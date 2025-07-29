Лучшие регуляторы для подводного плавания в 2025 году

Подводное Регуляторы прошли долгий путь с первых дней требований Жака Кусто регулятор. Сегодняшний регулятор На рынке представлены усовершенствованные поршневые и мембранные конструкции с балансированными, несбалансированными и даже перебалансированными системами. Мембранные ступени, как правило, устойчивы к замерзанию в холодной воде, а поршневые обеспечивают более высокий расход воздуха и долговечность. Сбалансированные первые ступени обеспечивают стабильное дыхательное усилие независимо от давления в баллоне или глубины, в то время как несбалансированные варианты также хорошо подходят для дайверов с ограниченным бюджетом. Поэтому, как и во всём в жизни, идеальный выбор зависит от ваших потребностей.

Лучшая линейка регуляторов для дайвинга 2025 года

Наша линейка 2025 года охватывает модели от начального до профессионального уровня Регуляторы, цены указаны в фунтах стерлингов и долларах США. Мы рассмотрели 12 актуальных моделей, исходя из их дыхательных характеристик, надежности в холодной воде, веса, удобства для путешествий и простоты обслуживания. Среди брендов: Scubapro, Apeks, Atomic Aquatics, Mares, XS Scuba, SEAC, Aqualung, Dive Rite, Cressi и Halcyon. Ожидается выбор сбалансированных и диафрагменных Регуляторы, интуитивно понятные регуляторы дыхания второй ступени и удобные поворотные порты для удобной прокладки шлангов.

Готовитесь ли вы к экскурсиям в холодной воде, техническому дайвингу или лёгкому туристическому снаряжению, в этом списке найдётся что-то для вас. Каждый вариант подчёркивает эффективность как первой, так и второй ступени: лёгкое дыхание, надёжность и практичный дизайн для дайверов с реальными требованиями.

Scubapro MK25 EVO + S620 Ti — 880 фунтов стерлингов / 1185 долларов США

Scubapro MK25 EVO и S620 Ti — это надёжный комплект, созданный для сложных условий и опытных дайверов. MK2024 EVO, признанный нашим лучшим универсальным решением 25 года, — это сбалансированная поршневая первая ступень, обеспечивающая сверхбыстрый поток воздуха и стабильное дыхание на любой глубине и при любом давлении в баллоне. Респиратор MKXNUMX EVO оснащён пятью портами низкого давления на поворотном барабанчике, идеально подходящим для технических конфигураций или конфигураций с боковым креплением, а также двумя портами низкого давления.

Scubapro MK25 и S620 Ti

В сочетании со второй ступенью S620 Ti, которая имеет легкий полностью титановый ствол, регулируемое сопротивление вдыханию и управление Вентури, эта регулятор Превосходно работает как в холодной, так и в тёплой воде. Благодаря усовершенствованной системе термоизоляции Scubapro (XTIS) он сохраняет устойчивость к воздействию льда, сохраняя при этом высочайшие характеристики дыхания. Это надёжное долгосрочное вложение для дайверов, которым важны плавный, лёгкий вдох и надёжная прочность.

Плюсы:

Отличные характеристики воздушного потока и подачи холодной воды

Легкость титана

Минусы:

цена с надбавкой

Не самая красивая система из всех существующих.

Апекс EVX200 – 792 фунта стерлингов / 1099 долларов США

Выпущенный в конце 2024 года, Apeks EVX200 приходит на смену знаменитому XTX200, предлагая существенные усовершенствования для серьёзных и технических дайверов. Его хромированная латунная первая ступень оснащена встроенными ребрами теплообмена, ребристым зажимом диафрагмы и полной герметизацией от окружающей среды с помощью устройства автоматического закрытия (ACD), что делает его исключительно надёжным в холодной или иловой воде. Технология сверхсбалансированной диафрагмы обеспечивает подачу среднего давления быстрее, чем давление окружающей среды, обеспечивая лёгкое дыхание даже на глубине.

