Ваш путеводитель по дайвинг-шоу по всему миру в 2025 году

Немецкая выставка обуви скоро откроется, но если вы окажетесь в Великобритании (где есть единственный show!), в других местах Северной Европы, Средиземноморья, Азии, Австралии или США, вот календарь массовых мероприятий для любителей подводного плавания, которые помогут вам оставаться в курсе событий в 2025 году.

В некоторых случаях, особенно в конце года, стоимость входа еще не объявлена.

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)

Место проведения: Messe Düsseldorf, Дюссельдорф, Германия

(Мессе Дюссельдорф / C Tillman)

Подводное плавание с аквалангом — лишь часть этой комплексной ежегодной торговой ярмарки, охватывающей все: от лодок и яхт до водных видов спорта, а также интерактивные экспозиции и выставки.

В комплексе имеется специализированный раздел подводного плавания в зале 12, где демонстрируется снаряжение для дайвинга, подводная фотография передач, обучение ресурсы и места для дайвинга.

Посетители могут принять участие в практических семинарах, посмотреть живые демонстрации новейших технологий дайвинга и понырять в крытом бассейне. Blue Innovation Zone — это территория, отведенная для новых идей в области устойчивого развития и сохранения морской среды. Входная плата составляет 21 евро в день..

1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер

Место проведения: Expo Houten, Нидерланды.

(Дюквакер)

Двухдневный Duikvaker является крупнейшим мероприятием по дайвингу в Нидерландах и в этом году отмечает свое 33-е издание демонстрацией оборудования для дайвинга и направлений, а также презентациями, рассчитанными на вдохновение. Докладчики появляются на четырех сценах и двух «тематических столах», есть кинотеатр и подкаст-кафе. Дневная плата за вход составляет 17.50 евро..

21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)

Место проведения: Bologna Fiere, Болонья, Италия.

Отмечая свое 30-летие, это итальянское мероприятие обещает представить более 250 экспонентов, от производителей и поставщиков оборудования для дайвинга до операторов дайвинг-туров, и стать универсальным магазином для всего, что связано с дайвингом. Мастер-классы и семинары охватывают все: от подводная фотография новейшим достижениям в области технологий дайвинга.

Эксперты делятся своими идеями и опытом по широкому кругу тем, а интерактивные зоны позволяют посетителям получить практический опыт, включая пробные погружения и демонстрации оборудования.

Шоу, в рамках которого за три дня запланировано более 200 мероприятий, призвано укрепить чувство общности среди дайверов, а также содействовать сохранению морской среды и устойчивым методам дайвинга. Вход онлайн стоит 14 евро, для новых дайверов — бесплатно..

21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия

Место проведения: Конференц-центр Куала-Лумпура, Малайзия

DRT, крупнейшая выставочная платформа для дайвинга в Азии, заявляет о 2,500 экспонентах и ​​350,000 65 экспонентов из более чем 21 стран. Это не одно мероприятие, а восемь, распределенных в течение года – другие проходят в Шанхае (23-11 марта), Тайване (13-27 апреля), Шэньчжэне (29-8 июня), Пекине (10-5 августа), Филиппинах (7-10 сентября), Индии (11-12 октября) и Гонконге (14-XNUMX декабря)

Посетители могут рассчитывать на широкий выбор оборудования для дайвинга, подводная фотография снаряжение и дайвинг-путешествие услуги, семинары от экспертов в области дайвинга и живые демонстрации. Узнать больше.

1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании) Место проведения: NAEC Stoneleigh Park, Ковентри, Великобритания (Джейсон Браун / Go Diving) GO Diving Show — ежегодное событие для дайверов Великобритании, и с каждым годом оно становится все масштабнее и популярнее. Оно наполнено захватывающими впечатлениями, включая интерактивные выставки, презентации от множества признанных экспертов по дайвингу и практические семинары. Демонстрация последних достижений в области водолазного оборудования, обучение ресурсы и день отдыха направления, GO Diving предлагает платформу для потенциальных, новых и опытных дайверов, как любителей, так и технических дайверов. На главной, технической, британской и фото/вдохновляющей сценах выступит множество докладчиков, а в этом году блестящий состав возглавят любимцы телевидения Стив Бэкшолл и Монти Холлс, а также акванавт NEEMO Дон Кернагис. (Джейсон Браун / Go Diving) Для посетителей, купивших билеты до 2 января, действует акция «1 билета по цене 31» (стоимость билета для одного человека составляет всего 10.19 фунтов стерлингов), а также бесплатная парковка. А поскольку NAEC расположен в центре города и, следовательно, легко доступен, то посещение музея станет еще более доступным. Узнать больше и забронировать здесь.

15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia

Место проведения: Международный выставочный и конференц-центр в Сиднее, Австралия

ADEX (Asia Dive Expo) выставка дайвинга и путешествий объединяется с конференцией OZTek Advanced Diving Conference в Австралии в рамках первого ознакомительного мероприятия, рассчитанного на широкий круг вкусов. ADEX заявляет, что приветствует всех, от новичков и семей до продвинутых дайверов, с помощью специально подобранных программ и праздников, призванных пробудить страсть к океану, в то время как OZTek обеспечивает четкий фокус на техническом дайвинге. Ценообразование включает сложные опции, но начинается от 10 австралийских долларов.

28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу

Место проведения: Фира де Барселона, Испания.

(Средиземноморское дайвинг-шоу)

Это трехдневное шоу, 25-е по счету, предлагает разнообразное оборудование для дайвинга, туристические направления и семинары. Ожидайте широкий спектр докладчиков, а также пробные погружения и демонстрации в бассейне. Стоимость входа 12 евро..

