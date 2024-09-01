DeeperBlue попадает на футболки

DeeperBlue.com, до сих пор известный как сайт для фридайвинга и подводного плавания Интернет медиа-издание расширило ассортимент своей продукции, предложив ряд экологичной верхней одежды, ориентированной как на дайверов, так и на любителей океана в целом.

В нем говорится, что эта линейка «воплощает миссию бренда — вдохновлять, обучать и информировать сообщество дайверов, одновременно пропагандируя сохранение океана и ответственный образ жизни».

В коллекцию входят разнообразные мужские и женские футболки, свитера, джемперы, толстовки и аксессуары, посвященные океану и дайвингу, произведенные в сотрудничестве с экологически чистым производителем Teemill.

Утверждается, что каждый предмет одежды изготавливается из сертифицированного органического хлопка на фабрике, работающей на возобновляемых источниках энергии, и отправляется по всему миру с использованием упаковки без использования пластика.

По словам DeeperBlue, производственный процесс Teemill направлен на минимизацию отходов: каждая деталь одежды печатается по запросу, что позволяет исключить перепроизводство и ненужное воздействие на окружающую среду.

Производитель работает по модели экономики замкнутого цикла, которая позволяет возвращать старые вещи и перерабатывать их в новые продукты, а не отправлять на свалки.

«Наш производственный процесс является частью нашей приверженности устойчивому развитию», — говорит основатель DeeperBlue Стефан Уилан. «Выбирая органические материалы и бумажную упаковку, используя возобновляемую энергию, мы сокращаем свой углеродный след, предотвращаем попадание пластика в наши океаны и подаем пример сообществу дайверов».

Существует 12 стандартных дизайнов футболок, каждый из которых доступен в различных цветах и ​​шести размерах от XS до 2XL по цене 27 фунтов стерлингов за штуку.

Также есть 12 футболок больших размеров по £33 и шесть джемперов по £43; 12 толстовок по £48 и шесть толстовок по £43, а также спортивные штаны (£35) и шорты (£30). Фирменные аксессуары включают сумку-тоут сумки (12 фунтов стерлингов), бортовой журнал (15 фунтов стерлингов) и бейсболка (27 фунтов стерлингов). Просмотрите ассортимент здесь.

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