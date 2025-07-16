Умный буй: Garmin Descent S1 помогает дайверам оставаться на связи

«Революционное дополнение» — вот как Garmin описывает свой новый буй Descent S1, предназначенный для поддержания связи между водолазами, находящимися под водой, и экипажем лодки, а также для повышения спокойствия обеих сторон.

Буй использует GarminСетевое решение гидролокатора SubWave компании будет интегрировано с дайвинг-системами компании.компьютеры, что позволяет наземному экипажу отслеживать и контролировать до восьми водолазов одновременно.

Водолазы и члены экипажа также могут обмениваться предустановленными сообщениями на расстоянии до 100 м при использовании совместимого дайвинг-компьютер и трансивер Descent T2. Таким образом, дайверы могут сообщать находящимся на поверхности, где они находятся, куда направляются, нужно ли им всплыть раньше времени и сколько времени осталось до декомпрессии.

Осведомленность о ситуации

Ситуационная осведомленность значительно повышается, поскольку подключенные дайверы могут видеть расстояние и направление до буя — независимо от того, закреплен ли он на месте, на якорном конце лодки или на оттяжке во время дрейфового погружения — и использовать эти данные, чтобы определить направление обратно и всплыть на поверхность.

На поверхности подводные тепловые карты Garmin Приложение для смарт-устройств Dive можно использовать для проведения анализа после погружения.

Garmin Спуск буя S1

Наверху экипажи лодок могут отслеживать водолазов, используя буй S1 с приложением, отмечая давление в их баллонах, местоположение и глубину, а также могут получить доступ к дополнительным данным, если водолазы имеют совместимое оборудование для дайвинга.компьютер и трансивер Descent T2. Можно настроить автоматические оповещения, чтобы информировать команду на поверхности о достижении определённого уровня давления в баллоне водолаза.

С подключенным Descent dive-компьютеры При использовании под водой команда может общаться с водолазами, например, отправлять сигнал о необходимости прервать погружение. Они могут отслеживать приблизительную дистанцию до каждого водолаза в зоне. Субволна сеть гидролокаторов на расстоянии до 10 м от буя.

Характеристики

Компактный буй весит 900 г и имеет водонепроницаемость IPX8 до 10 м, сообщает Garmin, а его перезаряжаемый литиевый аккумулятор, как утверждается, обеспечивает до 15 часов работы без подзарядки, чего вполне достаточно для типичного дайв-тура выходного дня. S1 подключается к Garmin Приложение для погружений на расстояние до 60 м.

Дайверам следует учитывать, что местные условия, включая высоту поверхностных волн, рябь, объекты и положение дайвера, могут препятствовать прохождению сигнала и уменьшать дальность действия. Кроме того, некоторые совместимые устройства компьютеры может быть оборудован для приема, но не для отправки сообщений.

Доступный сейчас Буй Garmin Descent S1 Рекомендованная розничная цена составляет 2,130 фунтов стерлингов.

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