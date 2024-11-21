Halcyon проводит ребрендинг: «Новый облик, новые приключения»

Производитель снаряжения для дайвинга Halcyon Dive Systems из Флориды объявил о кардинальном изменении своего бренда, выпустив новый, более Интернет смотреть.

«Начиная с группы увлеченных дайверов, внедряющих инновации для повышения эффективности исследовательских погружений, мы превратились в бренд, который олицетворяет исключительное качество, неустанные исследования и свободу в погружениях под воду, захватывающих дух», — говорят в компании.

Новый взгляд

«Этот ребрендинг знаменует собой новую главу, приводящую нашу визуальную идентичность в соответствие с нашей миссией — вдохновлять, оснащать и расширять возможности дайверов по всему миру.

«Обновляя наш логотип и фирменный стиль, мы стремимся создать современный, но неподвластный времени облик, отражающий наш новаторский дух и глубокую связь с сообществом дайверов».

Компания Halcyon утверждает, что ее новый облик соответствует линейке технологически сложных продуктов, выпуск которых запланирован на следующий год, символизируя приверженность производительности и «веру компании в преобразующий опыт, который приносит дайвинг».

Логотип «H» (Николь Аларид)

Чтобы создать новый облик, компании пришлось провести период самоанализа, в ходе которого был проведен глубокий анализ сильных сторон, ценностей и индивидуальности бренда, а затем было начато сотрудничество с дистрибьюторами, дилерами и клиентами для видения будущего и решения задачи привлечения нового поколения дайверов.

Компания решила использовать ключевые слова «Исследователь» и «Творец»: первое из них призвано побудить дайверов выйти за рамки привычного, а второе подчеркивает инновации, мастерство, скрупулезную разработку и высокопроизводительное оборудование.

Разнообразие фирменной продукции

Компания Halcyon заявила, что задумала свой новый облик, основываясь на улучшенной визуальной идентичности, клиентском опыте и вовлеченности сообщества, а также на расширении глобального охвата за счет последовательного обмена сообщениями.

«Наш обновленный логотип и визуальный стиль призваны передать силу и элегантность продукции Halcyon, вызывая при этом чувство приключения», — заявляет компания. «Обновленный вид сохраняет узнаваемость бренда Halcyon, одновременно представляя более динамичную, доступную эстетику, которая находит отклик у дайверов всех уровней.

Полностью укомплектован

«Мы стремимся улучшить качество обслуживания клиентов с помощью усовершенствованных Интернет платформы, персонализированная поддержка и подход, ориентированный на сообщество. Планируемые инициативы включают приложение сообщества Halcyon, программы лояльности и образовательный контент для создания пространств, где дайверы могут общаться, учиться и делиться своими приключениями».

Системы дайвинга Halcyon говорит, что ее ребрендинг поможет объединить ее голос в разных регионах. «Мы укрепляем партнерские отношения с дистрибьюторами, чтобы гарантировать, что клиентский опыт Halcyon будет единообразным и доступным по всему миру, подчеркивая наши ценности безопасности, инноваций и производительности.

«Мы приглашаем дайверов со всего мира изучить наш новый облик, поучаствовать в нашем растущем сообществе и присоединиться к нам, поскольку мы продолжаем расширять границы и переопределять возможности дайвинга. Вместе мы готовы погружаться глубже и открывать больше».

Также в Дивернете: Погружение как профессионал: покупка собственного снаряжения для подводного плавания, Погружайтесь как профессионал: уход за снаряжением для дайвинга, Какое снаряжение для подводного плавания используют профессионалы?