Galileo 3 Titanium поставляется с летними скидками на искусственный интеллект

Scubapro выпустила часы для дайвинга Galileo 3.компьютер В августе прошлого года компания выпустила версию с титановым корпусом — G3 Ti, которая стала прочнее и легче G99 (40 г), что почти на 3 % меньше.

Рекомендованная розничная цена G3 Ti составляет 529 фунтов стерлингов по сравнению с ценой оригинального G449 в 3 фунтов стерлингов.

Однако существует также летнее предложение на беспроводные интегрированные в воздух (AI) устройства, в рамках которого G3 TI в комплекте с передатчиком можно приобрести за 649 фунтов стерлингов, а G3 с передатчиком — за 559 фунтов стерлингов.

Трансмиттеры Scubapro Smart+ обычно добавляют 233 фунта стерлингов (а версия Smart+ Pro — 280 фунтов стерлингов) к цене компьютер, поэтому для тех, кто ищет воздушную интеграцию, стоит рассмотреть. Скидки действуют до конца сентября этого года.

Обе модели имеют один и тот же высококонтрастный полноцветный дисплей под устойчивым к царапинам сапфировым стеклом, а Ti имеет вращающийся безель из нержавеющей стали насыщенного синего цвета (в отличие от черного у G3) с самосветящимися цифрами и маркерами, которые в сочетании с подсветкой улучшают видимость в любых условиях. Безель можно использовать для установки и отслеживания времени погружения в режиме Gauge.

Интуитивно понятный дизайн меню и четыре кнопки управления позволяют осуществлять навигацию по шести режимам погружения, выбору алгоритмов, стилей экрана, цветовых тем и другим персонализированным параметрам управления погружением. Представление данных можно настроить с помощью опций экрана Light или Classic.

Режимы — Nitrox, Trimix, CCR, Sidemount, Gauge и Freediving, а альтернативные алгоритмы — Predictive Multi-Gas Bühlmann ZHL-16 ADT MB PMG и ZHL-16 GF (Gradient Factors).

Время Температура

Поверхностный интервал Остановка безопасности

По словам Scubapro, перезаряжаемая литиевая батарея обеспечивает до 30 часов погружения на одной зарядке и до 10 дней работы в режиме часов.

При выборе беспроводной интеграции с воздухом она контролирует давление в баллоне и обеспечивает точные показания оставшегося времени на дне (RBT), что позволяет учитывать расход газа при расчетах декомпрессии.

По словам Scubapro, благодаря опции Predictive Multi Gas можно использовать до восьми баллонов с найтроксом/тримиксом, а также баллон с дилуентом на ребризере замкнутого цикла и дополнительный баллон для выполнения любых сценариев любительского или технического дайвинга.

Персонализированные функции управления погружением включают PDIS (промежуточные остановки, зависящие от профиля) и уровни консерватизма микропузырьков в соответствии с опытом, возрастом и физической подготовкой дайвера.

Компас

Максимальная глубина Частота сердечных сокращений (опционально)

3D Интернет Компас с компенсацией наклона включен в спецификацию, а мониторинг сердечного ритма является дополнительной функцией, которая позволяет отслеживать сердцебиение пользователя во время погружения и на поверхности. Именно это нововведение привлекло внимание, когда 18 лет назад был выпущен оригинальный Galileo (полноцветный экран появился на G2 в 2017 году).

Интерфейс Bluetooth Low Energy позволяет загружать данные о погружениях на любое устройство iOS или Android или ПК/Mac, а обновление прошивки может выполняться пользователем с помощью приложения LogTrak 2.0 для iOS, которое также позволяет загружать пользовательские циферблаты, или приложения для Android.

Для использования на поверхности настройка Sport предлагает режим бега, счетчик гребков для плавания, шагомер и секундомер. Умные уведомления для электронной почты, текстовых сообщений, элементы управления медиаплеером и оповещения доступны, когда G3 Ti сопряжен с совместимым iPhone. Пользовательские циферблаты можно загружать с помощью приложения LogTRAK 2.0.

Модель G3 Ti, максимальная рабочая глубина которой составляет 120 м, поставляется с черным силиконовым ремешком шириной 22 мм, также доступны сменные ремешки других цветов. Найти более подробную информацию на сайте Scubapro.

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