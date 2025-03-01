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Groundtruth + PADI шаг погружной Unda сухие мешки

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Сумка-переноска Unda объемом 10 литров изготовлена ​​из переработанного пластика.
Сумка-переноска Unda объемом 10 литров изготовлена ​​из переработанного пластика.

Производитель туристического снаряжения Groundtruth объединился с агентством по обучению дайвингу PADI для вывода на рынок линейки из трех подводных сумок под названием Unda (в переводе с латыни «волна»).

Стандартный гермомешок стоимостью 285 фунтов стерлингов позиционируется как «путешественник, ориентированный на будущее», который ставит защиту океана и окружающей среды на первый план.

Рюкзак Unda Roll-Top Dry Backpack объемом 25 литров оснащен отдельной вставкой Day Tote объемом 20 литров для переноски предметов первой необходимости.

Основная сумка имеет двухстороннюю систему закрытия, два внешних кармана для бутылок с водой, передний герметичный карман на молнии и переднюю систему каркаса с эластичным шнуром. Как и другие сумки в линейке Unda, она поставляется в цветах океанского зеленого и глубокого черного.

Вставка Day Tote в 10-литровую сумку Cross Body Dry Bag
Вставка Day Tote в 10-литровую сумку Cross Body Dry Bag
Сумка-переноска Unda объемом 10 литров
Сумка-переноска Unda объемом 10 литров

Сумка Cross Body Dry Bag объемом 10 литров, с ценником в 76 фунтов стерлингов, имеет неопреновый передний карман на молнии и, сбоку, систему для крепления дополнительных предметов с двумя D-образными кольцами. Плечевой ремень регулируется.

Сумка-переноска Unda объемом 10 литров
Сумка-переноска Unda объемом 10 литров

Завершает линейку сумка-переноска Unda Cross Body Dry Sling объемом 1 литр. Она имеет герметичную застежку-молнию с рейтингом IP67, что означает, что она остается водонепроницаемой при погружении на глубину до 1 м в течение как минимум получаса. С регулируемым ремешком и внешним D-образным кольцом эта небольшая сумка стоит £73. 

Сумка-переноска Unda объемом 1 литр с сухим ремнем
Сумка-переноска Unda объемом 1 литр с сухим ремнем

Groundtruth был создан тремя режиссерами-документалистами: сестрами Джорджией, Софией и Ниной Скотт.

Материалы, используемые для изготовления сумок, производятся из 100% переработанных пластиковых отходов, включая рыболовные сети для призрачной рыбалки, переработанный нейлон и пластиковые бутылки, а также запатентованную линейку оборудования GT-OCO-CO2 от Groundtruth, изготовленную из переработанного пластика и уловленного CO.2 выбросы.

«Сети для ловли рыбы-призрака составляют более 50% всех пластиковых отходов в наших океанах, нанося непоправимый ущерб глобальным морским экосистемам», — говорит генеральный директор Джорджия Скотт. «Объединив наш опыт в инновационном дизайне с преданностью PADI сохранению океана, мы стремимся оказать значительное положительное влияние посредством повторного использования этого вредного пластика».

Согласно PADI по всему мируПо словам вице-президента по развитию и маркетингу Лизы Минклин, партнерство агентства с Groundtruth «произвело революцию в том, как дайверы могут носить с собой свои основные вещи, одновременно повышая их приверженность защите любимых мест. Это действительно линейка продуктов, разработанная дайверами для дайверов», — говорит она.

Сумки UNDA можно заказать через Истина сайт.

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@timpell49 #AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом? #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как долго можно удерживать воздух в баллоне? #AskMark #scubadiving

Полный список дайвинг-шоу со ссылками: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18–26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок) 1–2 ФЕВРАЛЯ: Duikvaker 21–23 ФЕВРАЛЯ: European Dive Show (EUDI) 21–23 ФЕВРАЛЯ: Diving Resort Travel (DRT) Show, Малайзия 1–2 МАРТА: GO Diving Show (The UK Dive Show) 15–16 МАРТА: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia 28–30 МАРТА: Mediterranean Diving Show 4–6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX) 22–25 МАЯ: Thailand Dive Expo (TDEX) 31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Scuba Show 13–15 ИЮНЯ: Malaysia International Dive Expo (MIDE) 6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ 17-19 ОКТЯБРЯ: Разговоры о дайвинге 11-14 НОЯБРЯ: Шоу DEMA #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в наших брендах ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования. 00:00 Введение 01:35 Реклама Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 GO Diving Show UK 06:24 ADEX OZTek 07:06 Mediterranean 07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 Scuba Show 09:36 MIDE 10:06 GO Diving ANZ 11:09 Diving Talks 11:58 DEMA

Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше, чтобы поддержать канал. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yNkZBOTQyMkYxQkQyMzc2

Испанская пещера закрыта после несчастного случая #подводное плавание #подкаст #новости

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