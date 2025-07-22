Лучшие дайв-сумки для дайв-туров в 2025 году

Когда вы собираетесь в дайвинг-тур за границу, обычный чемодан вам не подойдёт. Погружения, безусловно, связаны с дождём, снаряжение громоздкое, и ничто не портит отпуск быстрее, чем повреждения. Регуляторы или мокрые гидрокостюмы. Вот где лучше всего нырять. сумки для путешествий заходите. Эти дайвинг сумки специально разработаны для переноски мокрого снаряжения, имеют отсеки для Регуляторы, шланги, камеры и часто встречаются в самолетах продолжать или проверено сумка Характеристики. И нет, дайвинг-путешествия — это не только лето. Независимо от того, охотитесь ли вы за холодноводными обитателями или за тропическими рифами зимой, правильная логистика снаряжения имеет значение.

Наш список мест для дайвинга, подходящих для путешествий багаж пролеты продолжать- удобные варианты, а также более крупные проверенные багаж Выбор. Премиальные конструкции, экологичные конструкции, возможность летать с одним самолетом.сумка настройки, и даже бонусное погружение-Фото специализированное решение.

Мы рассмотрели сумки от бюджетного до баллистического класса, учитывая такие характеристики, как прочность, дренаж, простота транспортировки и регулятор/место для хранения. К концу вы будете знать, что сумка лучший в целом, лучший для дальних поездок, лучший продолжать, лучший бюджет и лучший для подводных фотографов, плюс вы можете получить несколько полезных советов по упаковке вашего Регуляторы, .и компенсаторы плавучести для авиаперелетов.

Сумка Aqualung Explorer II Duffel – 70 фунтов стерлингов / 89 долларов США

Разработанный специально для дайверов, находящихся в движении, рюкзак Aqualung Explorer II Duffel — это прочный и универсальный рюкзак объемом от 46 до 60 литров. сумка Изготовлен из полиэстера плотностью 1680D и предназначен для переноски как мокрых, так и сухих вещей. Имеет водонепроницаемую внутреннюю подкладку, несколько отделений и мягкую подкладку. рюкзак Ремни для переноски без помощи рук по песчаным докам или загруженным терминалам. Подходит даже для некоторых (небюджетных) авиакомпаний. багаж запросам наших потенциальных клиентов.

Aqualung Explorer II Duffel Travel Мешок

Благодаря большому U-образному проему доступ к контейнеру быстрый и удобный, а прочная нижняя панель обеспечивает устойчивость даже при больших нагрузках. Идеально подходит в качестве модульного дополнительного устройства или компактного основного контейнера. сумка для минималистов.

Плюсы:

Различные варианты переноски для гибкости в путешествии

Прочная ткань и защита дна

Минусы:

Нет колес

Может и не быть продолжать совместимо с полностью упакованными или бюджетными рейсами



Сумка для дайвинга Subea 90 L на колесах – 129 фунтов стерлингов / 170 долларов США

Большинство знают о спортивном снаряжении Decathlon по выгодным ценам и с хорошими отзывами, но знаете ли вы, что у них есть солидный ассортимент товаров для дайвинга? Этот 90-литровый баллон на колёсах из линейки Subea от Decathlon, предназначенной для дайвинга, сумка Вместительная сумка по удивительно доступной цене. Благодаря усиленным швам и водоотталкивающей внутренней части она идеально подходит для путешественников с полным комплектом снаряжения в коротких поездках.

Subea 90 L Wheeled Dive Мешок

Широкое отверстие и U-образная молния сверху позволяют легко загружать компенсаторы плавучести. плавникови гидрокостюмы, а дренажные отверстия помогают поддерживать свежесть. Встроенные компрессионные ремни и прочные ручки облегчают переноску снаряжения в аэропортах или на дайв-ботах. Этот сумка идеальный выбор для начинающих дайверов или тех, у кого ограниченный бюджет.

