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Лучшие маски для дайвинга в 2025 году

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Лучшие маски для дайвинга 2025 года
Лучшие маски для дайвинга 2025 года

Когда дело доходит до подводного снаряжения, маска для дайвинга Пожалуй, самый личный и важный предмет в вашем снаряжении. Это ваше буквальное окно в подводный мир, и туманный, протекающий или неудобный маска Может испортить идеальное погружение. Учитывая постоянно растущий выбор на рынке в 2025 году, выбор лучшего маска для дайвинга дело не только в цене, но и в производительности, комфорте и посадке.

Маски для дайвинга Существует несколько основных типов: однолинзовые (одно стекло с более широким полем зрения) и двухлинзовые (точнее… два стекла). Есть промежуточные и аномальные варианты, но у всех есть свои плюсы и минусы в зависимости от вашего стиля дайвинга, строения лица и того, что для вас важнее: видимость, низкий объём или интеграция с технологиями.

Наши лучшие рекомендации для каждого дайвера

В этом руководстве мы собрали лучшие места для подводного плавания. . У разных производителей приоритет отдаётся реальному использованию, комфорту, посадке и инновациям. Цены варьируются от самых доступных до самых дорогих. . Достойные вашего следующего сафари. Мы также выделим лучшие модели для путешествий, малосерийного производства и . которые хорошо сочетаются с диоптриями. Мы включили как известные бренды снаряжения для подводного плавания, так и несколько «неожиданных» моделей, которые впечатлили нас в воде.

Давайте попадем в список лучших маски для дайвинга в 2025 году.

Содержание
Содержание

Scubapro D-Mask – 195 фунтов стерлингов / 199 долларов США

Scubapro D-Маска это высший уровень маска для дайвинга Разработаны для профессиональных дайверов, которым важна универсальность, прочность и исключительная оптическая чёткость. Благодаря компактной конструкции, они предлагают сменные линзы, в том числе для тех, кому требуется коррекция зрения. Одной из отличительных особенностей является технология УФ-покрытия линз, которая защищает глаза во время плавания на поверхности и повышает контрастность под водой.

Scubapro D-Mask
Scubapro D-Маска

Юбка Trufit изготовлена из силикона двойной плотности, что обеспечивает плотное прилегание без давления на лицах самых разных форм. Это также один из немногих вариантов. . который действительно может стать связующим звеном между любительским и техническим дайвингом. Исследуете ли вы рифы или исследуете затонувшие объекты, D-Маска обеспечивает кристально чистую производительность в любых условиях.

Плюсы:

  • УФ-покрытие линз и сменная оптика
  • Отлично сочетается с юбкой Trufit.

Минусы:

  • Премиум цены
  • Не самый легкий для путешествий.

Искатель четвертого элемента – 155 фунтов стерлингов / 195 долларов США

Искатель из «Четвертого элемента» — это премиальный однообъективный маска для дайвинга Создан для серьёзных подводных исследований. Он обеспечивает панорамный обзор благодаря широкой изогнутой линзе и сверхпрозрачному стеклу без искажений для максимальной видимости. Обтюратор изготовлен из мягкого, гибкого силиконового материала нового поколения, обеспечивающего отличную герметичность и идеально подходящего для лиц самых разных форм.

Искатель четвертого элемента
Искатель четвертого элемента

Ультратонкий силиконовый корпус идеально сочетается с тонкими пряжками, создавая элегантный вид. Модель Seeker, разработанная как для любителей, так и для технических дайверов, отличается не только стильным внешним видом, но и функциональностью. Она идеально подходит фотографам, инструкторам и всем, кто ценит высочайший уровень производительности.

Плюсы:

  • Панорамный вид с одного объектива
  • Высококачественный силикон и элегантный гидродинамический дизайн

Минусы:

  • Дороговато для любителей-дайверов
  • Вы могли бы ожидать эластичный ремешок за эту цену

XDeep Frameless – 79 фунтов стерлингов / 129 долларов США

Компания XDeep, известная созданием снаряжения, которому доверяют технические дайверы, привносит свой дизайнерский подход в модель Frameless. маскаЭта минималистичная модель обеспечивает максимальный обзор без утяжеления и громоздкости оправы. Широкоугольная линза из закалённого стекла улучшает периферический обзор, обеспечивая при этом плотное прилегание и уменьшая внутренний объём. Результат – маска который легко очищается, плотно прилегает к лицу и кажется почти невесомым.

