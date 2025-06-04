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Galileo 3 Titanium поставляется с летними скидками на искусственный интеллект

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Новый Scubapro Galileo 3 Ti
Новые часы Scubapro Galileo 3 Ti с синим безелем

Scubapro выпустила часы для дайвинга Galileo 3.компьютер В августе прошлого года компания выпустила версию с титановым корпусом — G3 Ti, которая стала прочнее и легче G99 (40 г), что почти на 3 % меньше.

Рекомендованная розничная цена G3 Ti составляет 529 фунтов стерлингов по сравнению с ценой оригинального G449 в 3 фунтов стерлингов.

Однако существует также летнее предложение на беспроводные интегрированные в воздух (AI) устройства, в рамках которого G3 TI в комплекте с передатчиком можно приобрести за 649 фунтов стерлингов, а G3 с передатчиком — за 559 фунтов стерлингов.

Трансмиттеры Scubapro Smart+ обычно добавляют 233 фунта стерлингов (а версия Smart+ Pro — 280 фунтов стерлингов) к цене компьютер, поэтому для тех, кто ищет воздушную интеграцию, стоит рассмотреть. Скидки действуют до конца сентября этого года. 

Обе модели имеют один и тот же высококонтрастный полноцветный дисплей под устойчивым к царапинам сапфировым стеклом, а Ti имеет вращающийся безель из нержавеющей стали насыщенного синего цвета (в отличие от черного у G3) с самосветящимися цифрами и маркерами, которые в сочетании с подсветкой улучшают видимость в любых условиях. Безель можно использовать для установки и отслеживания времени погружения в режиме Gauge.

Интуитивно понятный дизайн меню и четыре кнопки управления позволяют осуществлять навигацию по шести режимам погружения, выбору алгоритмов, стилей экрана, цветовых тем и другим персонализированным параметрам управления погружением. Представление данных можно настроить с помощью опций экрана Light или Classic.

Режимы — Nitrox, Trimix, CCR, Sidemount, Gauge и Freediving, а альтернативные алгоритмы — Predictive Multi-Gas Bühlmann ZHL-16 ADT MB PMG и ZHL-16 GF (Gradient Factors).

Метрика времени на G3 Titanium
Время
Температура
Температура
Поверхностный интервал
Поверхностный интервал
Остановка безопасности
Остановка безопасности

По словам Scubapro, перезаряжаемая литиевая батарея обеспечивает до 30 часов погружения на одной зарядке и до 10 дней работы в режиме часов.

При выборе беспроводной интеграции с воздухом она контролирует давление в баллоне и обеспечивает точные показания оставшегося времени на дне (RBT), что позволяет учитывать расход газа при расчетах декомпрессии.

По словам Scubapro, благодаря опции Predictive Multi Gas можно использовать до восьми баллонов с найтроксом/тримиксом, а также баллон с дилуентом на ребризере замкнутого цикла и дополнительный баллон для выполнения любых сценариев любительского или технического дайвинга.

Персонализированные функции управления погружением включают PDIS (промежуточные остановки, зависящие от профиля) и уровни консерватизма микропузырьков в соответствии с опытом, возрастом и физической подготовкой дайвера.

Компас
Компас
Максимальная глубина
Максимальная глубина
Частота сердечных сокращений (опционально)
Частота сердечных сокращений (опционально)

3D Интернет Компас с компенсацией наклона включен в спецификацию, а мониторинг сердечного ритма является дополнительной функцией, которая позволяет отслеживать сердцебиение пользователя во время погружения и на поверхности. Именно это нововведение привлекло внимание, когда 18 лет назад был выпущен оригинальный Galileo (полноцветный экран появился на G2 в 2017 году).

Интерфейс Bluetooth Low Energy позволяет загружать данные о погружениях на любое устройство iOS или Android или ПК/Mac, а обновление прошивки может выполняться пользователем с помощью приложения LogTrak 2.0 для iOS, которое также позволяет загружать пользовательские циферблаты, или приложения для Android.

Для использования на поверхности настройка Sport предлагает режим бега, счетчик гребков для плавания, шагомер и секундомер. Умные уведомления для электронной почты, текстовых сообщений, элементы управления медиаплеером и оповещения доступны, когда G3 Ti сопряжен с совместимым iPhone. Пользовательские циферблаты можно загружать с помощью приложения LogTRAK 2.0.

Модель G3 Ti, максимальная рабочая глубина которой составляет 120 м, поставляется с черным силиконовым ремешком шириной 22 мм, также доступны сменные ремешки других цветов. Найти более подробную информацию на сайте Scubapro.

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
Обновленный партнерский проект Gear: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @jaketarren #askmark Привет! Изучаю сайдмаунт и не могу найти понятный пример того, как крепить баки. Я знаю, что это будет рассмотрено на занятиях, но мне нужно знать, что купить, прежде чем я пойду на занятия, рядом со мной нет хорошего магазина с сайдмаунтом. Можете ли вы показать, как монтируются сайдмаунт-баллоны и деко/стейдж-баллоны? Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

@jaketarren
#askmark Привет! Изучаю сайдмаунт и мне сложно найти понятный пример того, как оснащать баки. Я знаю, что это будет рассмотрено в обучении, но мне нужно знать, что купить, прежде чем я пойду на занятия, рядом со мной нет хорошего магазина сайдмаунта.

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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

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📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com

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Как установить цилиндр Sidemount?

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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

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