Плюсы:

Отличное соотношение цены и качества для колесного погружения сумка

Большая вместимость для полных комплектов снаряжения для дайвинга

Минусы:

Колеса могут испытывать трудности на неровной местности

Нет специального регулятора или прокладки камеры

Не всегда доступно за пределами Великобритании и ЕС.



Сумка-тележка DynamicNord LTR-110 – 235 фунтов стерлингов / 280 долларов США

Этот ролик премиум-класса сумка Разработан для дайвинг-экспедиций и обладает колоссальным объёмом 110 литров. Скандинавский дизайн DynamicNord сочетается с серьёзной функциональностью. Износостойкий корпус из термополиуретана, большие прочные колёса, телескопическая ручка и внешний доступ для мокрого и сухого снаряжения. Съёмная внутренняя часть сумка обеспечивает дополнительную гибкость при дневных погружениях или при отделении влажного снаряжения.

Тележка DynamicNord LTR-110 Мешок

Эти сумка В пустом состоянии он весит не так уж и много — более пяти килограммов, но его преимущество — защита, продуманная компоновка и огромный объём. Идеально подходит для дайверов, совершающих длительные погружения, которые берут с собой полный комплект снаряжения и дополнительное снаряжение, например, камеры или сухие гидрокостюмы.

Плюсы:

Огромная вместимость с внутренней модульной сушилкой сумка

Прочный и долговечный, подходит для использования в самолетах

Минусы:

Тяжелый, даже пустой

Премиальная цена, если дайвинг-туры редки



Рюкзак SeaLife Photo Pro – 115 фунтов стерлингов / 150 долларов США

SeaLife, созданный специально для подводных фотографов Фото Pro Походный рюкзак Обеспечивает надежную защиту вашей камеры, вспышек, фонарей и аксессуаров, не выставляя напоказ содержимое. Прочный, водонепроницаемый нейлоновый чехол дополнен мягкими регулируемыми разделителями, идеально подходящими для хранения хрупкого оборудования во время перелетов и переправ на лодке.

Морская жизнь Фото Pro Походный рюкзак

Благодаря скромному объему в 26 литров он идеально подходит в качестве продолжать компаньон или второй сумка наряду с вашим основным багаж. Несколько внутренних отделений позволяют организовать хранение мелких вещей, а в заднем отделении легко поместится 13-дюймовый ноутбук.

Плюсы:

Отличная защита для деликатного фотооборудования

Чехол-тележка для легкого соединения с роликом сумки

Минусы:

Слишком мал для обычного подводного снаряжения

Не водонепроницаемый — только водостойкий



Scubapro SPORT Mesh95 – 61 фунт стерлингов / 90 долларов США

Для дайверов, которым нужна быстрая сушка и лёгкий доступ, этот сетчатый барабан объёмом 95 литров — идеальный вариант. Конструкция Scubapro отличается большим сетчатым корпусом, который позволяет мокрому снаряжению свободно «дышать» и стекать воде при переноске по песчаным пирсам или в вестибюлях курортов.

Scubapro SPORT Mesh95 Dive Мешок

Спортивная сетка — это не полет сумка, так как защита довольно ограничена, но если у вас есть место, то сумка Компактно складывается, если вы планируете много дайвинга во время отпуска. Идеально подходит для поездок в тёплую воду с ежедневными погружениями, что означает меньший вес на курорте.

Плюсы:

Сливает и проветривает снаряжение на ходу

Легко чистить и упаковывать между погружениями

Минусы:

Не подходит для хрупкого снаряжения, если погружение не планируется в течение дня.

Ограниченная внутренняя организация



Сумка на колесиках Cressi Moby 3 – 179 фунтов стерлингов / 210 долларов США

Cressi Moby 3 — компактный представитель проверенной временем классической линейки Moby. Он предлагает внушительный объём 100 литров в прочном корпусе на колёсах. Изготовленный из прочной ткани плотностью 300/400 денье, он сочетает в себе впечатляющее сочетание прочности и веса — менее пяти килограммов. Большие колёса, телескопическая ручка и несколько мягких ручек позволяют легко перемещать его даже при полной загрузке.

