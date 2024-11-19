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Descent X50i: первый «большой» подводный компьютер Garmin

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Garmin выпустила подводный компьютер Descent X50i
Garmin выпустила подводный компьютер Descent X50i

Garmin представил свой первый крупноформатный подводный компьютер Descent X50i. Он по-прежнему предназначен для ношения на запястье, но оснащен 3-дюймовым цветным сенсорным экраном (только на поверхности), а также такими функциями, как резервный подводный фонарь, интеграция с воздухом и функция обмена сообщениями между дайверами.

X200i с рейтингом 50 м имеет сапфировую линзу для прочности, «герметичные» металлические кнопки, 3D-компас и подводный фонарь, который, как говорят, достаточно яркий для практического использования под водой, если основной фонарь по какой-либо причине недоступен. Алгоритм — Bühlmann ZHL-16c с градиентными факторами.

Используя технологию гидролокатора SubWave, подключенные дайверы могут использовать X50i для общения под водой с другими на расстоянии до 30 м, используя предустановленные сообщения. Они также могут контролировать давление в баллонах друг друга, глубину и расстояние в условиях ограниченной видимости, что позволяет работать с восемью дайверами на расстоянии до 10 м, используя трансиверы Descent T2.

Профиль погружения всплытия X50i помогает дайверам визуализировать план возвращения на поверхность через поле данных Projected Ascent. Это показывает прогнозируемый профиль глубины, связанный с текущим временем выхода на поверхность (TTS). На диаграмме также отображается глубина с течением времени, а также отображаются декомпрессионные остановки и переключения газов.

Технологии и отдых

«Новый Descent X50i — идеальный подводный компьютер для технических дайверов и отличный вариант для любителей дайвинга, которым необходимо четко видеть ключевые показатели и важную информацию во время исследования подводного ландшафта», — говорит вице-президент Garmin по глобальным продажам потребительским товарам Дэн Бартел.

Технические поля данных
Достаточно места для данных
Цветной дисплей
Планирование погружений
Технология SubWave
Технология гидролокации SubWave может использоваться для передачи сообщений
Глубинное профилирование
Глубинное профилирование
Карты DiveView
Карты DiveView

На суше журнал погружений X50i позволяет пользователям просматривать данные, отслеживать снаряжение, делать заметки и обмениваться данными через Garmin Dive. приложение. Историю глубины можно просматривать в режиме реального времени, чтобы лучше понять уже посещенные места и то, как они повлияют на план декомпрессии.

Для дальнейшей подготовки к предстоящему погружению можно использовать встроенный GPS-приемник для навигации по более чем 4,000 предварительно загруженных мест погружения по всему миру или для добавления дополнительных сведений, таких как интересные места, к местам с картами DiveView.

Они включают в себя батиметрические контуры глубины и являются расширением предзагруженных карт TopoActive. Поверхностный GPS также может использоваться для помощи пользователям в отслеживании точек входа и выхода из мест погружения.

Двойные резинки
Двойные резинки

Компьютер удерживается на предплечье с помощью двух эластичных ремней с пряжками с наконечником в виде стрелы, которые позволяют легко застегивать его одной рукой, а также регулировочного замка, предотвращающего соскальзывание.

Интеграция с воздухом возможна, когда Гармин X50i работает в паре с трансивером Descent T2. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 1,330 фунтов стерлингов, тогда как стоимость трансивера составляет 430 фунтов стерлингов.

Также в Дивернете: СРАВНЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЙ GARMIN MK3I / MK2I, GARMIN DESENT MK3I ДЛЯ ДОЛЖНОСТЕЙ НА СВЯЗИ ДАЙВЕРОВ, GARMIN DESCENT G1 ОХВАТЫВАЕТ ВСЕ УГЛЫ, GARMIN DECENT MK2S

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@adefrutos63
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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