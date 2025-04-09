Aqualung подтверждает переговоры о дружественном поглощении HEAD

Производитель оборудования для дайвинга Aqualung подтвердил, что ведет «эксклюзивные переговоры» с американо-австрийской HEAD Group относительно потенциального приобретения 100% Aqualung Group. как выяснилось on Диверне на 2 апреле.

Сделка еще подлежит одобрению регулирующих органов и надлежащей юридической процедуре, но Виктор Вадано, член наблюдательного совета Aqualung Group и советник компании с прошлого года, был назначен генеральным директором «для обеспечения плавного перехода и интеграции».

Новый генеральный директор Aqualung Виктор Вадано

Французская Aqualung Group владеет такими брендами, как Aqualung, Apeks и Aquasphere. Компания утверждает, что этот шаг «значительно усилит присутствие HEAD в сегменте водных видов спорта».

Первоначально известная своими зимними и ракеточными видами спорта, компания HEAD с 1971 года выпускает продукцию итальянского производителя снаряжения для дайвинга Mares, а также бельгийских ребризеров rEvo, платформы онлайн-бронирования liveaboard.com и австралийского бренда купальников Zoggs, приобретенного в 2020 году.

В 2014 году HEAD также поглотила SSI, и Aqualung утверждает, что с тех пор агентство по обучению дайвингу увеличило свои доходы более чем вдвое.

Aqualung Group заявляет, что ее продукция распространяется более чем в 90 странах, и что это приобретение позволит создать «мирового лидера на мировом рынке водных видов спорта, объединив двух знаковых игроков, движимых безопасностью, техническим совершенством, инновациями, комфортом и дизайном, производительностью и страстью к спорту и исследованию водных просторов».

По данным Aqualung, HEAD намерена сохранить и развить Aqualung Group, укрепить ее стратегическое и растущее военное и профессиональное подразделение, а также нарастить ее производственные возможности.

«Объединенный опыт двух компаний позволит создать сильную синергию, ускорить лидерство на рынке и открыть новые возможности для расширения доступа к водным видам спорта во всем мире», — говорится в сообщении.

С 2023 года Aqualung Group принадлежит компании по управлению активами Barings, и в последнее время она избавляется от брендов, объектов и персонала в попытке решить свои давние финансовые проблемы.

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