Тележка Cressi Moby 3 Мешок

Основное отделение вмещает компенсаторы плавучести и гидрокостюмы, а многочисленные внешние карманы на молнии обеспечивают место для аксессуаров. ., или проездные документы. Есть даже специальные плавник Карманы по бокам. Он не броский, но стильный, функциональный, надёжный и специально создан для дайвинга.

Плюсы:

Высокое качество сборки и много места

Отличное соотношение цены и качества для длительных дайвинг-поездок

Минусы:

Нет отдельных влажных/сухих зон

Немного громоздкий, когда не полностью упакован



Ручная кладь Stahlsac Steel 22″ – 300 фунтов стерлингов / 280 долларов США

Этот 40-литровый продолжать Сочетает в себе прочную раму и высококачественный дизайн, ориентированный на дайвинг. Внутренние отсеки разделены на «мокрый» и «сухой», что делает его идеальным для размещения Регуляторы, коротышки и компьютеры для дайвинга вместе с одеждой для выходного дня.

Stahlsac Steel 22″ Продолжать

Линейка «Steel» от Stahlsac известна своими водонепроницаемыми прочными молниями, ударопрочными колесами и продолжать Соответствие требованиям, даже в полностью упакованном виде. Цена за ручную переноску высока, но и долговечность тоже, и репутация подкреплена. Раму и колёса можно заменить, что ещё больше продлит срок службы!

Плюсы:

Оптимизировано для авиаперелетов и перевозки хрупкого оборудования

Профессиональный внешний вид

Минусы:

Тяжелее для ручной переноски

Дороговато для повседневного использования.



Дорожная сумка серии «Экспедиция Четвертого Элемента» – 120 фунтов стерлингов / 195 долларов США

Экологичная дорожная сумка Fourth Element объёмом 90 литров изготовлена из переработанного полиэстера и отличается минималистичным, но при этом очень функциональным дизайном. Она водонепроницаема, легко сминается и удивительно лёгкая, что делает её фаворитом среди дайверов, заботящихся об экологии и стремящихся сэкономить вес и пространство.

Дорожная сумка серии «Экспедиция Четвертого элемента»

Внешние стропы позволяют упаковывать вещи модульно, а U-образная молния обеспечивает лёгкий доступ к снаряжению. Хотя он не такой прочный, как чемоданы с жёстким корпусом, его компактная конструкция, мягкие лямки для переноски и высококачественные застёжки делают его идеальным вариантом для сафари на борту или минималистичных дайвинг-туров.

Плюсы:

Легкий, компактный и экологичный

Отличная универсальность на мокрой и сухой дороге

Минусы:

Нет колес и жесткой рамы

Лучше всего подходит для мягких вещей, а не для жестких кейсов.



Багажник Eagle Creek ORV 2 Wheel 30” – £380 / $439

Не предназначен специально для дайвинга, но любим дайверами, путешествующими по штату, за его прочную конструкцию, пожизненную гарантию и внушительный внутренний объём. ORV Trunk — это огромный 110-литровый чемодан с прочными колёсами, точками крепления, внешними карманами для защиты от влаги и усиленными углами. Он даже поставляется с собственной открывалкой для бутылок!

Двухколесный 2-дюймовый багажник Eagle Creek ORV

Несмотря на отсутствие дренажной сетки или фирменной символики, многие профессионалы используют его в качестве основного материала для дайвинга. багаж Благодаря своей надежности и устойчивости к погодным условиям. Идеально подходит для тех, кто берет с собой громоздкие вещи, такие как гидрокостюмы, плавниковили комплекты фототехники для длительных международных поездок.

