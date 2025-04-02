HEAD, похоже, собирается купить Aqualung

Предполагается, что переговоры HEAD Group о покупке Aqualung Group у компании по управлению активами Barings близки к завершению.

Американо-австрийская компания HEAD владеет производителями оборудования для дайвинга Mares и rEVO, учебным агентством SSI и рядом других брендов спортивных товаров.

Предполагается, что генеральный директор Aqualung Мишель Абаза и его команда на этой неделе принимали руководство HEAD и Mares на своей базе в Софии Антиполис на юге Франции и, по данным источников в отрасли, достигли принципиальной договоренности о контракте.

Сообщается, что Aqualung продолжает испытывать проблемы с денежными потоками, которые влияют на платежи поставщикам и ограничивают доступность продукции и деталей для клиентов.

Сложившаяся ситуация оказала давление на сотрудников, которые утверждают, что последовательные поглощения Montagu и Barings за последние девять лет не принесли денежных вливаний, которые считались необходимыми для роста находящегося в тяжелом состоянии бизнеса.

«Мы боролись с этим уже очень долгое время, и HEAD может решить многие из этих проблем», — рассказал сотрудник Aqualung. Диверне«Мы рады, что с HEAD у нас будут деньги, чтобы заплатить за приобретение инвентаря.

«На прошлой неделе нам пришлось сказать нашим клиентам, что мы не можем поставлять им многие товары, так как у нас нет денег, чтобы платить поставщикам. Многие клиенты очень рассержены этим, поэтому, надеюсь, это прекратится, и мы сможем вернуться к защите наших клиентов».

Происхождение компании

Aqualung — старейшее производственное название, связанное с подводным плаванием, отражающее новаторское подводное дыхательное оборудование, разработанное французскими дайверами Жаком-Ивом Кусто и Эмилем Ганьяном в 1940-х годах. Собственная разработка HEAD основывалась на инновационной конструкции лыж из металлокомпозита, с которой она вышла на рынок как компания по производству зимнего спортивного снаряжения в 1950 году.

Частная инвестиционная компания Montagu приобрела Aqualung у Air Liquide в 2016 году, а Barings стал частью кредитной группы, созданной для оказания финансовой поддержки обремененному долгами производителю.

Однако к 2022 году французский суд дал Aqualung срок для решения сохраняющихся операционных и финансовых проблем. Barings стал владельцем к концу 2023 года, как сообщалось Диверне, с обещаниями «значительного прироста капитала» для реализации амбициозного проекта расширения компании Horizon 2027.

По словам компании, это придаст новый импульс продажам, однако ситуацию не улучшило неравномерное восстановление общего рынка снаряжения для подводного плавания после пандемии COVID.

Планы на будущее

В прошлом году Aqualung закрыла свои предприятия в Калифорнии и на Гавайях, перевела свой американский дистрибьюторский офис на Восточное побережье, закрыла свое итальянское предприятие Technisub и избавляться от своих американских водолазов и бренды Stohlquist. Ожидалось, что Barings предпримет шаги по возмещению своих инвестиций, продав компанию.

Пока неизвестно, продолжат ли Aqualung, ее дочерние бренды Apeks, подразделение по производству купальников Aquasphere и ее подразделение Military & Professional работать независимо или будут подвергнуты программе реструктуризации в рамках HEAD. Обе группы еще не ответили на запрос о дополнительной информации, но официальное объявление о сделке ожидается в ближайшее время.

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