Garmin представляет Descent G2 в стиле часов

Garmin представила новые универсальные часы для дайвингакомпьютерDescent G590 стоимостью 2 фунтов стерлингов, как немного более дорогая альтернатива Descent GI Solar стоимостью 500 фунтов стерлингов, с возможностью адаптации для развития дайверов, что является его торговым предложением.

«Неважно, новичок вы или опытный дайвер, Descent G2 создан для того, чтобы расти вместе с вами — даже в сфере технического дайвинга», — говорит вице-президент по глобальным продажам потребительских товаров Дэн Бартел.

«А благодаря таким популярным функциям для жизни на поверхности воды, как готовность к погружению, круглосуточный мониторинг сердечного ритма, расширенный мониторинг сна и многим другим, нет никаких ограничений относительно того, что эти часы могут делать до, во время и после вашего следующего погружения».

Глубина 100 м компьютер имеет прочную сапфировую линзу и герметичные кнопки, говорит Garmin, с ярким 30-мм AMOLED-дисплеем для легкого чтения. G2 обещает до 10 дней автономной работы без подзарядки в режиме Smartwatch.

По словам производителя, весь пластик, используемый для изготовления корпуса часов, безеля и кнопок, переработан из материалов, которые в противном случае оказались бы в океане.

Режим готовности к погружению на модели Paloma / Shell Pink

Чтобы помочь персонализировать компьютер Для отдельного пользователя функция Dive Readiness дает представление о том, как факторы образа жизни, такие как сон, стресс, недавние упражнения и смена часовых поясов, повлияли на готовность организма к погружению. Более высокий балл указывает на то, что вы готовы к погружению, в то время как более низкий балл может побудить использовать более консервативные настройки или выбрать менее сложное погружение.

Любителям подводного плавания доступны на выбор режимы с одним и несколькими газами (включая нитрокс и тримикс), CCR (рециркуляционный дыхательный аппарат) и Gauge.

Имеется встроенный трехосевой компас и режим больших чисел, который позволяет считывать важные данные, такие как бездекомпрессионный предел, время и глубину, в любых условиях за счет выбора упрощенного экрана и более крупного текста.

Легко читаемая основная информация Выбор режима погружения

Функции Freedive включают режим динамического апноэ, с помощью которого можно отслеживать погружения в бассейне во время обучение. Необходимость смотреть на часы во время погружения снижается, поскольку звуковые и тактильные оповещения информируют дайвера о заданной глубине, интервале, направлении, целевой глубине и нейтральной плавучести.

Фридайверы также могут использовать функцию вариометра для получения звуковых и тактильных оповещений на основе скорости погружения или подъема, а график скорости позволяет пользователю регистрировать скорость и просматривать скорость погружения и подъема, а также время зависания на протяжении всего погружения.

Вернувшись на сушу, журнал погружений позволяет дайверам просматривать свои данные, отслеживать снаряжение, делать заметки и обмениваться информацией через Garmin Приложение для погружений. Surface GPS также может помочь в отслеживании точек входа и выхода и просмотре их на карте.

Интервальная информация Динамические сценарии апноэ

Для использования на поверхности Descent G2 включает в себя Garminкомплекс услуг по оздоровлению и благополучию, обучение и подключенные функции. Сюда входят постоянные проверки частоты сердечных сокращений и вариабельности; шаги, калории, пройденные этажи; фазы сна; отслеживание стресса, гидратации и дыхания; и эффективность легких (пульсоксиметр).

Возможности распространяются на обучение аналитика и планы с использованием предустановленных спортивных приложений, таких как езда на велосипеде, плавание в открытой воде, силовые тренировки обучение и многое другое; отслеживайте минуты интенсивности, максимальное потребление кислорода, акклиматизацию к жаре и высоте, а также время восстановления.

При сопряжении с совместимым смартфоном Apple или Android компьютер может получать электронные письма, текстовые сообщения и оповещения, а также предоставлять статистику о состоянии здоровья и физической форме с помощью Garmin Приложение Connect. Другие функции включают обнаружение инцидентов, помощь, LiveTrack и Garmin Pay.

Существующий дайвинг-компьютер Garmin Descentкомпьютер Ассортимент состоит из часов G1 Solar и MK3 (от 1,000 фунтов стерлингов), а также крупноформатной модели X50i (от 1,300 фунтов стерлингов), введенный в ноябре прошлого года с интеграцией с воздухом, сообщениями о погружении на основе сонара и прямоугольным дисплеем.

Модель G2 доступна в черном или розовом цвете и совместима с ремешками QuickFit, что позволяет дайверам легко менять их. Найти более подробную информацию на сайте Гармин.

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