Плюсы:

Достаточно прочный для многих лет эксплуатации

Отличная организационная структура

Минусы:

Не предназначено специально для дайвинг-снаряжения

Нет внутренней прокладки для регс или камеры



Рюкзак Mares Cruise Backpack Pro – 249 фунтов стерлингов / 299 долларов США

Круиз Mares Походный рюкзак Pro — это большой дайв-рюкзак объемом 140 л. сумка разработан для тех, кто путешествует с большим весом и ожидает, что их багаж Управлять им будет легко. У него прочные колеса, телескопическая ручка и усиленные углы, которые выдержат всю нагрузку при движении.

Круиз Mares Походный рюкзак Pro

Интегрированные отсеки для передач, отдельные плавник Карманы, дренажные отверстия и компрессионные ремни обеспечивают сохранность и порядок вашего снаряжения. Идеальный проверенный вариант для дайвинг-туров за рубежом и технодайверов с громоздким снаряжением. Изготовлен из экологичного вторичного ПЭТФ для защиты окружающей среды.

Плюсы:

Огромные возможности для международных поездок

Разработан специально для полного комплекта акваланга

Минусы:

Слишком большой для коротких поездок или продолжать

Может стать тяжелым, если набить его до максимума



Резюме выборов

Лучший общий: Тележка DynamicNord LTR-110 – хорошая вместимость со съемным внутренним сумка который также покрывает дневные погружения на курорте.

Лучше всего подходит для дальних поездок: Mares Cruise Походный рюкзак Плюсы – прочная конструкция, которая легко выдержит два комплекта снаряжения

Лучшая ручная кладь: Stahlsac Steel 22 дюйма — размер для самолетов, защитный, изысканный и долговечный.

Лучший бюджет: Subea 90 L Wheeled – удобный и достаточно большой для тех, кто не хочет тратиться на второй комплект багаж.

Лучше всего подходит для дневного дайвинга: Scubapro SPORT Mesh95 – Качественно сделан, но лёгкий и складывается до плоского состояния. Идеально подходит для ежедневных поездок из отеля на дайв-бот и обратно.

Заключительное слово

Хорошее дайв-путешествие сумка стоит своего веса среди рифовых рыб. Защитите свой Регуляторы с мягкими рукавами, слейте воду BCD Ночью и укладывайте камеры в мягкие внутренние карманы. Даже минималистичные дайвинг-комплекты – маска, рег, снорклинг – воспользуйтесь специальным сумка Чтобы избежать повреждений или порезов ножами и грузилами. Грамотная упаковка (сверните гидрокостюмы, извлеките батарейки, используйте пакетики с силикагелем) также предотвращает появление плесени и расходы на авиаперевозки.

Правильный дайв-тур багаж сохраните свое снаряжение в порядке, сухости и готовности к полету, чтобы вы могли сосредоточиться на исследовании подводного мира, а не мучиться с логистикой, связанной с сыростью.

FAQ

1. Могу ли я взять с собой дайвинг? регулятор в моей ручной клади багаж?

Не всегда, хотя в большинстве случаев, если он проходит через рентген, всё в порядке. Охрана может попросить вас снять регулятор так что имейте сумка Это позволяет легко извлечь и осмотреть багаж. НО всегда уточняйте информацию в авиакомпании: в некоторых странах (например, Филиппинах) это запрещено. Регуляторы в руке багаж для рейсов, вылетающих из страны.

2. Как упаковать BCD чтобы избежать повреждений?

Выпустите воздух, сверните и поместите его во внешний отсек или рюкзак Используйте одежду в качестве прокладок вокруг шлангов и пряжек надувных устройств, чтобы минимизировать риск повреждения. Они могут выдержать серьёзные нагрузки, но сотрудники аэропорта не будут проверять, насколько хорошо вы упаковали вещи.

3. Как лучше всего сушить снаряжение по возвращении домой?

Принесите сетку сумки или вентилируемый ролик сумки Для просушки снаряжения на воздухе между погружениями и по пути домой после дневного погружения. Распакуйте и развесьте снаряжение как можно скорее после последнего погружения И по возвращении домой. Мокрое снаряжение увеличивает вес, а если оставить его надолго, даже самая незначительная влажность создаст риск появления плесени.