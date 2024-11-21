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Halcyon проводит ребрендинг: «Новый облик, новые приключения»

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Halcyon обновил свой имидж (Николь Аларид)
Halcyon обновил свой имидж (Николь Аларид)

Производитель снаряжения для дайвинга Halcyon Dive Systems из Флориды объявил о кардинальном изменении своего бренда, выпустив новый, более Интернет смотреть.

«Начиная с группы увлеченных дайверов, внедряющих инновации для повышения эффективности исследовательских погружений, мы превратились в бренд, который олицетворяет исключительное качество, неустанные исследования и свободу в погружениях под воду, захватывающих дух», — говорят в компании.

Новый облик для Halcyon
Новый взгляд

«Этот ребрендинг знаменует собой новую главу, приводящую нашу визуальную идентичность в соответствие с нашей миссией — вдохновлять, оснащать и расширять возможности дайверов по всему миру.

«Обновляя наш логотип и фирменный стиль, мы стремимся создать современный, но неподвластный времени облик, отражающий наш новаторский дух и глубокую связь с сообществом дайверов». 

Компания Halcyon утверждает, что ее новый облик соответствует линейке технологически сложных продуктов, выпуск которых запланирован на следующий год, символизируя приверженность производительности и «веру компании в преобразующий опыт, который приносит дайвинг».

Мотив H (Николь Аларид)
Логотип «H» (Николь Аларид)

Чтобы создать новый облик, компании пришлось провести период самоанализа, в ходе которого был проведен глубокий анализ сильных сторон, ценностей и индивидуальности бренда, а затем было начато сотрудничество с дистрибьюторами, дилерами и клиентами для видения будущего и решения задачи привлечения нового поколения дайверов.

Компания решила использовать ключевые слова «Исследователь» и «Творец»: первое из них призвано побудить дайверов выйти за рамки привычного, а второе подчеркивает инновации, мастерство, скрупулезную разработку и высокопроизводительное оборудование.

Новый облик для Halcyon
Разнообразие фирменной продукции

Компания Halcyon заявила, что задумала свой новый облик, основываясь на улучшенной визуальной идентичности, клиентском опыте и вовлеченности сообщества, а также на расширении глобального охвата за счет последовательного обмена сообщениями.

«Наш обновленный логотип и визуальный стиль призваны передать силу и элегантность продукции Halcyon, вызывая при этом чувство приключения», — заявляет компания. «Обновленный вид сохраняет узнаваемость бренда Halcyon, одновременно представляя более динамичную, доступную эстетику, которая находит отклик у дайверов всех уровней.

Новый облик для Halcyon
Полностью укомплектован

«Мы стремимся улучшить качество обслуживания клиентов с помощью усовершенствованных Интернет платформы, персонализированная поддержка и подход, ориентированный на сообщество. Планируемые инициативы включают приложение сообщества Halcyon, программы лояльности и образовательный контент для создания пространств, где дайверы могут общаться, учиться и делиться своими приключениями».

Системы дайвинга Halcyon говорит, что ее ребрендинг поможет объединить ее голос в разных регионах. «Мы укрепляем партнерские отношения с дистрибьюторами, чтобы гарантировать, что клиентский опыт Halcyon будет единообразным и доступным по всему миру, подчеркивая наши ценности безопасности, инноваций и производительности.

YouTube видео

«Мы приглашаем дайверов со всего мира изучить наш новый облик, поучаствовать в нашем растущем сообществе и присоединиться к нам, поскольку мы продолжаем расширять границы и переопределять возможности дайвинга. Вместе мы готовы погружаться глубже и открывать больше».

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@adefrutos63 #askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@adefrutos63
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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