XDeep Frameless
XDeep Frameless

Эти маска Особенно популярен среди дайверов с боковым креплением и пещерных дайверов, которым обычно требуется бескомпромиссная чёткость изображения в сложных условиях. Хотя выбор цветов ограничен, хорошая посадка и чёткость изображения с лихвой компенсируют этот недостаток.

Плюсы:

  • Превосходное поле зрения в минималистичном корпусе
  • Легкий и простой в очистке

Минусы:

  • Нет вариантов исправления
  • Ограниченная эстетическая кастомизация

Halcyon H-View – 89 фунтов стерлингов / 97 долларов США

Halcyon H-View — это прочная однообъективная камера, созданная специально для технического дайвинга. маска Он не портит зрение. Он оснащен сверхпрозрачной линзой из оптического стекла, которая обеспечивает чёткое подводное зрение и минимизирует искажения. H-View отличается прочной конструкцией, которая обеспечивает долговечность без ущерба для комфорта, а двойной силиконовый обтюратор обеспечивает отличную герметичность даже в условиях интенсивного движения.

Halcyon H-View
Halcyon H-View

Хотя H-View немного тяжелее некоторых конкурентов, это компенсируется превосходной структурной прочностью. Если вам нужен практичный и производительный вариант, маска который может выдержать любые испытания и при этом продолжать служить, то H-View — это то, что вам нужно.

Плюсы:

  • Прочная и долговечная конструкция
  • Отличная прозрачность и герметичность линз

Минусы:

  • Тяжелее других вариантов
  • Не оптимизирован для путешествий

Символ SEACSub – 60 фунтов стерлингов / 79 долларов США

SEACSub Symbol — это надежный двухобъективный маска Разработанные для комфорта и оптической прозрачности, очки Symbol идеально подходят для дайверов-любителей и новичков. Очки Symbol с прочной оправой из поликарбоната и мягким гипоаллергенным изогнутым силиконовым обтюратором обеспечивают надежную посадку и подходят для лиц любой формы. Линзы обеспечивают оптимальное периферическое зрение и совместимы с корректирующими линзами, что делает их ещё более универсальными.

Подсимвол SEAC
Подсимвол SEAC

Регулируемые 3D-пряжки крепятся непосредственно к юбке, что позволяет легко упаковывать и регулировать её на ходу. Это не самый маленький объём. маска на рынке, но при ежедневном использовании с аквалангом он обеспечивает надежные характеристики по конкурентоспособной цене.

Плюсы:

  • Совместимо с диоптриями
  • Мягкая силиконовая юбка для комфорта и герметичности

Минусы:

  • Более объемные, чем варианты, предназначенные для конкретных путешествий
  • Ограниченный выбор цветов

TUSA Paragon S — 195 фунтов стерлингов / 220 долларов США.

TUSA Paragon S — это однообъективный маска Предназначенный для профессиональных дайверов, он сочетает в себе элегантный дизайн и технологии нового поколения. Благодаря оптическому стеклу CrystalView от TUSA для улучшенной цветопередачи и чёткости, Paragon S обеспечивает невероятно чёткое подводное зрение. В оправе Tri-Mix используется сочетание трёх фирменных материалов, обеспечивающих баланс прочности, веса и гибкости. маска долговечность без ущерба для комфорта.

ТУСА Парагон С
ТУСА Парагон С

Технология обтюратора Freedom Fit II обеспечивает надежную, но при этом мягкую герметизацию, уменьшая протечки и появление следов давления даже после длительных погружений. Несмотря на премиальный уровень, он идеально подходит для дайверов, которым нужны максимальная эффективность и эстетичный внешний вид в одном элегантном комплекте.

Плюсы:

  • Высокотехнологичные материалы и прозрачность линз
  • Очень удобно для длительного ношения
  • Доступны корректирующие линзы

Минусы:

  • Дорого для новичков-дайверов
  • Может не подойти для очень маленьких лиц.

Dynamicnord TG-50 – 95 фунтов стерлингов / 110 долларов США

Dynamicnord TG‑50 — это новая, высокопроизводительная камера с двумя объективами маска Разработано в Германии. Он оснащен сверхпрозрачными поликарбонатными линзами со светопропусканием до 94%, что значительно лучше, чем у стандартных стекол, обеспечивая точную цветопередачу и обзор без бликов. Плотно прилегающая конструкция с малым объёмом обеспечивает лёгкость очистки и отличный периферический обзор, что делает его идеальным для подводной охоты, фридайвинга и путешествий.

Dynamicnord TG-50
Dynamicnord TG-50

Мягкая и удобная юбка TG‑50, а рифленый носовой карман упрощает выравнивание давления. Доступный в размерах S и M, он подходит большинству лиц и поставляется в черном или прозрачном силиконе с различными цветовыми акцентами. Прочный, но элегантный, TG‑50 сочетает в себе комфорт и четкость звука в стильном корпусе, ориентированном на производительность.

