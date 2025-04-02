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HEAD, похоже, собирается купить Aqualung

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(Акваланг)
(Акваланг)

Предполагается, что переговоры HEAD Group о покупке Aqualung Group у компании по управлению активами Barings близки к завершению.

Американо-австрийская компания HEAD владеет производителями оборудования для дайвинга Mares и rEVO, учебным агентством SSI и рядом других брендов спортивных товаров.

Предполагается, что генеральный директор Aqualung Мишель Абаза и его команда на этой неделе принимали руководство HEAD и Mares на своей базе в Софии Антиполис на юге Франции и, по данным источников в отрасли, достигли принципиальной договоренности о контракте.

Сообщается, что Aqualung продолжает испытывать проблемы с денежными потоками, которые влияют на платежи поставщикам и ограничивают доступность продукции и деталей для клиентов. 

Сложившаяся ситуация оказала давление на сотрудников, которые утверждают, что последовательные поглощения Montagu и Barings за последние девять лет не принесли денежных вливаний, которые считались необходимыми для роста находящегося в тяжелом состоянии бизнеса.

«Мы боролись с этим уже очень долгое время, и HEAD может решить многие из этих проблем», — рассказал сотрудник Aqualung. Диверне«Мы рады, что с HEAD у нас будут деньги, чтобы заплатить за приобретение инвентаря. 

«На прошлой неделе нам пришлось сказать нашим клиентам, что мы не можем поставлять им многие товары, так как у нас нет денег, чтобы платить поставщикам. Многие клиенты очень рассержены этим, поэтому, надеюсь, это прекратится, и мы сможем вернуться к защите наших клиентов».

Происхождение компании

Aqualung — старейшее производственное название, связанное с подводным плаванием, отражающее новаторское подводное дыхательное оборудование, разработанное французскими дайверами Жаком-Ивом Кусто и Эмилем Ганьяном в 1940-х годах. Собственная разработка HEAD основывалась на инновационной конструкции лыж из металлокомпозита, с которой она вышла на рынок как компания по производству зимнего спортивного снаряжения в 1950 году. 

Частная инвестиционная компания Montagu приобрела Aqualung у Air Liquide в 2016 году, а Barings стал частью кредитной группы, созданной для оказания финансовой поддержки обремененному долгами производителю. 

Однако к 2022 году французский суд дал Aqualung срок для решения сохраняющихся операционных и финансовых проблем. Barings стал владельцем к концу 2023 года, как сообщалось Диверне, с обещаниями «значительного прироста капитала» для реализации амбициозного проекта расширения компании Horizon 2027. 

По словам компании, это придаст новый импульс продажам, однако ситуацию не улучшило неравномерное восстановление общего рынка снаряжения для подводного плавания после пандемии COVID.

Планы на будущее

В прошлом году Aqualung закрыла свои предприятия в Калифорнии и на Гавайях, перевела свой американский дистрибьюторский офис на Восточное побережье, закрыла свое итальянское предприятие Technisub и избавляться от своих американских водолазов и бренды Stohlquist. Ожидалось, что Barings предпримет шаги по возмещению своих инвестиций, продав компанию. 

Пока неизвестно, продолжат ли Aqualung, ее дочерние бренды Apeks, подразделение по производству купальников Aquasphere и ее подразделение Military & Professional работать независимо или будут подвергнуты программе реструктуризации в рамках HEAD. Обе группы еще не ответили на запрос о дополнительной информации, но официальное объявление о сделке ожидается в ближайшее время.

Также в Дивернете: Barings намерен приобрести Aqualung Group, Продается последний шаг US Divers в обновлении акваланга, APEKS DSX: идеальный компаньон для технических дайверов

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Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark @mostafametwally1 #askmark привет, Марк. Не мог бы ты снять видео о том, как обращаться с клапанами и коллектором на двухцилиндровых двигателях. Трудно запомнить, в какую сторону открывать клапаны, и легко ошибиться, особенно в экстренных ситуациях. Спасибо #scuba #scubadiving #scubadiver Скидка 15% на международные предложения eSIM Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в наших брендах ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark
@mostafametwally1
#askmark привет Марк. Можешь снять видео о том, как обращаться с клапанами и коллектором на двухцилиндровых двигателях? Трудно запомнить, в какую сторону открывать клапаны, и легко ошибиться, особенно в экстренных ситуациях. Спасибо
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark

@timpell49 #AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом? #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

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