Красочный путешественник: Scubapro Navigator Lite BC

Компания Scubapro представила легкий компенсатор плавучести с надувной спиной под названием Navigator Lite, предназначенный для любителей дайвинга, предпочитающих простую, но надежную конструкцию с возможностью выбора цвета.

Вид на жилет BC с чехлом цвета Army Green, на котором видны регулируемые карманы.

Новый BC построен на базе программного обеспечения Airnet. рюкзак, разработанный таким образом, чтобы сделать его легким и складным для удобства упаковки и хранения.

Воздушная камера изготовлена ​​из нейлона 420D с высокочастотной сваркой и, как говорят, обладает большой грузоподъемностью 17.3 кг. Для поддержания обтекаемого профиля предусмотрены три плоских ремня-резинки.

Версии Navigator Lite синего и кораллового цветов (Фабрис Дуденхофер)

Производитель сообщает, что новой функцией компенсаторов плавучести Scubapro, появившейся в моделях Navigator Lite, являются сменные крышки воздушных ячеек. На выбор предлагается шесть цветовых вариантов, которые должны быть установлены авторизованным техником Scubapro.

BC поставляется с чехлами трех стандартных цветов (черный, синий и коралловый), а также трех дополнительных цветов (темно-синий камуфляж, армейский зеленый и белый).

Чехол с воздушной ячейкой темно-синего камуфляжа

Система крепления баллона Quick Cinch соединена с 50-миллиметровым ремешком-липучкой, что обеспечивает простоту регулировки и «невероятно надежную» стабилизацию баллона в любых условиях погружения, утверждает Scubapro.

Поясной пояс имеет два съемных кармана, каждый с двумя мягкими D-образными кольцами. Они могут быть расположены либо отверстием вверх для переноски предметов, которые могут понадобиться вам под водой, либо отверстием вниз для быстрого сброса балласта (каждый карман может выдержать 2.5 кг веса).

BC складывается в компактную форму (Фабрис Дуденхофер)

Модульная конструкция рюкзака Navigator Lite позволяет легко заменять подкладку спинки, поясной ремень, плечевые ремни, стяжки для бака, воздушную камеру и карманы в случае повреждения или износа.

Navigator Lite поставляется в двух расширяемых размерах, XXS-M и M-XXL, «с небольшим перекрытием» между ними, чтобы помочь дайверам обеспечить идеальную посадку. Новый компенсатор плавучести стоит Scubapro по цене 469 евро (420 фунтов стерлингов), а чехлы с воздушными ячейками в дополнительных цветах стоят 49 евро (45 фунтов стерлингов) за штуку.

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