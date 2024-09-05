«Опустошенный»: Go Dive медленно уходит

Магазин товаров для дайвинга Go Dive в Дерби закрывается после 32 лет работы, ссылаясь на сложные условия торговли, но он планирует попытаться распродать уцененное оборудование в течение следующего месяца и воздать должное существующим предприятиям по обучению и обслуживанию, прежде чем закрыться навсегда.

Инструктор по дайвингу Марк Хадсон основал Go Dive в центре Дерби в 1992 году для поддержки уже существующей школы обучения PADI.

Компания несколько раз меняла местоположение, обосновавшись в своем нынешнем просторном выставочном зале на Ноттингем-роуд в 2008 году, и, будучи одним из крупнейших магазинов снаряжения для дайвинга в Великобритании, регулярно представляет свои товары водолаз Награды победителям розничной торговли. Также он был подключен к активному дайвинг-клубу.

В 2018 году было создано новое партнерство между Марком и Элисон Джеймс и менеджером магазина Джеймсом Парсонсом, который присоединился к компании в 2003 году, поскольку они взяли на себя владение и управление магазином, онлайн-продажами и обучением. Джеймсы также являются директорами коммерческих компаний по дайвингу Паспорт безопасности морской среды и MSDS Наследие.

«Мы опустошены тем, что дошло до этого», — заявили владельцы в пояснительном заявлении о закрытии. на сайте Go DiveОни приняли решение провести распродажу в честь закрытия магазина с сегодняшнего дня до 6 октября, попросив клиентов использовать код GODIVE40 для получения скидки 40% на продукцию.

Они также надеются завершить уже забронированные курсы и обслуживание оборудования и продолжат предоставлять услуги по заправке воздуха, хотя клиентов просят проверять часы работы.

«Британское дайвинг-индустрия изменилась»

«Go Dive был частью дайвинг-сцены Великобритании более 30 лет, но для нас стало просто невыгодно продолжать работу», — говорят владельцы. «Британское дайвинг-сообщество значительно изменилось за это время, и мы были там и во время взлетов, и во время падений… мы понимаем, что это дорогое хобби в то время, когда у людей нет располагаемого дохода или роскоши времени, чтобы посвятить ему…»

«Brexit, а затем COVID привели к огромной потере не только доходов, но и клиентов, поскольку люди не смогли вернуться к дайвингу даже после окончания карантина.

«Вскоре после Covid война на Украине привела к кризису стоимости жизни и огромным счетам за электроэнергию, все это имело разрушительные последствия. Долгое время мы пахали и поддерживали бизнес, но, к сожалению, он не может продолжаться вечно.

«Facebook Marketplace и eBay, несомненно, играют свою роль, но скорость, с которой люди перестали покупать новое оборудование, оказала на нас огромное влияние. Мы увидели, как резко возросло обслуживание подержанного оборудования, но одного этого дохода недостаточно, чтобы содержать магазин с большим ассортиментом оборудования, которое дайверы могли бы просматривать и пробовать».

Команда Go Dive говорит, что они помогли поддержать небольшие дайвинг-центры и капитанов лодок для дайвинга, и надеются, что британские дайверы продолжат это делать. «Если вы не можете получить баллон с воздухом, вы не можете нырять; если вы не можете получить лодку для дайвинга, то вам будет намного сложнее добраться до места крушения.

«Мы бы очень хотели призвать всех пользоваться услугами местных центров дайвинга и заниматься дайвингом с местным шкипером, иначе, если мы не проявим осторожность, в Великобритании в будущем не будет дайвинга».

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