской среде, внести свой вклад», и ее цель состояла в том, чтобы облегчить таким компаниям, как Mike's, направление финансирования на те цели, которые считаются наиболее заслуживающими помощи.

По данным Sea-Changers, с 2011 года компания профинансировала более 320 британских низовых проектов по сохранению морской среды, выделив на исследования, прямые действия и образование почти 400,000 XNUMX фунтов стерлингов.

Получателями помощи могут быть как небольшие группы, так и известные национальные благотворительные организации, хотя приоритетом Sea-Changers является предоставление возможности низовым и общественным группам предпринимать локальные действия, которые станут «трамплином для их роста». 

Логотип
Как Майк собрал 20,000 7 фунтов стерлингов для Sea-Changers XNUMX
Логотип Майка
Как Майк собрал 20,000 8 фунтов стерлингов для Sea-Changers XNUMX

Проекты должны быть направлены на устранение коренных причин угроз и проблем в области сохранения морской среды в Великобритании, предотвращение или сокращение негативного воздействия на прибрежную и морскую среду и/или виды, а также на расширение знаний о проблемах. 

Одним из примеров является Проект Seagrass, которая стартовала в 2013 году. В следующем году Sea-Changers стала первой организацией, которая выделила ей грант. Эти 500 фунтов стерлингов на финансирование учебного пакета позволили ей разнообразить свои образовательные материалы — и к 2022 году ее доход составил более 800,000 XNUMX фунтов стерлингов, и она расширялась по всему миру.

Быстро отдать дань уважения

В прошлом году в первом списке почетных гостей дня рождения короля Карла III Уэбб и Лопата были удостоены звания MBE за заслуги в деле сохранения морской среды. Они поспешили отдать дань уважения своим преданным волонтерам, партнерам, таким как Майк, которых теперь 11, и всем остальным донорам.

«Мы не смогли бы достичь ни одного из имеющихся результатов в области сохранения морской среды без помощи таких компаний, как Майк», — говорит Лопата.

Магазин дайвинга Майка
Внутри Майка

Магазин дайвинга Майка была основана в 1990-х годах покойным Майком Колдером. Стив Браун, который начал свою карьеру дайвера в Красном море и работал с ним, выкупил бизнес у семьи после смерти Колдера в 2009 году, и он продолжает продавать снаряжение для подводного плавания, фридайвинга и сноркелинга от всех основных брендов. В операции также участвуют Камеры для дайвинга Майка.

Магазин дайвинга Майка
Магазин дайвинга Майка

Послание Майка клиентам Sea-Changers: «Присоединяйтесь, поддержите проект или просто расскажите о нем другим — каждое маленькое действие помогает защитить океаны, которые мы все ценим».

Информацию о последнем раунде проектов, финансируемых Sea-Changers, можно найти на сайте благотворительной организации. веб-сайте. Прямые пожертвования в пользу Sea-Changers можно сделать здесь.

Также в Дивернете: MBES ДЛЯ ДАЙВЕРОВ, КОТОРЫЕ СТАЛИ ПЕРЕМЕННЫМИ ЛИЦАМИ, SEA-CHANGERS ПОДДЕРЖИВАЕТ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ «WIN-WIN», МАЙК СОБИРАЕТ БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ ФУНТОВ, ДАЙВЕРЫ ПОМОГАЮТ СОБИРАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЕКТОВ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@ValTaylor7 #askMark Привет, Марк, я недавно сертифицированный дайвер и совершил 10 погружений (все на арендованном снаряжении), и во время нескольких погружений у меня заклинило челюсть. Иногда это случается, если долго плаваешь с маской и трубкой, поэтому мне интересно, связано ли это с весом 2-й ступени или с менее удобным загубником. Если это загубник и я получаю хороший, который мне подходит (есть ли рекомендации?), будут ли дайвинг-центры вообще менять их, когда я арендую снаряжение? Спасибо за любые советы, Вэл #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу. 00:00 Введение 00:50 Вопрос 01:19 Ответ

@ValTaylor7
#askMark Привет, Марк, я недавно сертифицированный дайвер и совершил 10 погружений (все на арендованном снаряжении), и во время нескольких погружений у меня заклинило челюсть. Это также иногда случается, если долго плаваешь с маской и трубкой, поэтому мне интересно, связано ли это с весом 2-й ступени или с менее удобным загубником. Если это загубник и я получаю хороший, который мне подходит (есть ли рекомендации?), будут ли дайвинг-центры вообще менять их, когда я арендую снаряжение? Спасибо за любые советы
волна
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
ССЫЛКИ

