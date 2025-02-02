StingBlade снимает шипы медуз

StingBlade — это новый скребковый инструмент, предназначенный для лечения проклятия некоторых дайверов — укусов медуз.

По словам производителя, если вас ужалили в открытый участок тела, инстинктивное прикосновение или потирание его руками просто проталкивает уже впившиеся в кожу жала дальше в тело, высвобождая и загоняя токсины внутрь.

Компания также отвергает устаревшие идеи применения уксуса или мочи в качестве экстренных методов лечения. Вместо этого она заявляет, что ее инструмент можно наносить на целевые области, чтобы нейтрализовать микрошипы, удаляя их до того, как они активируются, и предотвращая вторичное жжение и боль.

Как можно скорее после этого пораженный участок можно погрузить в горячую воду или холодную соленую воду, если таковой нет, но ни в коем случае не в холодную пресную воду, так как она выделит еще больше токсинов, говорит StingBlade.

Продукт — идея Марка Дайера, который принадлежит к семье мастеров по изготовлению лезвий, которые придумали бритвы Wilkinson Sword's Bonded Edge. Он изготовлен с соблюдением принципов устойчивого развития с использованием переработанных рыболовных сетей и утяжелен для обеспечения нейтральной плавучести.

Базовый скребок StingBlade Personal зеленого цвета стоит 30 фунтов стерлингов и может быть взят с собой везде, где он может понадобиться, в то время как версия Super Blade Professional красного цвета за 55 фунтов стерлингов предназначена для «более тщательной обработки» на пляже или в дайвинг-центре.

Механизм сменных титановых лезвий позволяет заменять лезвия, сохраняя их остроту и точность. StingBlade производится в Великобритании и может быть куплен у производителя . или амазонка.

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