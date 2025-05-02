Halcyon нацелена на инструкторов с помощью Symbios

Существенное погружениекомпьютер Скидочное предложение, разработанное для сертифицированных инструкторов по дайвингу, является последней инициативой американского производителя снаряжения для дайвинга Halcyon Dive Systems. Компания заявляет, что разработала специальную программу, чтобы облегчить преподавателям знакомство и, как она надеется, распространение своей экосистемы Symbios.

Коллекция Симбиос Экосистема, включающий гарнитуру Symbios, дисплей Heads-Up Display (HUD), Tank Pod и приложение Halcyon, был представлен в начале этого года, как изложенные on Диверне в феврале.

Это ряд наручных и маска-установленный интегрированный дайвинг-компьютеры Разработан для предоставления данных в режиме реального времени в различных режимах погружения: от многосмесевых и открытого цикла до фиксированных или интегрированных ребризеров замкнутого цикла и установок с боковым креплением.

Компоненты предназначены для бесшовной интеграции с другими продуктами Halcyon и сторонними устройствами с поддержкой Symbios, чтобы упростить пользователям работу под водой.

Halcyon дайв-компьютеры (Ричи Денмарк)

По словам Halcyon, Symbios позволяет инструкторам легко настраивать параметры погружения с помощью интуитивно понятных предустановок газовых смесей; легко и четко отслеживать важные данные погружения как на мобильном устройстве, так и на HUD; получать доступ к подробным журналам погружений и настройкам через приложение; а также оптимизировать настройку и обслуживание оборудования. обучение с последовательной, современной платформой.

«Это означает более плавное обучение, более вовлеченных студентов и опыт погружения, отражающий ваше лидерство в этой области», — говорит производитель, поясняя, что в настоящее время он принимает заявки на участие в новой программе только от сертифицированных инструкторов с признанным опытом. обучение агентство. Дайвмастера и помощники инструкторов в настоящее время не имеют права.

Предложение касается ряда скидок от рекомендуемой розничной цены на Symbios Handset / HUD / Tank Pod. Экономия немного варьируется в зависимости от рынка, тарифов и транспортных расходов, но инструкторы могут рассчитывать на скидки примерно в 30%. Предложение доступно только до 31 мая.

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