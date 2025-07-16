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Умный буй: Garmin Descent S1 помогает дайверам оставаться на связи

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Garmin представляет буй Descent S1
Garmin представляет буй Descent S1

«Революционное дополнение» — вот как Garmin описывает свой новый буй Descent S1, предназначенный для поддержания связи между водолазами, находящимися под водой, и экипажем лодки, а также для повышения спокойствия обеих сторон. 

Буй использует GarminСетевое решение гидролокатора SubWave компании будет интегрировано с дайвинг-системами компании.компьютеры, что позволяет наземному экипажу отслеживать и контролировать до восьми водолазов одновременно. 

Водолазы и члены экипажа также могут обмениваться предустановленными сообщениями на расстоянии до 100 м при использовании совместимого дайвинг-компьютер и трансивер Descent T2. Таким образом, дайверы могут сообщать находящимся на поверхности, где они находятся, куда направляются, нужно ли им всплыть раньше времени и сколько времени осталось до декомпрессии. 

Осведомленность о ситуации

Ситуационная осведомленность значительно повышается, поскольку подключенные дайверы могут видеть расстояние и направление до буя — независимо от того, закреплен ли он на месте, на якорном конце лодки или на оттяжке во время дрейфового погружения — и использовать эти данные, чтобы определить направление обратно и всплыть на поверхность.

На поверхности подводные тепловые карты Garmin Приложение для смарт-устройств Dive можно использовать для проведения анализа после погружения.

Буй Garmin Descent S1
Garmin Спуск буя S1

Наверху экипажи лодок могут отслеживать водолазов, используя буй S1 с приложением, отмечая давление в их баллонах, местоположение и глубину, а также могут получить доступ к дополнительным данным, если водолазы имеют совместимое оборудование для дайвинга.компьютер и трансивер Descent T2. Можно настроить автоматические оповещения, чтобы информировать команду на поверхности о достижении определённого уровня давления в баллоне водолаза.

С подключенным Descent dive-компьютеры При использовании под водой команда может общаться с водолазами, например, отправлять сигнал о необходимости прервать погружение. Они могут отслеживать приблизительную дистанцию до каждого водолаза в зоне. Субволна сеть гидролокаторов на расстоянии до 10 м от буя.

Характеристики

Компактный буй весит 900 г и имеет водонепроницаемость IPX8 до 10 м, сообщает Garmin, а его перезаряжаемый литиевый аккумулятор, как утверждается, обеспечивает до 15 часов работы без подзарядки, чего вполне достаточно для типичного дайв-тура выходного дня. S1 подключается к Garmin Приложение для погружений на расстояние до 60 м.

Дайверам следует учитывать, что местные условия, включая высоту поверхностных волн, рябь, объекты и положение дайвера, могут препятствовать прохождению сигнала и уменьшать дальность действия. Кроме того, некоторые совместимые устройства компьютеры может быть оборудован для приема, но не для отправки сообщений.

Доступный сейчас Буй Garmin Descent S1 Рекомендованная розничная цена составляет 2,130 фунтов стерлингов.

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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

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00: 00 Введение
02:14 Миф 1
03:50 Миф 2
05:15 Миф 3
06:16 Миф 4
07:45 Миф 5
09:06 Миф 6
10:02 Миф 7
11:19 Миф 8
12:35 Миф 9
14:10 Миф 10

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43NkI3M0NGOUE4ODY2OTE1

10 главных мифов о подводном плавании с аквалангом, объясненные @SCUBAPRO

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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
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Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

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🧼 Как правильно стирать и сушить гидрокостюм | Продлите срок службы гидрокостюма и сохраните свежесть 🌊 Хотите, чтобы ваш гидрокостюм прослужил дольше и оставался комфортным при каждом занятии? В этом видео мы покажем вам шаг за шагом, как правильно чистить, ополаскивать и сушить гидрокостюм — независимо от того, занимаетесь ли вы серфингом, подводным плаванием или греблей на доске с веслом. Избегайте распространенных ошибок, которые портят неопрен, и узнайте лучшие советы по сохранению свежести, эластичности и отсутствия запаха вашего гидрокостюма. Что вы узнаете: Как часто стирать гидрокостюм 🗓️ Что использовать (и чего избегать) при чистке 🧴 Как правильно смывать соль, песок и пот 🚿 Как сушить гидрокостюм, чтобы избежать трещин и неприятных запахов 🌬️ Профессиональные советы по продлению срока службы и повышению производительности гидрокостюма ⚙️ Идеально подходит для серферов, дайверов, фридайверов и всех, кто любит воду. 👉 Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик 🔔, чтобы получать больше советов по выбору гидрокостюма, уходу за снаряжением и рекомендациям по водным видам спорта! #УходЗаГидрокостюмом #ЧисткаГидрокостюма #СоветыПоСерфингу #ДайвингСкуба #ОбслуживаниеСнаряжения #КакОчистить #ВодныеВодныеСпорты Пожалуйста, посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о дайвинге, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔 ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ ДЛЯ подводного плавания 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

🧼 Как правильно стирать и сушить гидрокостюм | Продлите срок службы гидрокостюма и оставайтесь свежими 🌊

Хотите, чтобы ваш гидрокостюм прослужил дольше и оставался комфортным при каждом занятии? В этом видео мы покажем вам пошагово, как правильно чистить, промывать и сушить гидрокостюм — независимо от того, занимаетесь ли вы сёрфингом, дайвингом или греблей на байдарке. Избегайте распространённых ошибок, которые портят неопрен, и узнайте лучшие советы по поддержанию свежести, эластичности и отсутствию запахов.

Что вы узнаете:

Как часто стирать гидрокостюм 🗓️

Что использовать (и чего избегать) при уборке 🧴

Правильный способ смыть соль, песок и пот 🚿

Как высушить гидрокостюм, чтобы избежать трещин и неприятного запаха 🌬️

Советы профессионалов по продлению срока службы и повышению эффективности вашего гидрокостюма ⚙️

Идеально подходит для серферов, дайверов, фридайверов и всех, кто любит воду.

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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

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📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com

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