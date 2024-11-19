Descent X50i: первый «большой» подводный компьютер Garmin

Garmin представил свой первый крупноформатный подводный компьютер Descent X50i. Он по-прежнему предназначен для ношения на запястье, но оснащен 3-дюймовым цветным сенсорным экраном (только на поверхности), а также такими функциями, как резервный подводный фонарь, интеграция с воздухом и функция обмена сообщениями между дайверами.

X200i с рейтингом 50 м имеет сапфировую линзу для прочности, «герметичные» металлические кнопки, 3D-компас и подводный фонарь, который, как говорят, достаточно яркий для практического использования под водой, если основной фонарь по какой-либо причине недоступен. Алгоритм — Bühlmann ZHL-16c с градиентными факторами.

Используя технологию гидролокатора SubWave, подключенные дайверы могут использовать X50i для общения под водой с другими на расстоянии до 30 м, используя предустановленные сообщения. Они также могут контролировать давление в баллонах друг друга, глубину и расстояние в условиях ограниченной видимости, что позволяет работать с восемью дайверами на расстоянии до 10 м, используя трансиверы Descent T2.

Профиль погружения всплытия X50i помогает дайверам визуализировать план возвращения на поверхность через поле данных Projected Ascent. Это показывает прогнозируемый профиль глубины, связанный с текущим временем выхода на поверхность (TTS). На диаграмме также отображается глубина с течением времени, а также отображаются декомпрессионные остановки и переключения газов.

Технологии и отдых

«Новый Descent X50i — идеальный подводный компьютер для технических дайверов и отличный вариант для любителей дайвинга, которым необходимо четко видеть ключевые показатели и важную информацию во время исследования подводного ландшафта», — говорит вице-президент Garmin по глобальным продажам потребительским товарам Дэн Бартел.

Достаточно места для данных Планирование погружений

Технология гидролокации SubWave может использоваться для передачи сообщений

Глубинное профилирование Карты DiveView

На суше журнал погружений X50i позволяет пользователям просматривать данные, отслеживать снаряжение, делать заметки и обмениваться данными через Garmin Dive. приложение. Историю глубины можно просматривать в режиме реального времени, чтобы лучше понять уже посещенные места и то, как они повлияют на план декомпрессии.

Для дальнейшей подготовки к предстоящему погружению можно использовать встроенный GPS-приемник для навигации по более чем 4,000 предварительно загруженных мест погружения по всему миру или для добавления дополнительных сведений, таких как интересные места, к местам с картами DiveView.

Они включают в себя батиметрические контуры глубины и являются расширением предзагруженных карт TopoActive. Поверхностный GPS также может использоваться для помощи пользователям в отслеживании точек входа и выхода из мест погружения.

Двойные резинки

Компьютер удерживается на предплечье с помощью двух эластичных ремней с пряжками с наконечником в виде стрелы, которые позволяют легко застегивать его одной рукой, а также регулировочного замка, предотвращающего соскальзывание.

Интеграция с воздухом возможна, когда Гармин X50i работает в паре с трансивером Descent T2. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 1,330 фунтов стерлингов, тогда как стоимость трансивера составляет 430 фунтов стерлингов.

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