Как Майк собрал 20,000 XNUMX фунтов стерлингов для Sea-Changers

Mike's Dive Store, крупнейший в Лондоне торговый центр товаров для подводного плавания, в 2015 году стал одним из первых партнеров британской благотворительной организации по защите морской среды Sea-Changers, и его постоянные финансовые пожертвования за эти девять лет недавно достигли отметки в 20,000 XNUMX фунтов стерлингов.

Магазин не только перечисляет часть своей прибыли Морские изменники на регулярной основе, но активно поощряет своих клиентов делать и собственные индивидуальные пожертвования.

«Мы выбрали Sea-Changers в качестве нашей благотворительной организации исключительно из-за энтузиазма Хелен и Рэйчел», — говорит директор Mike Стив Браун, имея в виду энергичных соучредителей Sea-Changers Хелен Уэбб и Рэйчел Лопату.

В 2010 году двое аквалангистов выступили с идеей создания благотворительной организации, которая собирала бы пожертвования дайверов и других любителей отдыха на море и направляла их на благородные цели по сохранению морской среды. Компания Mike's, расположенная в Чизике на западе Лондона, стала одним из первых отраслевых партнеров Sea-Changers и придерживалась этого курса.

Хелен Уэбб (слева) и Рэйчел Лопата с прибрежным фонтаном — одним из многих, созданных благодаря их работе.

«Сейчас слишком часто в благотворительных организациях большая часть денег тратится впустую и фактически не доходит до предполагаемой цели или людей», — говорит Браун. «Майк хотел выбрать тот, где мы чувствовали, что люди были искренне вовлечены, заинтересованы и были уверены, что деньги дойдут до предполагаемой цели.

«С Хелен и Рейчел мы чувствовали, что это определенно так. Они должны гордиться тем, что сделали, особенно, сохраняя другие работы.

Всесторонняя приверженность

«Сначала это было 1% от прибыли, но на случай, если прибыли будет недостаточно, мы изменили это на годовую подписку, и теперь люди могут фактически делать пожертвования веб-сайте. Таким образом, из определенных сборов мы отчисляем процент, и люди могут решить, хотят ли они также внести пожертвование».

Компания Mike's сохраняет всестороннюю приверженность защите окружающей среды, что отражается в выборе упаковки при отправке снаряжения для дайвинга клиентам.

«Мы были одной из первых компаний в отрасли, которая начала использовать полностью экологичную упаковку», — говорит Браун. «Все наши заказы отправляются в бумажных пакетах, хотя обычно это обходится нам в два-три раза дороже, чем пластиковые пакеты. Мы перешли на этот вариант много лет назад».

Mike's был одним из первых, кто заменил пластиковую упаковку на бумажную

Одной из основных целей Sea-Changers было «дать возможность компаниям, заботящимся о морской среде, внести свой вклад», и ее цель состояла в том, чтобы облегчить таким компаниям, как Mike's, направление финансирования на те цели, которые считаются наиболее заслуживающими помощи.

По данным Sea-Changers, с 2011 года компания профинансировала более 320 британских низовых проектов по сохранению морской среды, выделив на исследования, прямые действия и образование почти 400,000 XNUMX фунтов стерлингов.

Получателями помощи могут быть как небольшие группы, так и известные национальные благотворительные организации, хотя приоритетом Sea-Changers является предоставление возможности низовым и общественным группам предпринимать локальные действия, которые станут «трамплином для их роста».

Как Майк собрал 20,000 7 фунтов стерлингов для Sea-Changers XNUMX Как Майк собрал 20,000 8 фунтов стерлингов для Sea-Changers XNUMX

Проекты должны быть направлены на устранение коренных причин угроз и проблем в области сохранения морской среды в Великобритании, предотвращение или сокращение негативного воздействия на прибрежную и морскую среду и/или виды, а также на расширение знаний о проблемах.

Одним из примеров является Проект Seagrass, которая стартовала в 2013 году. В следующем году Sea-Changers стала первой организацией, которая выделила ей грант. Эти 500 фунтов стерлингов на финансирование учебного пакета позволили ей разнообразить свои образовательные материалы — и к 2022 году ее доход составил более 800,000 XNUMX фунтов стерлингов, и она расширялась по всему миру.

Быстро отдать дань уважения

В прошлом году в первом списке почетных гостей дня рождения короля Карла III Уэбб и Лопата были удостоены звания MBE за заслуги в деле сохранения морской среды. Они поспешили отдать дань уважения своим преданным волонтерам, партнерам, таким как Майк, которых теперь 11, и всем остальным донорам.

«Мы не смогли бы достичь ни одного из имеющихся результатов в области сохранения морской среды без помощи таких компаний, как Майк», — говорит Лопата.

Внутри Майка

Магазин дайвинга Майка была основана в 1990-х годах покойным Майком Колдером. Стив Браун, который начал свою карьеру дайвера в Красном море и работал с ним, выкупил бизнес у семьи после смерти Колдера в 2009 году, и он продолжает продавать снаряжение для подводного плавания, фридайвинга и сноркелинга от всех основных брендов. В операции также участвуют Камеры для дайвинга Майка.

Магазин дайвинга Майка

Послание Майка клиентам Sea-Changers: «Присоединяйтесь, поддержите проект или просто расскажите о нем другим — каждое маленькое действие помогает защитить океаны, которые мы все ценим».

Информацию о последнем раунде проектов, финансируемых Sea-Changers, можно найти на сайте благотворительной организации. веб-сайте. Прямые пожертвования в пользу Sea-Changers можно сделать здесь.

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