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
00:50 Вопрос
01:19 Ответ

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4zREM4MEQ5NkI0RDExOEYy

Как предотвратить усталость челюсти? #askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark При погружении с трансмиттером AI и SPG, когда трансмиттер AI использует порт HP через левое плечо, чтобы он находился с той же стороны, что и ваш подводный компьютер, как вы прокладываете шланг для SPG? Является ли проблемой то, что шланг SPG выходит из правого порта HP, но все равно должен быть на левом бедре D-Ring? Или вы бы рекомендовали надевать подводный компьютер на правую руку? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@lyudmilbozadzhiev5169
#askmark При погружении с использованием как трансмиттера AI, так и SPG, когда трансмиттер AI использует порт HP через левое плечо, чтобы он находился с той же стороны, что и ваш подводный компьютер, как проложить шланг для SPG? Является ли проблемой то, что шланг SPG выходит из правого порта HP, но все равно должен быть на левом бедре D-Ring? Или вы бы рекомендовали надевать подводный компьютер на правую руку?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
ССЫЛКИ

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41RTFEM0JFNjc4MDNBMzA5

Могу ли я установить передатчик на дальней стороне моего подводного компьютера? #AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

На этой неделе в подкасте Джеймс Бонд подарил RNLI мотоциклы ограниченной серии, а Британский клуб подводного плавания просит дайверов подготовиться к очистке наших океанов в сентябре. И, судя по всему, все мы любители экстремального спорта, поскольку подводное плавание с аквалангом занимает первое место в рейтинге экстремальных видов спорта, которые люди хотели бы попробовать, но не думают, что когда-нибудь попробуют https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/ https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/ https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/ https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11 https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/ https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, Подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте Джеймс Бонд подарил RNLI мотоциклы ограниченной серии, Британский клуб подводной аквакультуры просит дайверов подготовиться к очистке наших океанов в сентябре. И, судя по всему, все мы экстремальные спортсмены, поскольку подводное плавание с аквалангом занимает первое место в рейтинге экстремальных видов спорта, которые люди хотели бы попробовать, но не думают, что когда-нибудь попробуют


https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/
https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/
https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/
https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/


https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11
https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/
https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black


Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join
Покупка снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5GNEUwNzhEMDZFMDNDQTM1

Подводное плавание заняло первое место в списке экстремальных видов спорта #подводное плавание #новости #подкаст

Больше... Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политике конфиденциальности для дополнительной информации.

Подписаться
Уведомление о
гость

0 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Недавние комментарии
Джон Хигни: Как работают винтажные двойные шланговые регуляторы? #аскмарк #подводное плавание
Тед: BSAC объединяет усилия с другими руководящими органами по водным видам спорта для борьбы за лучшую защиту вод Великобритании
Джон Чарльз ДЭВИС: Акулам передышка, так как Мальдивы разворачивают свой ярусный лов
Ричард Ригби: Подводное плавание восстанавливается, но дайверы «основного уровня» теряют популярность
Аллан Карр: Колин Доег: Ушел из жизни старейший государственный деятель u/w фотографии
Cвежие новости
BSAC объединяет усилия с другими руководящими органами по водным видам спорта для борьбы за лучшую защиту вод Великобритании BSAC объединяет усилия с другими руководящими органами по водным видам спорта для борьбы за лучшую защиту вод Великобритании
Операция по извлечению троса закончилась смертью водолаза + затоплением судна Операция по извлечению троса закончилась смертью водолаза + затоплением судна
Как дайверы могут поддержать Всемирный день мант Как дайверы могут поддержать Всемирный день мант
Британский дайвер дал имя первой в Африке пигмеевке Британский дайвер дал имя первой в Африке пигмеевке
Мировой рекорд погружения – на 45 м в теплой трубе Мировой рекорд погружения – на 45 м в теплой трубе
Срочные новости: журнал Scuba Diver переходит на Divernet! Срочные новости: журнал Scuba Diver переходит на Divernet!

Связаться с нами

Facebook X-твиттер Instagram Youtube

Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.

Copyright 2024 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.

0
Буду рад вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x