Апекс EVX200 Регулятор Поставьте

Вторая ступень включает в себя регулируемое сопротивление вдыханию, управление соплом Вентури и сменные выпускные тройники для направления пузырьков, что особенно полезно для фотографов. регулятор Обеспечивает плавное дыхание даже при высоких глубинах и расходе воздуха, а модульная конструкция обеспечивает простоту обслуживания и настройки. Погружаетесь ли вы в Северное море, на затонувший корабль или в кристально чистые холодные пещеры, этот регулятор обеспечивает стабильную производительность и уверенность в любых условиях.

Плюсы:



Исключительная надежность в холодной воде

Модульный и удобный в обслуживании

Готов к технологиям

Минусы:



Тяжелее, чем минималистичные варианты для путешествий

Дороже, чем снаряжение начального уровня

Atomic Aquatics T3 Титан – 2049 фунта стерлингов / 2370 долларов США

Да, он дорогой, как флагман линейки Atomic Aquatics, но если вес, коррозионная стойкость и воздухопроницаемость — ваши главные приоритеты, Atomic T3 — вне конкуренции. Этот сверхлёгкий, изготовленный почти полностью из титана, регулятор (всего 771 г) разработан для опытных дайверов, которые часто путешествуют и погружаются в различных условиях. Первая ступень представляет собой сбалансированный поршневой регулятор с герметичной камерой для использования в холодной воде.

Атомный водный транспорт T3 Регулятор Поставьте

Вторая ступень оснащена фирменной системой AFC (автоматического управления потоком) Atomic, которая регулирует расход Вентури в зависимости от глубины. Также предусмотрена ручная регулировка для точной регулировки вдоха. Интервалы обслуживания на весь срок службы (каждые 3 года или 300 погружений) повышают его ценность в долгосрочной перспективе и делают его лучшим выбором в нашем списке 2024 года. Качество сборки исключительное, хотя его цена заставляет задуматься, если дайвинг не является вашим приоритетом.

Плюсы:



Невероятно легкий

Коррозионностойкий титан

Отличная производительность

Минусы:



Дорогой аванс

Запчасти и обслуживание могут быть дорогими

Mares Ultra 62X + Ultra ADJ – 320 фунтов стерлингов / 495 долларов США

Лучшее путешествие регулятор В нашем списке с 2024 года модель отличается компактностью и устойчивостью к холоду. Вторая ступень Mares Ultra 62X + Ultra ADJ — фаворит среди дайверов, которым нужна отличная производительность в лёгком и удобном для путешествий комплекте. 62X — самая маленькая и лёгкая первая ступень Mares, оснащённая технологией автоматической герметизации (AST), предотвращающей попадание воды.

Mares Ultra 62X + Ultra ADJ Set

Вторая ступень Ultra ADJ в комплекте обеспечивает мягкую продувку, регулировку сопротивления дыханию и систему Mares Twin Power System для усиления воздушного потока по мере необходимости. Весом чуть менее 1 кг, он идеально подходит для авиаперелетов, но при этом удивительно прочен в условиях низких температур. Отличный баланс между производительностью, портативностью и ценой, особенно для дайверов, которые часто ныряют в тропических и умеренных водах.

Плюсы:



Легкий и удобный для путешествий

Твердые характеристики холодной воды

Минусы:



Корпус из поликарбоната менее прочный

Регулировочные ручки маленькие, работать в перчатках удобно.

Scubapro MK17 EVO2 + C370 – £465 / $789

Новейшая версия Scubapro MK2024 со второй ступенью C17, выпущенная в конце 370 года, идеально подходит для дайверов, ценящих надежность в холодной воде без лишних затрат. Она сочетает в себе прочность и обтекаемую конструкцию. MK17 EVO 2 — это сбалансированная мембранная первая ступень, герметичная и защищенная от загрязнений и замерзания. Это делает её идеальным вариантом как для погружений в умеренной, так и в холодной воде.

