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Aqualung подтверждает переговоры о дружественном поглощении HEAD

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(Акваланг)
(Акваланг)

Производитель оборудования для дайвинга Aqualung подтвердил, что ведет «эксклюзивные переговоры» с американо-австрийской HEAD Group относительно потенциального приобретения 100% Aqualung Group. как выяснилось on Диверне на 2 апреле.

Сделка еще подлежит одобрению регулирующих органов и надлежащей юридической процедуре, но Виктор Вадано, член наблюдательного совета Aqualung Group и советник компании с прошлого года, был назначен генеральным директором «для обеспечения плавного перехода и интеграции». 

Новый генеральный директор Aqualung Виктор Вадано
Новый генеральный директор Aqualung Виктор Вадано

Французская Aqualung Group владеет такими брендами, как Aqualung, Apeks и Aquasphere. Компания утверждает, что этот шаг «значительно усилит присутствие HEAD в сегменте водных видов спорта». 

Первоначально известная своими зимними и ракеточными видами спорта, компания HEAD с 1971 года выпускает продукцию итальянского производителя снаряжения для дайвинга Mares, а также бельгийских ребризеров rEvo, платформы онлайн-бронирования liveaboard.com и австралийского бренда купальников Zoggs, приобретенного в 2020 году. 

В 2014 году HEAD также поглотила SSI, и Aqualung утверждает, что с тех пор агентство по обучению дайвингу увеличило свои доходы более чем вдвое. 

Aqualung Group заявляет, что ее продукция распространяется более чем в 90 странах, и что это приобретение позволит создать «мирового лидера на мировом рынке водных видов спорта, объединив двух знаковых игроков, движимых безопасностью, техническим совершенством, инновациями, комфортом и дизайном, производительностью и страстью к спорту и исследованию водных просторов». 

По данным Aqualung, HEAD намерена сохранить и развить Aqualung Group, укрепить ее стратегическое и растущее военное и профессиональное подразделение, а также нарастить ее производственные возможности.

«Объединенный опыт двух компаний позволит создать сильную синергию, ускорить лидерство на рынке и открыть новые возможности для расширения доступа к водным видам спорта во всем мире», — говорится в сообщении.

С 2023 года Aqualung Group принадлежит компании по управлению активами Barings, и в последнее время она избавляется от брендов, объектов и персонала в попытке решить свои давние финансовые проблемы.

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
Как работают клапаны Twinset в подводном плавании с аквалангом | Объяснение учений по отключению и советов по использованию изоляторов #scubadiving #askmark #twinset Не знаете, как использовать клапаны Twinset или как правильно выполнить тренировку по отключению клапанов? Ты не одинок. В этом эпизоде ​​AskMark Марк объясняет, как работают клапаны на двухбаллонных баллонах, в том числе как их безопасно открывать и закрывать, как функционируют изолирующие клапаны и почему отработки клапанов (также известные как отработки отключения или V-образные отработки) имеют решающее значение для диагностики утечек во время технических и любительских погружений. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ Марк также делится советами о мышечной памяти, помогающей дотянуться до левого и правого штырей, логикой «изолятор первым» и «изолятор последним», а также о том, как избежать чрезмерного затягивания или небезопасного расположения клапана. Это руководство идеально подойдет дайверам, переходящим на сдвоенные баллоны, дайверам с сайдмаунтом, интересующимся установками манифольдов, а также всем, кто хочет улучшить свои навыки управления газовой смесью. Расскажите нам в комментариях, как ваш инструктор обучал отработке навыков работы с клапанами, и не забудьте оставить свои вопросы, используя хэштег #AskMark, чтобы попасть в будущее видео. @mostafametwally1 ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международную eSIM-карту! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join НАШИ САЙТЫ - Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания - Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве - Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. 🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook (журнал Scuba Diver): https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram (журнал Scuba Diver): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ Twitter (X) (журнал Scuba Diver): https://twitter.com/scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 =================================== Отказ от ответственности: информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Содержание этого видео, включая текст, графику, изображения и информацию, предназначено исключительно для общих ознакомительных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark
@mostafametwally1
#askmark привет Марк. Можешь снять видео о том, как обращаться с клапанами и коллектором на двухцилиндровых двигателях? Трудно запомнить, в какую сторону открывать клапаны, и легко ошибиться, особенно в экстренных ситуациях. Спасибо
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как работают двухсекционные клапаны при подводном плавании с аквалангом | Объяснение отработки выключения и советов по использованию изоляторов