Плюсы:

  • Ультрапрозрачные линзы пропускают 94% света
  • Низкая громкость маска с легким сливом и отличной герметичностью

Минусы:

  • Ограниченная розничная доступность за пределами Европы
  • Формат с двумя линзами может ограничить видимость вверх

Акваланг Плазма – 61 фунт стерлингов / 84 доллара США.

Aqualung Plazma — это безрамный, низкопрофильный маска Превосходно подходит для путешествий, комфорта и адаптивности. Конструкция очков выполнена из ультрамягкого силикона с полужесткой экзооправой, которая обеспечивает поддержку без увеличения веса. Безоправная конструкция обеспечивает широкий, открытый обзор, а асимметричная форма линз улучшает обзор вниз, что очень удобно при проверке датчиков или камер.

Акваланг Плазма
Акваланг Плазма

Дайверам нравится легкость и минимальные точки давления, что делает его лучшим выбором для длительных погружений или для тех, кто склонен к маска усталости. Очки Plazma, доступные с прозрачными и янтарными линзами, а также с различными цветами оправы, доказывают, что гибкость и высокая эффективность не обязательно должны стоить целое состояние.

Плюсы:

  • Безрамная конструкция для путешествий и широкого обзора
  • Мягкая, адаптивная силиконовая юбка

Минусы:

  • Не подходит для тех, кто предпочитает жесткую раму. .
  • Может не подойти для очень больших лиц.

Mares X-Vision Ultra Liquidskin– 72 фунта стерлингов / 89 долларов США

Mares X-Vision Ultra — это новейшая версия давно полюбившейся модели как среди любителей, так и среди опытных дайверов. Эта модель с двумя линзами маска Доступны варианты с ультрапрозрачными линзами, а также зеркальные варианты, которые уменьшают блики и улучшают контрастность. Юбка изготовлена с использованием технологии бисиликона Mares, сочетающей в себе жёсткость для структуры и мягкость для комфорта.

Mares X-Vision Ultra Liquidskin
Mares X-Vision Ultra Liquidskin

Дайверы неизменно отмечают отличную герметичность и минимальное запотевание, особенно в умеренной и холодной воде. Эргономичные пряжки и наклонные линзы обеспечивают плотное прилегание, идеально подходящее для тех, кому сложно маска Подтяжка или надавливание в области скул. Благодаря высокой оптической прозрачности и прочной конструкции X-Vision Ultra остаётся надёжным инструментом.

Плюсы:

  • Отличная герметизация и долговечность
  • Доступна опция зеркальной линзы для защиты от бликов

Минусы:

  • Не такой малообъемный, как другие виды путешествий .
  • Тяжелее бескаркасных конкурентов

Навигатор «Четвертый элемент» – 59 фунтов стерлингов / 89 долларов США

Fourth Element Navigator — это модель бренда с двумя линзами, специально разработанная для дайверов, которым важна высочайшая оптическая чёткость, надёжность и комфорт в течение всего дня. Эта модель с двумя линзами использует ультрапрозрачное стекло с различными вариантами антибликового покрытия и отличается уникальной геометрией обтюратора, которая адаптируется к форме лица. Кроме того, доступны варианты с классической и широкой посадкой.

Навигатор Четвертого Элемента
Навигатор Четвертого Элемента

Разработанный для глубоких погружений и сложных условий, Navigator обеспечивает максимальный комфорт на глубине благодаря сверхмягкому силиконовому обтюратору. Быстрорегулируемые пряжки и сменный силиконовый ремешок дополняют набор функций, делающих его маска действительно выдающийся вариант за свои деньги. 

Плюсы:

  • Исключительная прозрачность линз с антибликовым покрытием
  • Удобная посадка и выбор размеров

Минусы:

  • Вы можете получить его в черном цвете или... ну... черном.
  • Рама делает его менее удобным для путешествий.

Cressi Prisma – 72 фунта стерлингов / 90 долларов США

Cressi Prisma — это дайвинг-камера с двумя объективами. маска Он сочетает в себе проверенную временем философию дизайна бренда с акцентом на комфорт и четкость изображения. Благодаря наклонным каплевидным линзам улучшается обзор вниз, что особенно важно при считывании показаний приборов или регулировке снаряжения. Мягкий силиконовый обтюратор Prisma обеспечивает надежную герметизацию даже при длительных погружениях, а низкопрофильная конструкция сводит к минимуму проблемы с сопротивлением и плавучестью.