Scubapro MK17 EVO2 + C370 Вторая ступень

Вторая ступень C370 компактна и лёгка, обеспечивая плавное дыхание благодаря сбалансированному клапану и ручке регулировки усилия вдоха. Хотя в ней нет титанового регулятора и трубки Вентури, как в S600, общие характеристики впечатляют своей ценой. Простая конструкция и превосходное качество сборки делают этот комплект идеальным как для начинающих дайверов, желающих улучшить свои навыки, так и для профессионалов, ищущих резервный регулятор, который при этом обладает высокой мощностью.



Плюсы:

Полностью герметичный

Легкий и доступный

Гладкая операция

Минусы:

Меньше вариантов настройки

На втором этапе не хватает ощущения высокого класса

XS Scuba Xplore — 275 фунтов стерлингов / 365 долларов США.

XS Scuba Xplore — это бюджетный сбалансированный диафрагменный регулятор Обеспечивая удивительную производительность за свою цену. Вторая ступень оснащена как трубкой Вентури, так и регулировкой сопротивления дыханию, что редкость в этом ценовом диапазоне. Первая ступень со сбалансированной мембраной обеспечивает постоянный поток воздуха независимо от глубины и давления в баллоне, а герметичность защищает от воздействия холодной воды.

XS Scuba Xplore Регулятор Поставьте

Компактный дизайн и интуитивно понятное управление делают его отличным выбором для дайверов, ищущих надёжное снаряжение по доступной цене. Хотя ему, возможно, не хватает престижа брендов Apeks или Scubapro, тесты производительности показывают, что он ничуть не уступает более дорогим моделям. Надёжный универсальный вариант для дайверов-любителей, которые ценят функциональность выше внешнего вида.

Плюсы:



Большое значение

Регулируемое дыхательное усилие

Герметичный для холодной воды



Минусы:



Ограниченная поддержка за пределами США

Менее известный бренд в сфере услуг

SEAC IT500 Ice — 669 фунтов стерлингов / 659 долларов США

SEAC IT500 Ice — это элегантный, современный регулятор Сочетание стиля и реальных характеристик. Сбалансированная мембранная первая ступень обеспечивает превосходное дыхание на разных глубинах и герметична, предотвращая попадание ила и холода. Низкопрофильная конструкция включает уникальную Т-образную компоновку для удобной прокладки шлангов.

Комплект SEAC IT500 Ice Reg с окто

Вторая ступень компактна, но оснащена такими функциями, как большая кнопка принудительной подачи воздуха и регулируемая трубка Вентури. IT500 выделяется плавным и сухим потоком воздуха даже при интенсивной работе или при быстром использовании. Дайверы-тестировщики неизменно оценивают его комфорт и воздухопроницаемость, особенно в умеренно холодной воде. Это отличный выбор для дайверов-любителей и продвинутых дайверов, которым нужно надежное устройство, немного отличающееся от продукции основных брендов.

Плюсы:



Тихое, ровное дыхание

Цена включает 2-й этап осьминог

Холодная вода

Минусы:



Чуть менее известный бренд

Детали может быть сложнее найти за рубежом

Aqualung Helix Pro – 413 фунтов стерлингов / 649 долларов США

Aqualung Helix Pro разработан для дайверов, которым нужна надёжность в тёплой и холодной воде, но при этом он не такой тяжёлый и дорогой, как топовые модели. Первая ступень с пересбалансированной мембраной герметична и компактна, что гарантирует полную сухость благодаря системе автоматического закрытия Aqualung. Компактный размер позволяет легко упаковывать устройство, обеспечивая при этом плавную работу.

Акваланг Хеликс Про Регулятор Поставьте

Вторая ступень Helix оснащена теплообменником, а сопротивление дыханию низкое даже на глубине. Кроме того, её удобно использовать в перчатках благодаря увеличенным органам управления. Helix Pro обеспечит дайверам, исследующим холодные воды или планирующим погружаться круглый год, спокойствие и эффективность. Он особенно привлекателен для новичков, которым нужно снаряжение, рассчитанное на холодную воду, по доступной цене.