4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)

Место проведения: Выставочный и конференц-центр Suntec Singapore, Сингапур

ADEX отмечает свою 31-ю годовщину в 2025 году, уделяя особое внимание сохранению морской среды и подводному созданию изображений. Это одно из крупнейших дайвинг-шоу в Азиатско-Тихоокеанском регионе, оно охватывает широкий спектр интересов для дайверов: от подводного снаряжения и путешествий до подводного создания изображений, морской биологии, технического дайвинга и фридайвинга.

Вас ждут живые выступления, показы фильмов, панельные дискуссии и практические занятия с использованием подводных дронов и симуляторов дайвинга.

ADEX также уделяет особое внимание защите окружающей среды и устойчивому развитию посредством своей инициативы «Голос океана» и связанной с ней Конкурс фотографии и видеосъемки будут отражать темы этого года «Головоногие» и «Поведение животных». Узнать больше здесь.

22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)

Место проведения: Национальный конференц-центр королевы Сирикит, Бангкок, Таиланд

(TDEX)

TDEX претендует на звание «Настоящего центра дайвинга в Азии» и проводится с 2004 года. Основное внимание уделяется дайвинг-туризму, но в выставке принимает участие широкий круг экспонентов: от туроператоров до поставщиков оборудования для дайвинга. Также есть подводная фотография конкурсы и выставки, профессиональные лекции. Более подробную информацию можно найти на сайте..

31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания

Место проведения: Long Beach Convention Centre, Лонг-Бич, Калифорния

(Шоу подводного плавания)

Scuba Show — одна из крупнейших и старейших выставок дайвинга в США. На более чем 6,500 кв. м выставочной площади представлены сотни стендов, демонстрирующих новейшее снаряжение для дайвинга и туристические направления. Известные в США эксперты отрасли проводят семинары и мастер-классы, охватывающие широкий спектр тем, рассчитанных как на новичков, так и на опытных дайверов.

Для детей от 68,000 лет и старше есть бассейн объемом 10 XNUMX литров, где можно попробовать себя в погружениях, а также другие развлечения. А в субботу вечером у гостей будет еще одна возможность пообщаться с другими дайверами. Более подробную информацию можно найти здесь.

13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)

Место проведения: Малайзийский международный торгово-выставочный центр (MITEC), Куала-Лумпур.

Посвященный индустрии дайвинга в Малайзии, MIDE включает в себя форумы, выставки и возможности для налаживания связей. Темы варьируются от сохранения морской среды до обучения дайвингу, и есть подводная фотография конкурсы, обучающие занятия по дайвингу и демонстрации новейшего снаряжения для дайвинга. Входной билет стоит 8 ринггитов (1.45 фунта стерлингов)..

6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ Место проведения: Sydney Showground, Сидней, Австралия (GO Diving ANZ) Это шоу дебютировало с большим успехом в 2024 году, и на его второй выставке, на выставочной площади более 5,000 кв. м, будут представлены новейшее снаряжение для дайвинга, подводная фотография и уже быстро растущий состав докладчиков. Интерактивные мероприятия включают большой бассейн для пробного погружения и ряд практических семинаров. Среди докладчиков будут известные эксперты во всем, от создания изображений и технического дайвинга до морской жизни и сохранения. К местным светилам Австралии и Новой Зеландии присоединятся множество международных личностей, многие из которых знакомы по телевидению и фильмам. Достаточно взглянуть на звездный состав прошлого года, чтобы получить представление о калибре ораторов. Это семейное шоу призвано вдохновлять дайверов всех возрастов, с мероприятиями, разработанными для вовлечения и обучения как новичков, так и опытных дайверов. Идеально подходит для объединения дайвинг-сообщества и обмена последними достижениями и тенденциями в дайвинге. Узнать больше.

17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге

Место проведения: Cordoaria Nacional, Лиссабон, Португалия.

(Беседы о дайвинге)

Это не столько выставка, сколько встреча вдохновляющих спикеров – выдающихся дайверов, новаторов и подводных исследователей, которые делятся новаторскими проектами и открытиями. Состав участников этого года еще не объявлен, но он привлекает громкие имена.

Мероприятие включает презентации, дебаты и практические семинары, позволяющие участникам учиться у экспертов отрасли и погрузиться в передовые технологии дайвинга. Организатор Dive Portugal предлагает совместить посещение с дайвинг-туром, если вы собираетесь на какое-то расстояние. Дневной билет стоит 35 евро, а абонемент выходного дня — 50 евро.

11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

Место проведения: Orange County Convention Centre, Орландо, Флорида

(Нехрамс 2020)

DEMA — ежегодное сетевое мероприятие для представителей индустрии дайвинга, на котором проводятся семинары, мастер-классы, образовательные сессии и демонстрируются новейшие разработки в области снаряжения и технологий для дайвинга.

Организатором мероприятия выступает Ассоциация по маркетингу и оборудованию для дайвинга. Это одно из самых значимых международных отраслевых мероприятий для индустрии дайвинга, хотя со временем оно стало не только местом для представления новых продуктов, но и местом для путешествий.

Это крупное мероприятие, наполненное образовательными семинарами, мастер-классами и выставками, представляющими последние новинки в области дайвинг-оборудования, технологий и туристических направлений. В первую очередь для профессионалов отрасли, оно привлекает более 9,000 посетителей и более 500 производителей. Подробности пока не объявлены о том, что станет кульминацией календаря дайв-шоу года, но вы можете следить за его ходом здесь.