Кресси Призма
Кресси Призма

Prisma также совместима с диоптриями, что повышает функциональность очков для дайверов, нуждающихся в коррекции зрения. Микрометрические регулируемые пряжки интегрированы в оправу для повышения прочности и более плавной регулировки, даже в перчатках. Отличный универсальный вариант для дайверов-любителей, которые ищут премиальные функции по доступной цене.

Плюсы:

  • Отличная видимость вниз
  • Совместимо с диоптриями

Минусы:

  • Тяжелее, чем безрамные альтернативы
  • Не лучший вариант для узких лиц.

Резюме: Лучшие варианты по категориям

Лучший в целом Маска 2025: Fourth Element Seeker — непревзойденный панорамный обзор, превосходный комфорт силикона и элегантный дизайн делают его лучшим универсальным решением для любого сценария погружения.

Лучший двойной объектив Маска: Mares X-Vision Ultra Liquidskin – непревзойденный комфорт и оптическая прозрачность, наилучшее сочетание производительности и посадки в формате двух линз.

Лучшее Маска для видимости: XDeep Frameless — сверхтонкий широкоугольный объектив обеспечивает широкий угол обзора с минимальными помехами. Идеально подходит для контроля обстановки под водой.

Лучший бюджет Маска для начинающих дайверов: SEACSub Symbol – доступная по цене, но не дешевая модель, обеспечивающая отличную посадку, прочную конструкцию и совместимость даже с диоптриями для дайверов начального уровня.

Лучшее Маска для корректирующих линз: Cressi Prisma – линзы, готовые к коррекции зрения, с чётким полем зрения, сфокусированным вниз. Идеальный вариант маска для дайверов, которым нужна оптическая поддержка без ущерба для удобства использования.

Заключительное слово о поиске Ваша Идеальная маска для дайвинга

A маска для дайвинга Это не просто часть снаряжения, это тот предмет, который может решить, как улучшить, так и сорвать ваше погружение. маска Должна облегать ваше лицо, как будто изготовлена по индивидуальному заказу. Она должна плотно прилегать, не сдавливая, и обеспечивать максимально чёткий обзор подводного мира. Выбирайте качественные силиконовые обтюраторы (они важнее цвета), учитывайте объём, исходя из вашего стиля погружения, и подумайте, нужна ли вам безрамная маска. маска Для путешествий или в рамке для долговечности. Не экономьте на проверке и всегда берите с собой запасной!

Часто задаваемые вопросы: выбор лучшей маски для дайвинга

1. Могу ли я использовать трубку? маска для подводного плавания?
Нет. Трубка. . Они могут выглядеть великолепно, но часто не имеют закаленного стекла или не обладают достаточной прочностью, чтобы выдерживать более сильное давление. . разработан специально для подводного плавания.

2. Как узнать, есть ли маска для дайвинга подходит как следует?
Короткий урок из курса обучения дайвингу в открытой воде, если вы только планируете начать свой путь. Прижмите маску к лицу, не используя ремешок, и медленно вдохните через нос. Если она плотно прилегает и не смещается, вы на верном пути.

3. Нужен ли мне рецепт? маска если я надену очки?
Не обязательно. Многие с двумя объективами . Мы предлагаем корригирующие линзы в стандартной комплектации, или вы можете приобрести готовые наклеиваемые линзы для бифокального эффекта. Кроме того, если у вас более сложный рецепт, вы можете выбрать линзы с индивидуальной шлифовкой. 

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Широкий или узкий луч — что лучше для дайвинга?

В этом видео я тестирую совершенно новую маску XDEEP Radical уменьшенного размера, разработанную специально для дайверов и любителей снорклинга с небольшими формами лица. Независимо от того, женщина ли вы, подросток или просто вам приходится носить протекающие маски, которые плохо прилегают, эта маска может оказаться для вас идеальным вариантом. 💬 Первые впечатления, заметки о комфорте и подробности посадки внутри. ➡️ Идеально для: Женщин | Подростков | Детей | Дайверов с маленьким лицом 🔗 Еще от XDEEP: [При желании вставьте ссылку на продукт] #ScubaGear #XDEEP #DiveMaskReview #SnorkelingGear #SmallFaceFit Пожалуйста, посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о дайвинге, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔 ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ ДЛЯ подводного плавания 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!
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НОВАЯ маска XDEEP Radical для маленьких лиц | Первые впечатления

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Фридайверы Джеральд и Артник — мировые рекордсмены на Багамах Фридайверы Джеральд и Артник — мировые рекордсмены на Багамах
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