Плюсы:



Отличные характеристики холодной воды

Компактный и хорошо сложенный

Средняя цена

Минусы:



Не такой легкий, как титановые варианты

ACD добавляет небольшую сложность в обслуживании

Dive Rite FT1 + XT2 – 490 фунтов стерлингов / 650 долларов США

Эта технологичная система — ответ Dive Rite на сложные погружения и разнообразные конфигурации. Первая ступень FT1 со сбалансированной мембраной включает пять портов низкого давления и вращающуюся головку для гибкой прокладки шлангов, идеально подходящую для бокового и заднего монтажа. Система герметична, что делает её пригодной для использования в холодной или илистых условиях.

Вторая ступень Dive Rite FT1 и XT2

Вторая ступень XT2 лёгкая, прочная и обеспечивает плавный регулируемый поток воздуха: создана для погружений в пещеры, на затонувшие объекты и технических погружений. Dive Rite Регуляторы Они известны своей модульностью и удобством обслуживания в полевых условиях, а наборы для сборки широко доступны. Хотя комплект XT2/FT1 не так привлекателен, как некоторые известные бренды, он пользуется заслуженным уважением инструкторов и опытных дайверов благодаря продуманной конструкции и надежности в экстремальных условиях.



Плюсы:



Прочный и технологичный

Холоднозапечатанный

Есть ли более красивый регламент?

Минусы:



Меньше общего признания

Тяжелее, чем модели, предназначенные для путешествий.

Cressi MC9 SC + Compact Pro – 330 фунтов стерлингов / 390 долларов США

Cressi MC9-SC со второй ступенью Compact Pro — это легкий, готовый к путешествиям регулятор Не дрогнувший в холодной или мутной воде. Первая ступень представляет собой сбалансированную мембранную конструкцию с полной герметизацией от окружающей среды («SC» означает «Sealed Chamber»), что делает её серьёзным претендентом на погружения в холодной или умеренной воде, несмотря на компактные размеры. Два порта высокого давления и четыре порта низкого давления обеспечивают высокую гибкость при прокладке шлангов в лёгком хромированном корпусе из морской латуни.

Cressi MC9 SC и Compact Pro

Вторая ступень — пневматически сбалансированный Compact Pro, обеспечивающий плавный вдох, датчик Вентури для ограничения свободного потока и удивительно сухое дыхание для регулятора такого размера. Он сверхлёгкий и изготовлен из незамерзающих материалов, что делает его фаворитом для путешествующих дайверов, которым требуется более высокая производительность, чем у большинства комплектов, предназначенных только для тропиков.

Плюсы:



Полностью герметичен для холодной воды

Небольшой вес

Отличное соотношение

Минусы:



Слегка пластиковый на ощупь

Не подходит для технических или глубоких рабочих нагрузок.

Halcyon H-75P + вторая ступень Halo – 720 фунтов стерлингов / 950 долларов США

Мечта минималиста, прочный и морозостойкий, Halcyon H-75P и вторая ступень Halo — отличный выбор для технодайверов и любителей экстремального спорта. H-75P — это высокопроизводительная сбалансированная поршневая первая ступень с герметичной камерой и поворотным механизмом для аккуратной прокладки шлангов.

Halcyon H-75P и вторая ступень Halo

Вторая ступень Halo большая, но очень отзывчивая, с чётким вдохом и контролем Вентури, обеспечивая надёжный поток воздуха даже в условиях сильного ила или на морозе. Всё сделано для надёжности: меньше движущихся частей, усиленная конструкция и совместимость с установками DIR. Хотя она не слишком яркая и лёгкая, её репутация в пещерах и на затонувших объектах непоколебима. Идеально подходит для дайверов-практиков и всех, кто предпочитает… регулятор который делает что-то исключительно хорошо.



