Groundtruth + PADI шаг погружной Unda сухие мешки

Производитель туристического снаряжения Groundtruth объединился с агентством по обучению дайвингу PADI для вывода на рынок линейки из трех подводных сумок под названием Unda (в переводе с латыни «волна»).

Стандартный гермомешок стоимостью 285 фунтов стерлингов позиционируется как «путешественник, ориентированный на будущее», который ставит защиту океана и окружающей среды на первый план.

Рюкзак Unda Roll-Top Dry Backpack объемом 25 литров оснащен отдельной вставкой Day Tote объемом 20 литров для переноски предметов первой необходимости.

Основная сумка имеет двухстороннюю систему закрытия, два внешних кармана для бутылок с водой, передний герметичный карман на молнии и переднюю систему каркаса с эластичным шнуром. Как и другие сумки в линейке Unda, она поставляется в цветах океанского зеленого и глубокого черного.

Вставка Day Tote в 10-литровую сумку Cross Body Dry Bag

Сумка-переноска Unda объемом 10 литров

Сумка Cross Body Dry Bag объемом 10 литров, с ценником в 76 фунтов стерлингов, имеет неопреновый передний карман на молнии и, сбоку, систему для крепления дополнительных предметов с двумя D-образными кольцами. Плечевой ремень регулируется.

Сумка-переноска Unda объемом 10 литров

Завершает линейку сумка-переноска Unda Cross Body Dry Sling объемом 1 литр. Она имеет герметичную застежку-молнию с рейтингом IP67, что означает, что она остается водонепроницаемой при погружении на глубину до 1 м в течение как минимум получаса. С регулируемым ремешком и внешним D-образным кольцом эта небольшая сумка стоит £73.

Сумка-переноска Unda объемом 1 литр с сухим ремнем

Groundtruth был создан тремя режиссерами-документалистами: сестрами Джорджией, Софией и Ниной Скотт.

Материалы, используемые для изготовления сумок, производятся из 100% переработанных пластиковых отходов, включая рыболовные сети для призрачной рыбалки, переработанный нейлон и пластиковые бутылки, а также запатентованную линейку оборудования GT-OCO-CO2 от Groundtruth, изготовленную из переработанного пластика и уловленного CO. 2 выбросы.

«Сети для ловли рыбы-призрака составляют более 50% всех пластиковых отходов в наших океанах, нанося непоправимый ущерб глобальным морским экосистемам», — говорит генеральный директор Джорджия Скотт. «Объединив наш опыт в инновационном дизайне с преданностью PADI сохранению океана, мы стремимся оказать значительное положительное влияние посредством повторного использования этого вредного пластика».

Согласно PADI по всему мируПо словам вице-президента по развитию и маркетингу Лизы Минклин, партнерство агентства с Groundtruth «произвело революцию в том, как дайверы могут носить с собой свои основные вещи, одновременно повышая их приверженность защите любимых мест. Это действительно линейка продуктов, разработанная дайверами для дайверов», — говорит она.

Сумки UNDA можно заказать через Истина сайт.

Также в Дивернете: PADI ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СИЛЬВИИ ЭРЛ НОВУЮ РОЛЬ, PADI ПРЕДСТАВЛЯЕТ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЭКО-ТУРИСТ», ДАЙВЕРЫ «МОГУТ ПОВОРОТИТЬ ПРИЛИВ НА ПЛАСТМАССЕ», PADI AWARE РАСПРЕДЕЛЯЕТ 500 XNUMX ДОЛЛАРОВ США В виде ГРАНТОВ МИССИЙСКОГО ЦЕНТРА