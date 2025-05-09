Сменные очки SeeDeep обеспечивают дайверам гибкость

Идея очков SeeDeep, которые надеваются поверх стандартных очков для дайвинга,маска был представлен в Диверне читателей в середине 2023 года, когда голландские изобретатели все еще находились на стадии краудфандинга, но компания хочет сообщить дайверам, что ее продукт теперь доступен на рынке.

Эти подводные очки предлагают альтернативу покупке рецептурных очков. маска SeeDeep рекомендует дайверам с дальнозоркостью, которым требуется большая гибкость во время погружения.

Пользователи могут надевать или снимать очки под водой, когда требуется ближнее зрение, надежно удерживая их на месте во время использования с помощью регулируемого резинового ремешка. После того, как они надеты, их можно перемещать вверх и вниз по маскав зависимости от того, хочет ли дайвер смотреть вверх, вниз или вперед.

Говорят, что клейкая силиконовая поверхность, нанесенная на две мягкие подушечки на обратной стороне очков, фиксирует их в выбранном положении за счет трения.

Линзы изготовлены из поликарбоната с покрытием против царапин, а оправа — из анодированного алюминия. Теперь пользователь может выбирать из семи диоптрий вместо первоначальных четырех: +1, +1.25, +1.5, +1.75, +2, +2.5 и +3, а SeeDeep теперь может предложить любые две из этих диоптрий в одной паре очков, если это необходимо.

Когда очки весом 25 г не используются, их можно хранить в мягком неопреновом чехле, который крепится на карабине.

Дополнительный SeeDeep путешествовать кейс доступен бесплатно для читателей Divernet

​​Очки SeeDeep доступны в синем или антрацитово-сером цвете и продаются по цене 70 фунтов стерлингов. См. оптику для глубоководного погружения. Помимо мягкого чехла есть дополнительный защитный чехол. путешествовать футляр стоит 8 фунтов стерлингов, хотя он предоставляется бесплатно покупателям очков, которые цитируют слово «ДИВЕРНЕ' при совершении покупки.

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