Плюсы:



Неуязвим для холодной/илистой воды

Простая прокладка шлангов

Возможность полевого обслуживания

Минусы:



Громоздкая вторая ступень

Ограниченная популярность за пределами технических кругов

Mares Rover 2S – 180 фунтов стерлингов / 199 долларов США

Ни один список лучших не будет полным без Mares Rover 2S. Этот комплект регулятора давления предлагает впечатляющее качество и умеренные вложения для начинающих дайверов или тех, кому нужен простой в использовании резервный регулятор. Поршневая первая ступень проста, надежна и практически неуязвима. Компактная вторая ступень оснащена системой Vortex Assisted (VAD), которая помогает снизить дыхательные усилия даже без каких-либо дополнительных настроек.

Марес Ровер 2S

Он не сбалансирован и не герметичен, что делает его более подходящим для тёплой воды и любительского дайвинга, но дышит гораздо лучше, чем можно было бы ожидать за эту цену. Минимум подвижных частей означает снижение затрат на обслуживание и уменьшение количества точек отказа. Дайв-центры по всему миру не зря используют линейку Rover в качестве своих «рабочих лошадок» в прокате.

Плюсы:



Недорого и надежно

Простота в обслуживании

Хорошее дыхание за эту цену

Минусы:



Не подходит для холодной воды.

Ограниченный поток воздуха при высоком спросе

Резюме

Лучшее в целом: Scubapro MK25 EVO + S600 Ti – Не самый дешёвый, но быть лучшим в целом – это невозможно. Производительность, холодоустойчивость и простота использования делают его выдающимся.



Лучше всего для холодной воды: Halcyon H-75P + вторая ступень Halo – Не зря ему доверяют технические специалисты. Абсолютная морозостойкость (и пуленепробиваемость).

Лучшее для профессионалов: Apeks EVX200 – Благодаря отличной доступности сервисного обслуживания, проверенному имени и высокой надежности компания Apeks создала надежную рабочую лошадку для ежедневного использования.

Лучшее для путешествий: Mares Ultra 62X + Ultra II – Ультракомпактный, с автоматической герметизацией и превосходными характеристиками по всем параметрам, Ultra всегда готов к путешествию.

Лучший бюджет: Марес Ровер 2S – Отличная производительность, простота обслуживания и отличная цена. Регулярный, который будет радовать вас ещё долгое время.

Заключительное слово

Выбор правильного регулятор Это означает баланс между местом погружения, способом погружения, а также временем и местом, где вы, скорее всего, будете обслуживать свой регулятор. Вам нужна герметизация от воздействия окружающей среды, поворотные порты, титан или просто надёжный, пуленепробиваемый регулятор на каждый день? Правильно подобранный регулятор не только повышает комфорт и воздухопроницаемость, но и может сопровождать вас долгие годы.

Всегда соблюдайте график обслуживания производителя, обычно ежегодное или после каждого погружения, поскольку пренебрежение им может привести не только к снижению эффективности, но и к неисправности. Помимо улучшения дыхания и надежности, обслуживание обеспечивает вам душевное спокойствие под водой, а это бесценно.

FAQ

Сбалансированный или несбалансированный: что выбрать?

Уравновешенный Регуляторы поддерживать постоянные усилия независимо от давления в баллоне или глубины, что делает их оправданными инвестициями, если вы планируете регулярно совершать сложные или глубокие погружения.

Что лучше поршневой или диафрагменный?

Цилиндрический клапан Регуляторы Диафрагменные модели обеспечивают более высокую пропускную способность и долговечность, а мембранные лучше противостоят замерзанию и загрязнению. Выбор во многом зависит от условий погружения.

Как часто следует проводить техническое обслуживание моего автомобиля?

Большинство производителей рекомендуют проводить обслуживание ежегодно или примерно каждые 100 погружений (хотя это время может варьироваться). Холодная вода, технодайвинг или аренда требуют более частых проверок для обеспечения безопасности и готовности к перепродаже. Кроме того, как и у всего с подвижными частями, бездействие — ваш враг, поэтому, если вы используете только регс хотя бы раз в год, отправляясь в отпуск, проверяйте их перед отъездом.