Как долго хранится воздух в баллоне для подводного плавания? Важные советы по безопасности, которые вам следует знать #подводноеплавание #askmark #scubatank Вы когда-нибудь задумывались, как долго можно хранить воздух в баллоне для подводного плавания, прежде чем он испортится? Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ Это один из наиболее распространенных вопросов, которые задают дайверы, особенно если вы не занимаетесь дайвингом регулярно. В этом видео я отвечаю на вопрос, как долго можно дышать воздухом внутри баллона для подводного плавания, прежде чем его придется слить или заменить. Я также объясняю, почему качество воздуха может ухудшаться со временем, какую роль играют влажность и загрязняющие вещества и почему важно правильное хранение (например, хранение баллонов в вертикальном положении). Мы также поговорим о заправке найтроксом и о том, как дайвинг-центры спускают воздух перед заправкой газовой смесью. Независимо от того, сохраняете ли вы полный бак после гидроиспытаний или просто готовитесь к следующей поездке, это видео даст вам реальные советы по обеспечению безопасности и максимально эффективному использованию заправок воздухом. Задавайте свои вопросы о погружениях с хэштегом #AskMark в комментариях, чтобы получить шанс попасть в будущее видео. ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔗 Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. 🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook (журнал Scuba Diver): https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram (журнал Scuba Diver): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ Twitter (X) (журнал Scuba Diver): https://twitter.com/scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ================================= Отказ от ответственности: информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, представленные в этом видео, предназначен исключительно для общих ознакомительных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как долго воздух хранится в баллоне для подводного плавания? Важные советы по безопасности, которые вы должны знать

Лучшие дайвинг-шоу в 2025 году, которые нельзя пропустить | Всемирный календарь мероприятий по подводному плаванию #scubadiving #diveshow #scubatravel Ищете лучшие дайвинг-шоу, которые стоит посетить в 2025 году? Вот ваше полное глобальное руководство. В этом видео Марк делится помесячной разбивкой основных выставок и мероприятий в сфере подводного плавания по всему миру, включая DEMA, GO Diving, ADEX, Scuba Show, MIDE и другие. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ Планируете ли вы встретиться с производителями снаряжения, протестировать новейшие технологии для подводного плавания, забронировать дайвинг-тур или пообщаться с профессиональными дайверами и подводными фотографами, в этом видео рассказывается о том, что предлагает каждое мероприятие. Это ваш календарь выставок для дайвинга: от крупных международных выставок, таких как Boot Düsseldorf и EUDI, до региональных фаворитов в Великобритании, Австралии и Юго-Восточной Азии. Полный список и ссылки на официальные сайты смотрите в описании. Расскажите нам в комментариях, на какое дайвинг-шоу вы собираетесь и что вам больше всего хочется увидеть в этом году ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международную eSIM-карту! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear Полный список дайв-шоу со ссылками: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18–26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок) 1–2 ФЕВРАЛЯ: Duikvaker 21–23 ФЕВРАЛЯ: European Dive Show (EUDI) 21–23 ФЕВРАЛЯ: Diving Resort Travel (DRT) Show, Малайзия 1–2 МАРТА: GO Diving Show (Британская выставка дайвинга) 15–16 МАРТА: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia 28–30 МАРТА: Mediterranean Diving Show АПРЕЛЬ 4-6: Asia Dive Expo (ADEX) 22-25 МАЯ: Thailand Dive Expo (TDEX) 31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Scuba Show 13-15 ИЮНЯ: Malaysia International Dive Expo (MIDE) 6-7 СЕНТЯБРЯ: GO Diving ANZ Show 17-19 ОКТЯБРЯ: Diving Talks 11-14 НОЯБРЯ: DEMA Show Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join НАШИ ВЕБ-САЙТЫ - Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания - Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве - Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Временные метки 00:00 Введение 01:35 Реклама Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 Шоу дайвинга GO UK 06:24 ADEX OZTek 07:06 Mediterranean 07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 Шоу дайвинга 09:36 MIDE 10:06 GO Diving ANZ 11:09 Разговоры о дайвинге 11:58 DEMA 🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 Я ОЧЕНЬ ... https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook (журнал Scuba Diver): https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram (журнал Scuba Diver): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ Twitter (X) (журнал Scuba Diver): https://twitter.com/scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ================================== Отказ от ответственности: информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Содержание этого видео, включая текст, графику, изображения и информацию, предназначено исключительно для общих ознакомительных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

Лучшие дайвинг-шоу в 2025 году, которые вы не должны пропустить | Всемирный календарь мероприятий по подводному плаванию

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